Εξευτελιστικό για την τουρκία... Παζαρεύει τα παλιά και ξεπερασμένα Eurofighter Tranche 1 από την Βρετανία!

H Τουρκία συζητά ξανά για την προμήθεια Eurofighter Typhoons, καθώς η προτεινόμενη συμφωνία 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αγορά π...



Παλιά και ξεπερασμένα



Το αεροσκάφος Eurofighter Tranche 1 δεν είναι επαρκές υποκατάστατο για το προηγμένο Block 70 F-16, το οποίο έχει ραντάρ και άλλες δυνατότητες εφάμιλλες με τα μαχητικά πέμπτης γενιάς.





Επιπλέον, τα 24 μαχητικά Rafale F3R που παρήγγειλε πρόσφατα η γειτονική και αντίπαλη της Τουρκίας, Ελλάδα, βρίσκονται σε ένα υψηλότατο επίπεδο σε σύγκριση με αυτά τα πρώιμα μοντέλα Eurofighters. ειδικά εάν τα τελευταία δεν διαθέτουν ραντάρ ενεργής ηλεκτρονικά σαρωμένης συστοιχίας, πυραύλους αέρος-αέρος εκτός οπτικού βεληνεκούς Meteor και πυραύλους κρουζ Storm Shadow.













Και, εάν η Τουρκία αγοράσει τελικά παλαιότερα, μεταχειρισμένα Typhoon, θα είναι μια εξευτελιστική ανατροπή, δεδομένου ότι η Άγκυρα κορόιδεψε ουσιαστικά την Αθήνα επειδή αγόρασε 12 από αυτά τα Rafales μεταχειρισμένα.



Από την άλλη πλευρά, τα κίνητρα της Τουρκίας μπορεί να είναι περισσότερο πολιτικά παρά πρακτικά. Αγοράζοντας, ή τουλάχιστον συζητώντας σοβαρά την αγορά Typhoons, η Άγκυρα θα μπορούσε να σηματοδοτήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι είναι σοβαρή όταν λέει ότι έχει άλλες επιλογές.



Ο στόλος μαχητικών της Τουρκίας είναι εξ ολοκλήρου αμερικανικός, με τη ραχοκοκαλιά του να περιλαμβάνει σχεδόν 300 F-16 διαφορετικών μοντέλων, κατέχοντας τον τρίτο μεγαλύτερο στόλο αυτού του αεροσκάφους παγκοσμίως. Ορισμένοι Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν αρχίσει να αμφισβητούν τη λογική να βασίζονται τόσο πολύ στις ΗΠΑ για τα μαχητικά αεροσκάφη τους.



Είτε έτσι είτε αλλιώς, η αγορά παλαιότερων, μεταχειρισμένων Eurofighters θα ήταν αναμφίβολα μια οπισθοδρόμηση, δεδομένου ότι η Άγκυρα ανέμενε προηγουμένως να ξεκινήσει να αναπτύσσει μαχητικά stealth πέμπτης γενιάς αυτή τη δεκαετία.



Πηγή Forbes / Το αεροσκάφος Eurofighter Tranche 1 δεν είναι επαρκές υποκατάστατο για το προηγμένο Block 70 F-16, το οποίο έχει ραντάρ και άλλες δυνατότητες εφάμιλλες με τα μαχητικά πέμπτης γενιάς.Επιπλέον, τα 24 μαχητικά Rafale F3R που παρήγγειλε πρόσφατα η γειτονική και αντίπαλη της Τουρκίας, Ελλάδα, βρίσκονται σε ένα υψηλότατο επίπεδο σε σύγκριση με αυτά τα πρώιμα μοντέλα Eurofighters. ειδικά εάν τα τελευταία δεν διαθέτουν ραντάρ ενεργής ηλεκτρονικά σαρωμένης συστοιχίας, πυραύλους αέρος-αέρος εκτός οπτικού βεληνεκούς Meteor και πυραύλους κρουζ Storm Shadow.Και, εάν η Τουρκία αγοράσει τελικά παλαιότερα, μεταχειρισμένα Typhoon, θα είναι μια εξευτελιστική ανατροπή, δεδομένου ότι η Άγκυρα κορόιδεψε ουσιαστικά την Αθήνα επειδή αγόρασε 12 από αυτά τα Rafales μεταχειρισμένα.Από την άλλη πλευρά, τα κίνητρα της Τουρκίας μπορεί να είναι περισσότερο πολιτικά παρά πρακτικά. Αγοράζοντας, ή τουλάχιστον συζητώντας σοβαρά την αγορά Typhoons, η Άγκυρα θα μπορούσε να σηματοδοτήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι είναι σοβαρή όταν λέει ότι έχει άλλες επιλογές.Ο στόλος μαχητικών της Τουρκίας είναι εξ ολοκλήρου αμερικανικός, με τη ραχοκοκαλιά του να περιλαμβάνει σχεδόν 300 F-16 διαφορετικών μοντέλων, κατέχοντας τον τρίτο μεγαλύτερο στόλο αυτού του αεροσκάφους παγκοσμίως. Ορισμένοι Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν αρχίσει να αμφισβητούν τη λογική να βασίζονται τόσο πολύ στις ΗΠΑ για τα μαχητικά αεροσκάφη τους.Είτε έτσι είτε αλλιώς, η αγορά παλαιότερων, μεταχειρισμένων Eurofighters θα ήταν αναμφίβολα μια οπισθοδρόμηση, δεδομένου ότι η Άγκυρα ανέμενε προηγουμένως να ξεκινήσει να αναπτύσσει μαχητικά stealth πέμπτης γενιάς αυτή τη δεκαετία.Πηγή Forbes / The Questionable Value Of Turkey’s Eurofighter Bid

Αυτό τονίζεται σε άρθρο του Paul Idon με τίτλο The Questionable Value Of Turkey’s Eurofighter Bid που δημοσιεύεται στο Forbes.«Εργαζόμαστε για τις προμήθειες», είπε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Yasar Gular σε κοινοβουλευτική ακρόαση την Πέμπτη. «Τώρα το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισπανία καταβάλλουν προσπάθειες για να πείσουν τη Γερμανία, (αν και) δεν είμαστε σε συνομιλίες με τη Γερμανία… Εάν είναι δυνατόν, σκοπεύουμε να αγοράσουμε 40 αεροσκάφη Eurofighter Typhoon».Οι ξένες εξαγωγές αεροσκαφών Eurofighter απαιτούν ομόφωνη έγκριση από όλα τα μέλη της κοινοπραξίας. Υπό την ισχύουσα κυβέρνηση του Καγκελαρίου Olaf Shultz, η Γερμανία είναι απίθανο να προσχωρήσει σε οποιαδήποτε τέτοια πώληση σύντομα. Επί του παρόντος, το Βερολίνο εμποδίζει την πώληση 48 επιπλέον Eurofighters από τη Βρετανία στη Σαουδική Αραβία. Και τώρα, πιθανότατα ως άμεσο αποτέλεσμα, το Ριάντ σκέφτεται να αγοράσει 54 αεροσκάφη Dassault Rafale από τη Γαλλία για πρώτη φορά.Η πρόσφατη δήλωση της Gular απέχει πολύ από την πρώτη ένδειξη ότι η Άγκυρα σκέφτεται τα Eurofighters. Η Τουρκία είχε προηγουμένως συνομιλίες με το Ηνωμένο Βασίλειο για ένα πακέτο όπλων που περιλαμβάνει 24-48 Eurofighters, αξίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως αναφέρθηκε στις αρχές του τρέχοντος έτους.Αναλυτές υποστηρίζουν εδώ και καιρό ότι το Eurofighter θα ήταν η πιο βιώσιμη επιλογή για την Τουρκία εάν της αρνηθούν τα σύγχρονα F-16. Οι ΗΠΑ πιθανότατα δεν θα εγκρίνουν τη συμφωνία έως ότου η Άγκυρα εγκρίνει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ τουλάχιστον.Η πρόθυμη ΒρετανίαΗ Βρετανία έχει δείξει εδώ και καιρό πρόθυμη να πουλήσει Eurofighters στην Τουρκία, μια προθυμία που είναι πιθανό να αυξηθεί εάν το Ριάντ στραφεί στο Παρίσι για το Rafales.Μϊα ανάλυση του σχολίου της Gular στο The Drive ανέφερε ότι η Τουρκία μπορεί να αγοράσει μεταχειρισμένα ή από δεύτερο χέρι αεροσκάφη και άφησε να εννοηθεί ότι η συμφωνία μπορεί να περιλαμβάνει το προηγούμενο, λιγότερο ικανό Eurofighter Tranche 1.«Τα Tranche 1 έχουν εξαιρετικά περιορισμένη ικανότητα αέρος-εδάφους, αλλά πιθανότατα θα είναι διαθέσιμα πολύ πιο γρήγορα», αναφέρεται στην έκθεση. «Η συμφωνία θα ήταν επίσης πολύ ευπρόσδεκτη στην Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που θα αφαιρούσαν αυτά τα παλαιότερα αεροσκάφη από τα βιβλία τους και θα είχαν πρόσθετη χρηματοδότηση για τον εκσυγχρονισμό». Το δημοσίευμα στο The Drive δεν είναι το πρώτο άρθρο που υποδηλώνει ότι η Άγκυρα μπορεί να επιλέξει μεταχειρισμένα Typhoons.Σε μία στήλη τον Ιούνιο 2022 στην τουρκική καθημερινή εφημερίδα Milliyet ανέφερε πληροφορίες που διέρρευσαν, σύμφωνα με τις οποίες το Σχέδιο Β της Τουρκίας, εάν υπάρξει άρνηση για τα F-16, είναι να αγοράσει μεταχειρισμένα Eurofighters από τη Βρετανία. Η Τουρκία φαντάζεται αυτούς τους μεταχειρισμένους Typhoon να χρησιμεύουν ως εναλλακτική λύση έως ότου η επόμενη γενιά TF Kaan, που αναπτύσσει, τεθεί σε λειτουργία κάποια στιγμή την επόμενη δεκαετία.Αυτό το σχέδιο υποδηλώνει ότι η Τουρκία μπορεί να σκοπεύει τα Eurofighters να αντικαταστήσουν τα εναπομείναντα μαχητικά F-4 Phantom, τα οποία η Άγκυρα αρχικά σκόπευε να αποσύρει στις αρχές αυτής της δεκαετίας. Η Τουρκία αρχικά ήλπιζε ότι θα μπορούσε να αποκτήσει αεροσκάφη stealth F-35 Lightning II για να αντικαταστήσει αυτά τα Phantom, αλλά της απαγορεύτηκε να αγοράσει αυτό το αεροσκάφος πέμπτης γενιάς, αφότου έλαβε προηγμένα πυραυλικά συστήματα αεράμυνας S-400 από τη Ρωσία.