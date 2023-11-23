ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΗΧΗΤΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: Ο Αγιος ΠΑΪΣΙΟΣ Ψέλνει στην Εορτή της ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ της ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΙΣΙΟ ΝΑ ΨΕΛΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ! Η ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ ΣΥΠΤΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑ ...
ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΙΣΙΟ ΝΑ ΨΕΛΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ !
Η ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ ΣΥΠΤΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΦΟΡΗΤΟ ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΠΑΙΔΑΚΙ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΔΕΝ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΤΟΝ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙ !
ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΩΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΕΥΛΑΒΕΙΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΙΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ !!
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