Σκάνδαλο διαφθοράς Τουρκίας-Αζερμπαϊτζάν γύρω από το όνομα του δημάρχου της Νέας Υόρκης

Το 72 τοις εκατό των κατοίκων της Νέας Υόρκης είναι σίγουροι ότι ο δήμαρχος Έρικ Άνταμς έκανε κάποιες σκιερές συμφωνίες με τις τουρκικ...









Τα αποτελέσματα του «Marist Center for Public Opinion Research», που δημοσιεύθηκαν χθες, έρχονται εν μέσω ευρείας έρευνας του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI).Οι Αμερικανοί αξιωματικοί επιβολής του νόμου έχουν σοβαρές υποψίες ότι ο Άνταμς, ενώ εργαζόταν ως δήμαρχος του Μπρούκλιν, πίεσε τους ηγέτες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης το καλοκαίρι του 2021, αναγκάζοντάς τους να μην εμποδίσουν την έκδοση επίσημης άδειας για το νέο κτίριο του Τουρκικού Γενικού Προξενείου.Σύμφωνα με διάφορες πηγές, αυτό το 35όροφο κτίριο, που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο απέναντι από την έδρα των Ηνωμένων Εθνών στο Μανχάταν, δεν πληρούσε τους κανονισμούς πυρασφάλειας της πόλης, αλλά ο Άνταμς έκανε τα πάντα για να επισπεύσει την έκδοση της τελικής άδειας λειτουργίας του λόγω του ότι ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος ερχόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες για επίσκεψη εργασίας, θα μπορούσε να κόψει προσωπικά την κορδέλα του προξενείου στις 20 Σεπτεμβρίου 2021.Σε αντάλλαγμα, σύμφωνα με πηγές κοντά στην έρευνα, οι τουρκικές αρχές χρηματοδότησαν την προεκλογική εκστρατεία του Άνταμς, ο οποίος προτάθηκε για τη θέση του δημάρχου της Νέας Υόρκης, μέσω μιας από τις κατασκευαστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο Μπρούκλιν.Ωστόσο, ο Άνταμς, ο οποίος θα ηγηθεί της Νέας Υόρκης από τον Ιανουάριο του 2022, αρνείται κατηγορηματικά αυτές τις κατηγορίες.«Δεν εκμεταλλευόμαστε δωρεές από ψεύτικους δωρητές, δεν παρέχουμε επίσης υπηρεσίες σε αντάλλαγμα για οποιεσδήποτε υπηρεσίες», δήλωσε ο Άνταμς, χωρίς ωστόσο να αρνηθεί ότι είχε κάποιες επαφές με εκπροσώπους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για το θέμα του τουρκικού κτιρίου.Σύμφωνα με τον δήμαρχο, το ενδιαφέρον του για αυτό το θέμα ήταν κάτι παραπάνω από φυσικό, γιατί το Μπρούκλιν, στο οποίο διευθύνει εδώ και περίπου επτά χρόνια, έχει μεγάλο τουρκικό πληθυσμό.Αν και ο Έρικ Άνταμς δεν έχει κατηγορηθεί για τίποτα ακόμη, οι ερευνητές κατέσχεσαν πρόσφατα ηλεκτρονικό εξοπλισμό που ανήκε στον δήμαρχο με την ελπίδα να βρουν στοιχεία για σχέδια διαφθοράς με την Τουρκία. Επιπλέον, πράκτορες του FBI έκαναν έρευνα στα διαμερίσματα τριών συμπαικτών του Άνταμς.Ένα από τα σπίτια που ερευνήθηκαν ανήκε στην Ράνα Αμπάσοβα από το Αζερμπαϊτζάν, διευθύντρια της υπηρεσίας πρωτοκόλλου του Υπουργείου Εξωτερικών της πόλης της Νέας Υόρκης.Σύμφωνα με τους New York Times, η Αμπάσοβα έχει στενούς δεσμούς με τον Άνταμς από το 2015.Ένα από τα στοιχεία αυτών των δεσμών ήταν ο εορτασμός που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη με την ευκαιρία της 100ης επετείου από την ανακήρυξη της Δημοκρατίας της Τουρκίας στα τέλη Οκτωβρίου, κατά την οποία ο δήμαρχος και ο υφιστάμενός του από το Αζερμπαϊτζάν στάθηκαν δίπλα δίπλα στη σκηνή με τουρκικές σημαίες στα χέρια.«Είμαι ίσως ο μόνος ηγέτης αυτής της πόλης που έχει επισκεφθεί την Τουρκία όχι μία, αλλά έξι ή επτά φορές», ανακοίνωσε ο Έρικ Άνταμς κατά τη διάρκεια της τελετής, τονίζοντας: – «Η Νέα Υόρκη είναι η Κωνσταντινούπολη της Αμερικής».Παρεμπιπτόντως, περίπου δέκα ημέρες μετά από αυτή την τελετή, έγινε γνωστό για την έναρξη της επίσημης έρευνας εναντίον του δημάρχου της Νέας Υόρκης και της συνοδείας του.«Αμέσως μετά την έναρξη της έρευνας, η Ράνα Αμπάσοβα στάλθηκε σε αναγκαστική άδεια», γράφει ένα άλλο τοπικό περιοδικό, η «The New York Post», επικαλούμενο πηγές του στον δήμο. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, η Ράνα Αμπάσοβα και ο Έρικ Άνταμς έχουν επίσης μακροχρόνιους δεσμούς.«Τα επίσημα αρχεία δείχνουν ότι η Αμπάσοβα προσπάθησε να κανονίσει μια συνάντηση μεταξύ του Άνταμς και εκπροσώπων του Ιδρύματος Türken, που ιδρύθηκε από τον γιο του Τούρκου προέδρου Ερντογάν, τον Απρίλιο του 2017, ενώ εργαζόταν ως εθελόντρια στο Brooklyn Borough Hall», γράφει η «The New York Post».Ένα άλλο από τα πρόσωπα στο επίκεντρο της προσοχής του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών είναι ο Τζενκ Οτζάλ, πρώην μέλος της ειδικής ομάδας που παρακολουθεί την ορκωμοσία του δημάρχου της Νέας Υόρκης.Ο πρώην πολίτης της Τουρκίας κατείχε για πολλά χρόνια τη θέση του επικεφαλής του γραφείου της «Turkish Airlines» στη Νέα Υόρκη.Κατά μια ενδιαφέρουσα σύμπτωση, ο δήμαρχος Έρικ Άνταμς είχε δηλώσει δημόσια αρκετές φορές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ότι η Turkish Airlines ήταν η αγαπημένη του αεροπορική εταιρεία!Azaturyun – Ραδιοφωνικός Σταθμός Ελεύθερης Ευρώπης