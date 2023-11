Προσεχώς έγκριση του εκσυγχρονισμού των F-16 Block 50 της Πολεμικής Αεροπορίας στο ΣΑΓΕ

Η αναβάθμιση κόστους 450 εκατομμυρίων δολαρίων σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί στην Νέα Αγχίαλο στην 111 Πτέρυγα Μάχης και θα περιλαμβάνει και δομική αναβάθμιση των αεροσκαφών με στόχο να προσδώσει περί τις 10000 νέες ώρες πτήσης. Σήμερα τα αεροσκάφη έχουν μέσο όρο 3000 ωρών. Τα αεροσκάφη προγραμματίζεται να εκσυγχρονιστούν στο επίπεδο F-16 Block 52+ Advanced με εγκατάσταση τερματικών Link 16 καθώς και του ραντάρ AN/APG-68 (V)9. Αντίστοιχη μέριμνα με υψηλότερο με λογικό κόστος θα μπορούσε να είχε υπάρξει και για τα F-16 Block 30.Η ίδια η Αμερικανική Αεροπορία έχει εφαρμόσει πρόγραμμα εκσυγχρονισμού σε παλαιότερα Block ενώ το ίδιο ακριβώς έχει κάνει και η Αεροπορίας της Ταϊβάν (εκσυγχρονίζει 145 F-16A/B Block 20).Κατ’ επανάληψη, μέσα από το DefenceReview.gr έχουμε σημειώσει πως τα F-16 Block 30 επιβάλλεται και αυτά να εκσυγχρονιστούν ( https://defencereview.gr/block30-lm/ ) καθώς και (https://defencereview.gr/polemiki-aeroporia-i-skepsi-gia-ti-poli/) με σχετικά μας άρθρα τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2019.Συγκεκριμένα τονίζαμε:Παρά το γεγονός ότι υπηρετούν στην ΠΑ επί 25 και πλέον συναπτά έτη, τα μαχητικά αυτά έχουν υποστεί προγράμματα δομικής αναβάθμισης Falcon Up και Falcon STAR. To Falcon UP πρόγραμμα υλοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ, όταν από την πλευρά του κατασκευαστεί επιβλήθηκε ως αναγκαίο για την εξασφάλιση ωφέλιμης ζωής, 8000 ωρών πτήσης (αυτό ήταν αρχικό νούμερο που υπόσχονταν η General Dynamics για να αποκαλυφθεί ότι το πραγματικό όριο δεν ξεπερνούσε τις 5.500 ώρες!). Ακολούθησε και Falcon STAR (STructural Augmentation Roadmap). Έχουμε δηλαδή, όπως και άλλες αεροπορικές δυνάμεις, πληρώσει εκατομμύρια δολάρια για δύο δομικές αναβαθμίσεις μόνο και μόνο για να διασφαλίσουμε το όριο των 8000 ωρών πτήσης, που ήταν το όριο δομικής ζωής που αρχικά υπόσχονταν ο κατασκευαστής και τώρα θέλουμε να πουλήσουμε τα αεροπλάνα; Και μάλιστα σε μία περίοδο που δεν μπορούμε να τα αντικαταστήσουμε;Ο εκσυγχρονισμός των Block 30 και Block 50 σε επίπεδο Block 50+ Advanced (με κινητήρα F110 της GE και τον ευρύ αεραγωγό) είναι μονόδρομος ακόμα και σήμερα. Είναι κίνηση η οποία έπρεπε να έχει γίνει 10 χρόνια πριν. Κάθε μέρα που περνάει χωρίς να λαμβάνεται κάποια απόφαση προς την κατεύθυνση αυτή είναι θηλιά στο λαιμό μας που σφίγγει…Τα F-16 Block 30 πρέπει να εκσυγχρονιστούν με τα απάρτια που θα προκύψουν από τα αεροσκάφη 52+ και 52+ ADV. Άλλες Αεροπορίες έχουν εκσυγχρονίσει πολύ παλαιότερα F-16 συγκριτικά με τα ελληνικά. Όλα τα δεδομένα «φωνάζουν» ότι έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη τις υπηρεσίες των 71 συνολικά F-16C/D Block 30 (32 μονάδες) και Block 50 (39 μονάδες). Έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη από την διατήρηση των 155 F-16 πραγματικά αξιόμαχων, με όπλα και συστήματα που θα τους επιτρέψουν να επιβιώσουν και να επικρατήσουν. Ακόμα και όταν μετά από 10 χρόνια (ο χρόνος είναι κατά προσέγγιση) θα πάμε στην επιλογή νέου μαχητικού, στη δύναμη των F-16 θα βασιστούμε. defencereview.gr