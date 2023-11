Ούτε σφαίρα από τις ΗΠΑ στην τουρκία... «Δεν είναι μόνο τα F-16… Η Τουρκία δεν πρέπει να πάρει κανένα όπλο των ΗΠΑ» λέει ο Ρούμπιν!

Η έγκυρη αμερικανική ιστοσελίδα 19fortyfive δημοσιεύει άρθρο του Μάικλ Ρούμπιν (Michael Rubin) με το οποίο καλεί τις ΗΠΑ να μην δώσουν κ...









Η έγκυρη αμερικανική ιστοσελίδα 19fortyfive δημοσιεύει άρθρο του Μάικλ Ρούμπιν (Michael Rubin) με το οποίο καλεί τις ΗΠΑ να μην δώσουν κανένα οπλισμό στην Τουρκία.Και αυτόν που έχουν υποσχεθεί να της δώσουν, υπογραμμίζει ο Ρούμπιν, να τον διαθέσουν στο Ισραήλ, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αρμενία, ακόμα και στις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις.«Δυνάμεις οι οποίες παραμένουν στην πρώτη γραμμή άμυνας ενάντια στην επανεμφάνιση του Ισλαμικού Κράτους» όπως αναφέρει.Τίτλος: “Δεν είναι μόνο τα F-16. Η Τουρκία δεν πρέπει να πάρει κανένα όπλο” (It’s Not Just the F-16s. Turkey Shouldn’t Get Any Weapons)Έχουν περάσει σχεδόν πέντε χρόνια από τότε που οι ΗΠΑ απέβαλαν, επισήμως, την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35. Η κίνηση αυτή του Πενταγώνου ακολούθησε της απόφασης του Ταγίπ Ερντογάν (Recep Tayyip Erdogan) να αγοράσει ρωσικούς αντιαεροπορικού πύραυλους, αρκετά προηγμένους για να εκθέσουν τις τακτικές του ΝΑΤΟ και να θέσουν σε κίνδυνο τα αμερικανικά συμφέροντα.Για παρηγοριά, η Διοίκηση Biden προσέφερε στην Τουρκία νέα F-16 και πακέτα αναβάθμισης για τον υφιστάμενο στόλο της Τουρκίας. Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν (Jake Sullivan) φάνηκε να συνδέει τα νέα F-16 για την Τουρκία με την συμφωνία του Erdogan, να άρει το de facto βέτο του για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.Δίκαιη συναλλαγή;Μία τέτοια συναλλαγή ήταν πάντα μη συνετή, καθώς μια απρόβλεπτη Τουρκία η οποία διαθέτει προηγμένα όπλα, αναιρεί τα οποία κέρδη για το ΝΑΤΟ από την ένταξη της Σουηδίας.Οι επανειλημμένες απειλές του Erdogan στην Ελλάδα, οι διεκδικήσεις επί του ελληνικού εδάφους και οι υπερπτήσεις με drone και F-16 πάνω από ελληνικά νησιά εγείρουν την προοπτική μιας ενδοΝΑΤΟϊκής σύγκρουσης.Ενώ η ένταξη της Σουηδίας μπορεί να είναι συμβολικά σημαντική για το ΝΑΤΟ, προσθέτει λίγα πράγματα τα οποία δεν μπορούν να επιτύχουν τα μέλη του ΝΑΤΟ συνεργαζόμενα με τη Σουηδία, εκτός του πλαισίου της συμμαχίας.Η συμπεριφορά του Erdogan κατά τη διάρκεια της κρίσης στη Γάζα, τον περασμένο μήνα, θα πρέπει να σταματήσει κάθε συζήτηση για την πώληση των F-16.Μιλώντας σε μια συγκέντρωση στις 28 Οκτωβρίου, ο Τούρκος Πρόεδρος, όχι μόνο δήλωσε ότι η Hamas δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, αλλά προειδοποίησε ότι η Τουρκία μπορεί να ξεκινήσει έναν πόλεμο εναντίον του Ισραήλ για λογαριασμό της Hamas.«Είμαστε τόσο μεγάλο έθνος και κράτος που η δύναμή μας, το πρόβλημά μας, ο αγώνας μας δεν περιορίζεται μόνο στα σύνορά μας», εξήγησε. «Από εδώ και στο εξής, θα συνεχίσουμε την πορεία μας με το σύνθημα ότι μπορεί να σας χτυπήσουμε ξαφνικά την πόρτα ένα βράδυ». Δεν ήταν ούτε λάθος δήλωση ούτε συναίσθημα που ήθελε να χρησιμοποιήσει.Τρεις ημέρες αργότερα, δήλωσε: «Η ισραηλινή κυβέρνηση, με την άνευ όρων υποστήριξη από την Ευρώπη και την Αμερική, διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ενώπιον όλου του κόσμου για ακριβώς 25 ημέρες».Η Τουρκία διαρρηγνύει την κανονικότητα του ΝΑΤΟΣτα χαρτιά, η Τουρκία μπορεί να έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ. Στην πραγματικότητα, αυτή είναι μια άνευ σημασίας διαπίστωση. Η Τουρκία αποτελεί ένα βάρος για το ΝΑΤΟ, όχι ένα πλεονέκτημα.Ευθυγραμμιζόμενη με το Ιράν, τη Hezbollah και τους Houthis της Υεμένης, η Τουρκία θα πρέπει να αποκλειστεί από οποιεσδήποτε μελλοντικές αγορές, οποιουδήποτε αμερικανικού οπλισμού.Δεδομένων των προσπαθειών της Τουρκίας να χρησιμοποιήσει τις αμερικανικές στρατιωτικές πλατφόρμες για την εγχώρια βιομηχανία της, μια τέτοια πολιτική θα ήταν σοφή για λόγους πνευματικής ιδιοκτησίας και καταπολέμησης της χρήσης τους στο πλαίσιο αυτής της στάσης της Τουρκίας.Ίσως οι ΗΠΑ θα έπρεπε να πάρουν μια σελίδα από το βιβλίο για την Κύπρο. Το 1987, η Διοίκηση Reagan επέβαλε εμπάργκο όπλων στην Κύπρο, θεωρητικά, για να αποτρέψει μια κούρσα εξοπλισμών μεταξύ της ίδιας της Κύπρου και της ζώνης υπό την κατοχή της Τουρκίας.Τα τελευταία χρόνια, οι ΗΠΑ χαλάρωσαν αυτό το μονομερές εμπάργκο, αλλά το State Department και το Πεντάγωνο έχουν περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τις εξαγωγές, σε μη θανατηφόρα προϊόντα και ενδεχομένως, τα επόμενα χρόνια, σε τουφέκια.Μετά το ξέσπασμα του Erdogan, ο Λευκός Οίκος, το Πεντάγωνο και το State Department ,όχι μόνο θα πρέπει να βγάλουν δημόσια τα F-16 από το τραπέζι για την Τουρκία του Erdogan, αλλά και να ανακοινώσουν ότι μέχρι νεωτέρας, οποιαδήποτε βοήθεια των ΗΠΑ προς την Τουρκία θα περιορίζεται σε μη θανατηφόρα προϊόντα, όπως κουβέρτες ή ίσως ιατρικό εξοπλισμό.Η Τουρκία μπορεί να παραπονιέται, αλλά τα μη θανατηφόρα προϊόντα δεν θα συμβάλουν στη επέκταση του πολέμου στην Ανατολική Μεσόγειο, ένας στόχος που κατά την παραδοχή του Erdogan θα μπορούσε να υλοποιηθεί ανά πάσα στιγμή.Ο οπλισμός και τα άλλα προϊόντα τα οποία είχαν υποσχεθεί να δώσουν στην Τουρκία μπορούν να ανακατευθυνθούν σε πελάτες που τα αξίζουν περισσότερο: Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρος, Αρμενία ή ακόμα και στις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις που παραμένουν η πρώτη γραμμή άμυνας ενάντια στην επανεμφάνιση του Ισλαμικού Κράτους.