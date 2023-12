«Κατάρα των Φαραώ»: Ο πραγματικός λόγος πίσω από τους μυστηριώδεις θανάτους αποκαλύφθηκε από κορυφαίο αρχαιολόγο που «ξέρει πώς να την αποφύγει»

Η κατάρα των Φαραώ φημολογείται ότι προκάλεσε το θάνατο των ανδρών που άνοιξαν τον τάφο του Τουταγχαμών. Αλλά η εφημερίδα The U.S. Sun φα...

Η κατάρα των Φαραώ φημολογείται ότι προκάλεσε το θάνατο των ανδρών που άνοιξαν τον τάφο του Τουταγχαμών. Αλλά η εφημερίδα The U.S. Sun φαίνεται ότι βρήκε πώς κάποιοι αρχαιολόγοι έσπασαν την κατάρα και κατόρθωσαν να προχωρήσουν τις έρευνές τουςΚλειδί στην αποκάλυψη της εφημερίδας είναι ο Ζαχί Χαουάς, πρώην υφυπουργός της Αιγύπτου, αρμόδιος για θέματα αρχαιοτήτων. Αρχαιολόγος και ο ίδιος, αποκάλυψε στην αμερικανική εφημερίδα τον πραγματικό λόγο πίσω από τη μυθική κατάρα και για το πώς οι σύγχρονοι αρχαιολόγοι μπορούν να αποφύγουν τα χειρότερα.Ορισμένοι πιστεύουν ότι η κατάρα των Φαραώ χτυπάει όποιον πειράζει τα μουμιοποιημένα λείψανα ενός αρχαίου Αιγύπτιου. Αυτή η υποτιθέμενη κατάρα λέγεται ότι δεν κάνει διάκριση μεταξύ αρχαιολόγων και κλεφτών καθώς και ότι προκαλεί κακοτυχία, ασθένεια ή ακόμη και θάνατο.Αυτή η κατάρα πολύ συχνά συνδέεται με τον Τουταγχαμών. Και αυτό άρχισε το 1922, όταν άνοιξε ο τάφος του. Ο λόρδος Carnarvon ένας από τους ανθρώπους που υποστήριξαν οικονομικά την ανασκαφή και το άνοιγμα του τάφου, ήταν το πρώτο θύμα. Πέθανε τον Απρίλιο του 1923, από μόλυνση. Τον είχε τσιμπήσει ένα κουνούπι.Τον επόμενο μήνα ακολούθησε ο George Jay Gould, επισκέπτης του τάφου. Ο Gould λέγεται ότι πέθανε από πυρετό μετά την επίσκεψή του, στις 16 Μαΐου 1923. Και δεν ήταν οι μόνοι. Πολλοί άλλοι άνδρες που συνδέθηκαν με τον τάφο πέθαναν μυστηριωδώς. Μεταξύ τους ήταν και ο Howard Carter που είναι διάσημος, γιατί αυτός ήταν ο άνθρωπος που άνοιξε τον τάφο. Ο Κάρτερ πέθανε σε ηλικία 64 ετών, τον Φεβρουάριο του 1923, από τη νόσο Hodgkin, ενώ και ο μεγαλύτερος αδελφός του Γουίλιαμ πέθανε την ίδια χρονιά.Η εξήγησηΟ Αιγύπτιος αρχαιολόγος και πρώην υφυπουργός, ο Χαουάς, πιστεύει ότι η κατάρα είναι ένας μύθος. Αλλά πιστεύει ακόμα ότι θα μπορούσε να υπάρχει κι ένας επιστημονικός λόγος για τους θανάτους. Δήλωσε στην εφημερίδα The U.S. Sun: «Η κατάρα των Φαραώ έγινε πιο διάσημη όταν βρέθηκε ο τάφος του Τουταγχαμών και ο Λόρδος Carnarvon έδωσε τότε τα αποκλειστικά δικαιώματα στους Τάιμς του Λονδίνου.Το αποτέλεσμα ήταν, ότι οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι δεν μπορούσαν να γράψουν τίποτα. Αλλά όταν ο λόρδος Carnarvon πέθανε, πέντε μήνες μετά την ανακάλυψη, όλοι οι αποκλεισμένοι ρεπόρτερ δημιούργησαν πάρα πολλές ιστορίες για την κατάρα, οι οποίες δεν ήταν αληθινές. Όταν έχεις μια μούμια μέσα σε έναν τάφο, αυτή η μούμια έχει μικρόβια που δεν μπορείς να δεις. Οι αρχαιολόγοι στο παρελθόν, βιάζονταν. Κυριολεκτικά μπούκαραν μέσα στους τάφους και φυσικά τους χτυπούσαν τα μικρόβια. Αρρώσταιναν και πέθαιναν», δήλωσε ο Χαουάς στην αμερικανική Sun.Το κόλποΟ ίδιος όμως, ως ειδικός, αποκάλυψε στη συνέχεια και την δική του μέθοδο για να μην υποστεί τα ίδια. Να αποφύγει δηλαδή το μοιραίο. Είπε: «Μόλις πριν από δύο εβδομάδες βρήκα μια σφραγισμένη σαρκοφάγο, βάρους 25 τόνων, περίπου 20 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης. Το καπάκι της σαρκοφάγου ζύγιζε περίπου έξι τόνους. Δύο εργάτες άρχισαν να την ανοίγουν, κατόπιν εντολών μου. Όταν την άνοιγαν, μπορούσα να βάλω το κεφάλι μου και να δω τι υπήρχε μέσα. Δεν το έκανα. Όταν την άνοιξαν, την άφησα ανοιχτή για μισή ώρα, μέχρι να βγει ο κακός αέρας και να μπει ο φρέσκος. Τότε μόνο έβαλα το κεφάλι μου και όλα καλά. Πάει η κατάρα των Φαραώ”.Όταν ρωτήθηκε αν η κατάρα των Φαραώ είναι στην πραγματικότητα μόνο τα παλιά μικρόβια, ο Χαουάς είπε: «Ακριβώς».