Ο Ερντογάν τορπίλισε κάθε ενδεχόμενο για συνεργασία Ισραήλ-Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, λέει το Forbes

Το αμερικανικό περιοδικό FORBES δημοσιεύει άρθρο του Daniel Markind με τίτλο “Άλλο ένα θύμα στη Μέση Ανατολή – Η κοινή εξερεύνηση αερίου ...

Τονίζει ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υιοθέτησε μια ισχυρή, αδιάλλακτη στάση υπέρ της Χαμάς στη στρατιωτική σύγκρουση της με το Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα.Με αυτόν τον τρόπο, τορπίλισε κάθε ενδεχόμενο στο εγγύς μέλλον για πιθανή κοινή Ισραηλινή/Τουρκική συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο σχετικά με την εξερεύνηση φυσικού αερίου και την κατασκευή αγωγών .Αν και στοχεύει το Ισραήλ, η αναστολή είναι πιθανό να πλήξει την Τουρκία πολύ χειρότερα από ό,τι πλήττει το εβραϊκό κράτος.Το Ισραήλ έχει ήδη συνάψει συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μεμονωμένες χώρες της περιοχής, καθώς και με τον Λίβανο (παραδόξως), για την ανάπτυξη πόρων φυσικού αερίου και την κατασκευή αγωγών προς την Ευρώπη, εν μέρει για την αντιστάθμιση της ρωσικής παραγωγής που περιορίζεται από τις κυρώσεις που σχετίζονται με την Ουκρανία.Η Τουρκία ήταν λιγότερο επιτυχής, συνάπτοντας μια περίεργη συμφωνία με ένα από τα μέρη που διεκδικούν τη διακυβέρνηση της Λιβύης, για να μοιραστεί τα δικαιώματα για την ανάπτυξη ολόκληρης της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία έχει απορριφθεί κατηγορηματικά.Σημειώνεται ότι την περασμένη εβδομάδα, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση και ότι το Ισραήλ διαπράττει εγκλήματα πολέμου στη Γάζα. Άφησε μάλιστα να εννοηθεί ότι μπορεί να κηρύξει πόλεμο στο Ισραήλ και να στείλει τον στρατό του στη Γάζα.Λίγοι τον πίστεψαν. Μεταξύ άλλων, η Τουρκία έχει τεράστια εσωτερικά προβλήματα και είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Το Ισραήλ δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά έχει πολυάριθμες επαφές και προγράμματα με αυτόν τον Οργανισμό.Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε αδικαιολόγητη επίθεση από την Τουρκία εναντίον του Ισραήλ δεν θα γίνει θετικά αποδεκτή από τα υπόλοιπα μέλη του ΝΑΤΟ.Επιπλέον, η Τουρκία έχει ανήσυχους Κούρδους αντάρτες στα ανατολικά της σύνορα. Η μεταφορά του στρατού της Τουρκίας στο Ισραήλ μέσω αυτής της περιοχής, ώστε ο Ερντογάν να μπορέσει να πολεμήσει το εβραϊκό κράτος, θα ήταν πέρα για πέρα ανόητη.Ωστόσο, ο Ερντογάν δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Όπως και άλλοι παγκόσμιοι ηγέτες δεύτερης και τρίτης βαθμίδας σήμερα, χρειάζεται συνεχώς τα φώτα της δημοσιότητας επάνω του. Με αυτόν τον τρόπο, κατέρρευσε κάθε πιθανότητα συνεργασίας Τουρκίας-Ισραήλ για τα τόσο απαραίτητα ενεργειακά αποθέματα στην Ανατολική Μεσόγειο .Το Ισραήλ μπορεί τώρα να ξαναρχίσει τις συζητήσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο για έναν αγωγό φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, ο οποίος τέθηκε εκτός λειτουργίας το 2022, αλλά θα μπορούσε να αναβιώσει. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, η Τουρκία δεν θα λάβει τίποτα και η εκτόξευση απειλών του Ερντογάν θα είναι επί ματαίω.Δεδομένων των αναταράξεων στην αγορά ενέργειας και της αβεβαιότητας σχετικά με τη μελλοντική διαθεσιμότητα ρωσικής ενέργειας, η ικανότητα της Μέσης Ανατολής να παρέχει μια εναλλακτική πηγή ενέργειας στην Ευρώπη φαίνεται μεγάλη.Το Ισραήλ διαθέτει αποθέματα φυσικού αερίου περίπου 750 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Παρά τον πόλεμο με την Χαμάς, το Ισραήλ προωθεί την ανάπτυξη φυσικού αερίου. Την Κυριακή, χορήγησε 12 άδειες σε έξι εταιρείες για υπεράκτια ανάπτυξη φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της ιταλικής Eni, της New Med του Αζερμπαϊτζάν και πιθανώς της BP .Μια παλιά παροιμία λέει ότι «οι πόλεμοι γίνονται με ασημένιες σφαίρες», που σημαίνει ότι για να αντιμετωπίσει σωστά έναν πόλεμο ένα κράτος, πρέπει να βεβαιωθεί ότι η οικονομία του παραμένει ισχυρή.Το Ισραήλ φαίνεται έτοιμο να το κάνει αυτό, ενώ η μη μάχιμη Τουρκία φαίνεται να θέλει να αυτοπυροβοληθεί στα πόδια.Μετά τη Χαμάς, και πιθανώς τη Χεζμπολάχ, οι πόλεμοι τελείωσαν για το Ισραήλ, όπως κι αν καταλήξουν, και το φυσικό αέριο μπορεί να αποδειχθεί οικονομική σανίδα σωτηρίας για το κράτος και τον λαό του. Δεν θα εξυπηρετήσει κανέναν τέτοιο σκοπό για την Τουρκία, αν και, με λίγη περισσότερη προνοητικότητα και αληθινή ηγεσία από τον Πρόεδρό της, σίγουρα θα μπορούσε να έχει, καταλήγει ο αρθρογράφος.* Ο Daniel Markind αναγνωρίζεται ως μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες των ΗΠΑ αναφορικά με τη σχέση του αεροπορικού δικαίου με το ενεργειακό δίκαιο. Τα τελευταία 10 χρόνια, έχει αποκτήσει ειδίκευση σε ενεργειακά θέματα, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έχει αναπτύξει και γράφει τακτικά για το ενεργειακό του blog « Energy and Our World» και πρόσφατα επιλέχθηκε από το Forbes.com ως συνεργάτης σε ενεργειακά θέματα.ΠΗΓΗ: περιοδικό FORBES , Daniel Markind