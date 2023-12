ΝΑ ΓΙΑΤΙ δεν μπορείς να φας ΜΟΝΟ ΕΝΑ... Μια σοκαριστική αλήθεια για τα εθιστικά πατατάκια

Οι περισσότεροι, ενδίδουν, δυστυχώς στον πειρασμό της κατανάλωσης μίας σακούλας με πατατάκια αγνοώντας τις προειδοποιήσεις των επαγγελματιώ...













Οι περισσότεροι, ενδίδουν, δυστυχώς στον πειρασμό της κατανάλωσης μίας σακούλας με πατατάκια αγνοώντας τις προειδοποιήσεις των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τους κινδύνους που ελλοχεύουν. Παρακάτω θα διαβάσετε μερικά σοκαριστικά στοιχεία για τα πατατάκια:– Τα πατατάκια παρασκευάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλούν εθισμόΌλοι μας, σχεδόν, έχουμε βρεθεί στην εξής άβολη κατάσταση: παρευρισκόμαστε σε μία συγκέντρωση και καταλήγουμε να καταβροχθίζουμε πολύ μεγάλες ποσότητες ανθυγιεινών τροφών. Και μάλιστα, μόλις ξεκινήσουμε να καταναλώνουμε τροφές όπως τα πατατάκια, δεν μπορούμε με τίποτα να σταματήσουμε. Αυτό δικαιολογείται απόλυτα, αναφέρει ο Michael Moss, στο νέο του βιβλίο Salt, Sugar and Fat: How the Food Giants Hooked Us «Αλάτι, Ζάχαρη και Λίπη: Πώς Παγιδευτήκαμε από τους Γίγαντες της Βιομηχανίας Τροφίμων»:Ο Moss εξηγεί στο βιβλίο του ότι τα πατατάκια σχεδιάζονται στην πραγματικότητα με τέτοιο τρόπο ώστε να ερεθίζουν ορισμένα κέντρα του εγκεφάλου που οδηγούν έναν άνθρωπο στο να θέλει να φάει περισσότερα – με πιο απλά λόγια, τα πατατάκια είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να είναι εθιστικά.Αυτό που καθιστά ακόμη πιο προβληματική την κατάσταση είναι ότι ο εγκέφαλος είναι στην πραγματικότητα σχεδιασμένος ώστε να επιζητά αλμυρά, λιπαρά τρόφιμα ή γλυκά και έτσι η σχεδίαση δεν είναι μία δύσκολη υπόθεση.. Η πρόσθεση αρκετού αλατιού φαίνεται αρκετή ώστε να καθιστά τον οργανισμό μας να εθίζεται από αυτές τις τροφές..– Τα πατατάκια προκαλούν καρκίνοΠολλά από τα πατατάκια της αγοράς περιέχουν το χημικό ακρυλαμίδιο. Το ακρυλαμίδιο ενοχοποιείται για καρκινογενέσεις και η παρουσία του στα πατατάκια καθιστά αυτήν την τροφή μία εκ των πλέον τοξικών τροφών της κατηγορίας των επεξεργασμένων τροφίμων.Το ακρυλαμίδιο δεν είναι πρόσθετο, όπως η πλειάδα τεχνητών γλυκαντικών ουσιών ή συντηρητικών που υπάρχουν στα περισσότερα επεξεργασμένα τρόφιμα που βλάπτουν σοβαρά την υγεία μας.Στην πραγματικότητα, το ακρυλαμίδιο σχηματίζεται κατά τη διαδικασία παρασκευής των chips. Όταν μία τροφή υψηλή σε υδατάνθρακες ψήνεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 212 βαθμών Fahrenheit, το παράγωγο της διαδικασίας είναι το ακρυλαμίδιο.Και η σύσταση των chips καθιστά ακόμη μεγαλύτερο το πρόβλημα: τα περισσότερα αμυλούχα τρόφιμα τείνουν να παράγουν ακόμη μεγαλύτερα επίπεδα ακρυλαμιδίου.