Αυτό πρέπει να το διαδώσετε.... Να γιατί ο Γιάννης (και η Μαρία και ο Ανέστης) δεν μπορούν να βρουν δουλειά!

Ο Γιάννης άρχισε την ημέρα του νωρίς βάζοντας το ξυπνητήρι του (MADE IN SWITCHERLAND) για τις 6 το πρωί ...Σηκώθηκε από το κρεβάτι του (MADE IN SWEDEN)Έφτιαξε τον καφέ του (PRODUCED IN BRASIL)Ξυρίστηκε με την ηλεκτρική του μηχανή (MADE IN GERMANY)Έβαλε αποσμητικό (MADE IN BELGIUM)Φόρεσε το πουκάμισό του (MADE IN TURKEY),τα jeans με φίρμα (MADE IN SRI LANKA) ,κάλτσες (MADE IN EGYPT),παπούτσια (MADE IN ITALY).Έφτιαξε τα αυγά του στην καινούρια ηλεκτρική κουζίνα (MADE IN KOREA)ΕΦΑΓΕ ΛΙΓΟ ΤΥΡΙ GOUDA ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ KAI ΜILNER ΓΕΡΜΑΝΙΑΣΜΑΖΙ ΜΕ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ.ΜΕΤΑ ΔΥΟ ΜΗΛΑ ΧΙΛΗΣ, ΕΝΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ.Έριξε μία ματιά στο laptop του (MADE IN JAPAN)Ήλεγξε τα emails του κοιτάζοντας συγχρόνως το ρολόι του (MADE IN TAIWAN).Μετά κλείδωσε την πόρτα (MADE IN CANADA),ενεργοποίησε το συναγερμό (MADE IN USA)μπήκε στο αυτοκίνητό του (MADE IN SPAIN) ,το γέμισε με βενζίνη (από SAUDI ARABIA)και συνέχισε το ψάξιμο για μια καλή δουλειά στην ΕΛΛΑΔΑ.Στο τέλος μιάς ακόμα άκαρπης και αποκαρδιωτικής προσπάθειας για εύρεση εργασίας καιαφού εκτύπωσε μερικά ακόμα αντίγραφα συστατικών επιστολών σε εκτυπωτή (made in MALAYSIA),ο Γιάννης αποφάσισε να ξεκουραστεί λίγο. Έβαλε τις παντούφλες του (MADE IN BRAZIL),άνοιξε μια μπύρα (MADE IN ENGLAND) ,έφαγε μια μπριζόλα (PRODUCED IN BULGARIA)και άνοιξε την τηλεόραση (MADE IN INDONESIA).Καθώς παρακολουθούσε τα ΤΟΥΡΚΙΚΑ σήριαλ προσπαθούσε να σκεφτεί τί φταίει και δεν μπορεί να βρει μιά δουλειά στην ΕΛΛΑΔΑ...