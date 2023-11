Πολεμική Αεροπορία: Διαπραγματεύσεις για να μειωθεί το αστρονομικό κόστος των νέων C-130J Super Hercules

Πολυμελές κλιμάκιο της Αμερικανικής κυβέρνησης και της κατασκευάστριας εταιρείας βρέθηκε στην Αθήνα κατά τη τρέχουσα εβδομάδα προκειμένο...

Αντικειμενικός σκοπός της επίσκεψης των Αμερικανών αξιωματούχων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και τη ΠΑ ήταν να προετοιμαστεί το ελληνικό αίτημα με τη μορφή επιστολής (LOR, Letter Of Request) προκειμένου η ελληνική κυβέρνηση να λάβει την επίσημη απάντηση της κυβέρνησης των ΗΠΑ (Letter of Acceptance) και ακολούθως να συναφθεί η σχετική σύμβαση διαμέσου διακρατικής σύμβασης (FMS: Foreign Military Sales).Σημειώνεται πως η αρχική απαίτηση της ΠΑ ήταν 6 νέας κατασκευής C-130J και επιπροσθέτως 2 μεταχειρισμένα. Για προφανείς λόγους συμπίεσης του κόστους, η ΠΑ προσανατολίζεται στη πρόσκτηση 4 νέων μεταγωγικών C-130J Super Hercules.Υπενθυμίζεται πως το κόστος βάση της επίσημης απάντησης (ενημέρωση τιμών και διαθεσιμότητας, Price and Availability) της κυβέρνησης των ΗΠΑ και της Lockheed Martin στο ΥΠΕΘΑ και τη ΠΑ ανέρχονταν στο εξωπραγματικό κόστος του 1.8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για 6 νέας κατασκευής C-130J και ακόμη 2 μεταχειρισμένα αεροσκάφη.Χθες και σήμερα, οι Αμερικανοί βρέθηκαν στην Αθήνα προκειμένου να συζητηθεί μια καλύτερη προσφορά από τις ΗΠΑ καθώς και για να επισκεφθούν την 112 Πτέρυγα Μάχης στην Αεροπορική Βάση της Ελευσίνας. Στόχος της επίσκεψης ήταν να εξεταστεί κατά πόσο οι υφιστάμενες υποδομές συντήρησης και υποστήριξης των C-130 της ΠΑ αρκούν προκειμένου να μειωθεί το συνολικό κόστος ή απαιτούνται νέες.Νεότερες πληροφορίες διευκρινίζουν πως οι Αμερικανοί ανέφεραν πως οι υφιστάμενες υποδομές δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις των νέων C-130J Super Hercules και συνεπώς απαιτούνται νέες, γεγονός που αυξάνει καταλυτικά το κόστος του προγράμματος.Μια μικρή μείωση παρατηρήθηκε στο κόστος “fly away” του κάθε C-130J Super Hercules που ανέρχεται στα 150 εκατομμύρια δολάρια έναντι της προηγούμενης τιμής. Συνολικά, το κόστος “fly away” για τέσσερα C-130J Super Hercules κυμαίνεται στα 600 εκατομμύρια δολάρια. Υπάρχει όμως τεράστια διαφορά μεταξύ της τιμής που ορίζεται ως “fly away” και της τιμής που αναφέρεται ως “system cost” και σχετίζεται με το συνολικό κόστος που απαιτείται σε κάθε επίπεδο: συντήρηση, υποδομές, εκπαίδευση, εξομοιωτές και λοιπά άλλα αναγκαίες δαπάνες (για παράδειγμα στα μαχητικά υπάρχει το κόστος των όπλων).Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό κόστος του προγράμματος για τέσσερα νέα C-130J Super Hercules, πακέτου τεχνικής υποστήριξης καθώς και νέων υποδομών κυμαίνεται στα 1.3 – 1.4 δισεκατομμύρια δολάρια.Απορίας άξιο παραμένει το γεγονός πως η ΠΑ και οι Ένοπλες Δυνάμεις συνολικά στρέφονται σε άλλη μια απευθείας ανάθεση στη Lockheed Martin αντί της αξιολόγησης όλων των διαθέσιμων εναλλακτικών. Ακόμη και μια τελική ανάθεση στη Lockheed Martin θα διασφάλιζε καλύτερες τιμές εάν είχε προηγηθεί μια σκληρή ανταγωνιστική διαδικασία που δυστυχώς δεν υφίστανται.Χαρακτηριστικά επισημαίνεται πως ενώ στη περίπτωση των νέων ελικοπτέρων SAR – CSAR εστάλησαν RFI (Request For Information) σε τρείς διαφορετικές εταιρίες (Lockheed, Airbus και Leonardo) και έλαβε χώρα αξιολόγηση των επιμέρους προτάσεων με βάση τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, στη περίπτωση των μεταγωγικών αεροσκαφών C-130J οδηγούμαστε σε άλλη μια απευθείας ανάθεση στη Lockheed Martin. Ως εκ τούτων, γιατί η ΠΑ δεν πραγματοποίησε μια αντίστοιχη διαδικασία; defencereview.gr