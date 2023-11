Βόρεια Ήπειρος: Η εκτέλεση του ηγέτη του ΜΑΒΗ Βασίλειου Σαχίνη

Στις 18 Νοεμβρίου 1943 ο Βασίλειος Σαχίνης, συνελήφθη από το αλβανικό κομμουνιστικό κόμμα και αφού βασανίστηκε για να αποκαλύψει πληροφο...

















Στις 17 Νοεμβρίου 1943 συνελήφθη από το αλβανικό κομμουνιστικό κόμμα και αφού βασανίστηκε για να αποκαλύψει πληροφορίες, την αυγή της επόμενης μέρας εκτελείται.



Η δολοφονία του Βασίλη Σαχίνη ήταν μεγάλη εθνική απώλεια, γιατί αγωνίζονταν και θυσιάζονταν για αυτόν τον Ελληνισμό.



Το πώς δολοφονήθηκε ο Βασίλης Σαχίνης υπάρχουν πολλές εκδοχές που ομιλούν οι συγγενείς του από το γένος της μητέρας του στη Δερβιτσάνη.



Είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό το γεγονός που συνεργάτες του του είπαν πως ήταν στον κατάλογο για εκτέλεση και του προετοίμασαν τη δραπέτευση για την Ελλάδα. Αυτός όμως άκαμπτος και συνεπής για το έργο του τούς είπε: «Γάμος χωρίς κριάρι σφαχτό δε γίνεται»…



Το 1993 ο πρόεδρος της Αλβανικής Δημοκρατίας Σαλί Μπερίσα τον αναγνωρίζει (μετά θανάτου) ως “Μάρτυρα της Δημοκρατίας”. Με την καθιερωμένη διατύπωση: “Διακρίνεται για τα βαθιά πατριωτικά και δημοκρατικά πιστεύω του και είναι άκαμπτος ως το τέλος της ζωής του”.



Στις 18 Νοεμβρίου 1943, έκλεισε ένα στόμα και σίγησε μία υπερμαχούσα φωνή για τα δίκαια της Βορείου Ηπείρου, αλλά το όνομα του γράφτηκε από την ιστορία με χρυσά γράμματα, για να διδάσκει τις επερχόμενες γενιές πως γράφεται και πως μετριέται η αγάπη για την πατρίδα.



Σήμερα ο τάφος του καθώς και η προτομή του βρίσκονται στο χωριό Δερβιτσάνη της Βορείου Ηπείρου.



Ας είναι αιωνία η τιμή και η μνήμη του. armynow.gr

Γράφει ο Αντώνιος Βασιλείου , Αντιστράτηγος (εα), Πολ. Μηχ/κός – MSc in Management Science – τ. Military Advisor at CFE OSCE – τ. Military Scientist at NC3A NATO.Βασίλειος Σαχίνης, γιος του Μάνθιου από τη Δούβιανη και της Αικατερίνης από τη Δερβιτσάνη, υπήρξε ένας διαχρονικός αγωνιστής του Βορειοηπειρωτικού Ζητήματος, με αποκορύφωμα τον ηγετικό του ρόλο στο Μέτωπο Απελευθέρωσης Βορείου Ηπείρου, που οργανώθηκε μετά την αποχώρηση του Ελληνικού στρατού από την Βόρειο Ήπειρο (1942-1943).Γεννήθηκε στη Δούβιανη το 1897. Μετά την αποφοίτηση του από το δημοτικό σχολείο της Δούβιανης πήγε στην Κωνσταντινούπολη πλησίον του πατέρα του και σπούδασε εκεί, όπου διδάχτηκε και ξένες γλώσσες. Το 1913 επιστρέφει οικογενειακώς στη Δούβιανη.Κατά τη διάρκεια του Βορειοηπειρωτικού Αγώνα το 1914 ήταν Γραμματέας της Αυτονόμου Ηπείρου. Αργότερα διορίζεται διδάσκαλος της Ελληνικής γλώσσας στο Αργυρόκαστρο μέχρι το 1916. Μετά επιδόθηκε σε χρηματιστηριακές εργασίες, συνεργαζόμενος με την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Ιταλικών και Ελβετικών Τραπεζών, όπως και άλλων χωρών. Από το 1920 μέχρι ο 1940 αποδεικνύεται ως φυσικός ηγέτης του Ελληνικού πληθυσμού του Νομού Αργυροκάστρου.Το 1929, λόγω του εκκλησιαστικού ζητήματος, φυλακίζεται στις φυλακές των Τιράνων.Το 1934 για το κλείσιμο των ελληνικών σχολείων στο Αργυρόκαστρο ιδρύει την «Νέα Φιλική Εταιρεία», η οποία στέλνει υπόμνημα στην Κοινωνία των Εθνών.Στις 27 Οκτωβρίου 1940 συλλαμβάνεται από τους Ιταλούς και φυλακίζεται. Στις 8 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου όταν ο ελληνικός στρατός εισήλθε στο Αργυρόκαστρο, βρισκόταν κρατούμενος στις τοπικές φυλακές.