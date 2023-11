Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τον πρόεδρο της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Chairman of the European Union Military Committee - CEUMC) General Robert B...

Ο πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ, πριν την μετάβασή του στο στρατόπεδο του «Παπάγου», κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στην Πλατεία Συντάγματος.Συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν στην επικρατούσα κατάσταση στο ευρύτερο γεωστρατηγικό περιβάλλον, με ιδιαίτερη έμφαση στις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στο Ισραήλ, καθώς και στις προκλήσεις ασφαλείας στην Συρία, στην Λιβύη, στον Λίβανο και στο Κόσοβο, ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ.Επίσης, συζητήθηκε η εξέλιξη των αποστολών της ΕΕ στην περιοχή του Σαχέλ, καθώς και οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές που οδηγούν σε σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις, όπως και σε προκλήσεις ασφαλείας, προστίθεται στην ανακοίνωση.Επιπλέον, αναφέρθηκαν στην πρόοδο υλοποίησης των κύριων στόχων του Θεσμικού Κειμένου της «Στρατηγικής Πυξίδας» (Strategic Compass) για την ενίσχυση της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ, με εστίαση στην εξέλιξη της Στρατιωτικής Δυνατότητας Σχεδίασης και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων (Military Planning and Conduct Capability - MPCC) για την ανάπτυξη της Ικανότητας Ταχείας Ανάπτυξης (Rapid Deployment Capacity - RDC) της ΕΕ στην αντιμετώπιση κρίσεων εκτός των συνόρων της, στο πλαίσιο της επίτευξης πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας (Full Operational Capability - FOC) το 2025.Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ έδωσε έμφαση στις άριστες στρατιωτικές σχέσεις της χώρας μας με την Γαλλία και τις ΗΠΑ και σημείωσε τα τριμερή προγράμματα περιφερειακής συνεργασίας στα οποία συμμετέχουν οι ‘Ενοπλες Δυνάμεις ήτοι Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ το οποίο ενισχύεται ως σχήμα «3+1» με την συμμετοχή των Η.Π.Α., Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου, Ελλάδας - Κύπρου - Ιορδανίας και Ελλάδας - Κύπρου - Αρμενίας, τα οποία συνολικά στοχεύουν στην εδραίωση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και ευρύτερα.Στη βάση αυτή, υπογράμμισε την πρόσφατη ανάπτυξη αμερικανικών και γαλλικών μέσων στη χώρα μας για την πραγματοποίηση επιχειρήσεων εκκένωσης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, και επισήμανε τόσο την συνεισφορά της Ελλάδας με ανθρωπιστική και στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, όσο και την πρόσφατη αποστολή αεροσκάφους C-130 με φαρμακευτικό και ιατρικό υλικό για ανθρωπιστική βοήθεια στην Λωρίδα της Γάζας.Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην συνεισφορά της Ελλάδας σε αποστολές και επιχειρήσεις της ΕΕ, στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και 'Αμυνας (Common Security and Defence Policy), με πιο χαρακτηριστικές τις αποστολές στην περιοχή του Σαχέλ, ήτοι στο Μάλι (European Union Training Mission), στην Μοζαμβίκη (European Union Training Mission Mozambique) και στο Νίγηρα (European Union Military Partnership Mission) καθώς και στις επιχειρήσεις EUFOR (European Union Force Bosnia and Herzegovina) ALTHEA και European Union Naval Force Mediterranean Operation IRINI (EUNAVFOR MED IRINI), η διοίκηση της οποίας έχει αναληφθεί από Έλληνα αξιωματικό από την 1η Οκτωβρίου 2023.Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ επισήμανε ότι η Ελλάδα είναι κατά των μεθοδεύσεων καταστρατήγησης του Διεθνούς Δικαίου και των πάσης φύσεως αναθεωρητισμών από όπου και αν προέρχονται, και τόνισε την διαρκώς αυξανόμενη ικανότητα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες διασφαλίζουν και εγγυώνται τόσο τα εθνικά συμφέροντα και την εθνική ανεξαρτησία της Ελλάδας, όσο και τα νοτιοανατολικά σύνορα της ΕΕ.Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του προέδρου της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ, ο διευθυντής του Κλάδου Στρατηγικής - Πολιτικής - Αμυντικού Σχεδιασμού και Δυνατοτήτων του ΓΕΕΘΑ υποπτέραρχος (ΕΑ) Απόστολος Μητσόπουλος παρουσίασε θέματα αμυντικής πολιτικής και τρεχουσών γεωπολιτικών εξελίξεων, καθώς και τις προτεραιότητες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο.Με την ολοκλήρωση της επίσημης επίσκεψής του στο ΓΕΕΘΑ, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ συνόδευσε τον General Robert Brieger στον υφυπουργό Εθνικής ‘Αμυνας Ιωάννη Κεφαλογιάννη.