Big One: «Η επόμενη πανδημία ίσως είναι η πιο θανατηφόρα που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα» – Τρομακτική προειδοποίηση από επιστήμονες

Η επόμενη πανδημία, που ονομάστηκε «Big One», μπορεί να «σιγοβράζει στο παρασκήνιο», περιμένοντας να απελευθερώσει τις πιο μεταδοτικές κα...





Η επόμενη πανδημία, που ονομάστηκε «Big One», μπορεί να «σιγοβράζει στο παρασκήνιο», περιμένοντας να απελευθερώσει τις πιο μεταδοτικές και θανατηφόρες ασθένειες που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα.







Η οικογένεια των παραμυξοϊών (paramyxovirus) έχει πάνω από 75 ιούς, συμπεριλαμβανομένων της παρωτίτιδας, της ιλαράς και των λοιμώξεων της αναπνευστικής οδού, και προστέθηκε στη λίστα των πανδημικών παθογόνων του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων προς παρακολούθηση τον Οκτώβριο.

Ο ιός Nipah



Ένας από τους ιούς, ο ιός Nipah, μπορεί να μολύνει κύτταρα με υποδοχείς που ρυθμίζουν τι εισέρχεται ή εξέρχεται από τα κύτταρα που βρίσκονται στο κεντρικό νευρικό σύστημα και τα ζωτικά όργανα.



Αυτή η παραλλαγή έχει ποσοστό θνησιμότητας έως και 75% σε σύγκριση με τον Covid, που είναι κάτω από το 1% εκατό.



Οι επιστήμονες σημειώνουν ότι σε αντίθεση με τη γρίπη και τον Covid-19, οι παραμυξοϊοί φαίνεται να μην μεταλλάσσονται καθώς εξαπλώνονται, αλλά έχουν γίνει «πολύ καλοί στη μετάδοση μεταξύ των ανθρώπων».







«Απλώς φανταστείτε να εμφανιζόταν ένας παραμυξοϊός (paramyxovirus)που ήταν τόσο μεταδοτικός όσο η ιλαρά και τόσο θανατηφόρος όσο ο Nipah», είπε ο Michael Norris, Ph.D., επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, σε δήλωσή του.

Σενάριο ταινίας



Δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς αυτό το σενάριο: η ταινία του 2011 Contagion βασίστηκε σε αυτό ακριβώς το είδος φανταστικού παραμυξοϊού.



Με πρωταγωνιστές τους Matt Damon, Gwyneth Paltrow και Kate Winslet, μια γυναίκα επιστρέφει σπίτι από ένα επαγγελματικό ταξίδι στο Χονγκ Κονγκ και φέρνει πίσω ένα θανατηφόρο μικρόβιο που πυροδότησε μια παγκόσμια πανδημία – η ασθένεια ήταν ο ιός Nipah.







«Η γρίπη έχει καταδικαστεί σε θάνατο», είπε στο The Atlantic ο Benhur Lee, ιολόγος στο Icahn School of Medicine του Mount Sinai. Ο Lee συνέχισε να εξηγεί ότι αυτό δεν ισχύει για τους παραμυξοϊούς, επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί με έναν από τους περισσότερους από 75 ιούς δεν επιβιώνουν, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την ανάπτυξη θεραπειών και εμβολίων.Ο πρώτος που ανακαλύφθηκε, ονομάζεται πανώλη των βοοειδών, αναγνωρίστηκε το 1902. Η πανώλη των βοοειδών είναι μια μεταδοτική ιογενής ασθένεια που προσβάλλει τα δίχηλα ζώα. Ήταν η δεύτερη ασθένεια που εξαλείφθηκε πλήρως το 2011, μετά την ευλογιά το 1980. Παρόλο που οι επιστήμονες γνωρίζουν για τους παραμυξοϊούς για περισσότερο από έναν αιώνα, δεν έχουν ακόμα καταλάβει πώς οι ιοί μετακινούνται σε νέα είδη και μεταλλάξεις που μπορούν να μολύνουν τους ανθρώπους.Για παράδειγμα, για πολύ καιρό θεωρούσαν ότι η παρωτίτιδα μολύνει μόνο ανθρώπους και συγκεκριμένα θηλαστικά, αλλά εντοπίστηκαν περιπτώσεις μεταξύ των νυχτερίδων.Επικρατεί επίσης μυστήριο για το πώς οι παραμυξοϊοί μπορούν να προκαλέσουν μικρές λοιμώξεις σε έναν ξενιστή αλλά να σκοτώσουν έναν άλλο.Ο Paul Duprex, ιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ, δήλωσε στο The Atlantic ότι οι ιοί rubulavirus,από την οικογένεια των παραμυξοϊών που περιλαμβάνει την παρωτίτιδα, προκαλούν ανησυχία.Οι άνθρωποι, οι πίθηκοι, οι χοίροι και οι σκύλοι είναι φυσικοί ξενιστές και μολύνονται εύκολα σε κοντινή απόσταση.Και μετά υπάρχει η ιλαρά, που τεκμηριώθηκε για πρώτη φορά τον 9ο αιώνα από έναν Πέρση γιατρό.Μόλις το 1757 ένας Σκωτσέζος γιατρός ανακάλυψε έναν μολυσματικό παράγοντα στο αίμα των ασθενών που προκάλεσε τον ιό.Η Emmie de Wit, επικεφαλής της μονάδας μοριακής παθογένεσης στο Rocky Mountain Laboratories, είπε στο The Atlantic ότι η ιλαρά θα μπορούσε τελικά να εξαλειφθεί, τερματίζοντας την ανάγκη για εμβολιασμούς.Ωστόσο, όταν αυτό συνέβη με την ευλογιά, καθώς η ευλογιά των πιθήκων φάνηκε να παίρνει τη θέση της.Προς ενίσχυση της ετοιμότητας της Αυστραλίας για μια νέα πανδημία, μια έκθεση που δημοσιεύθηκε το 2022, αναφέρεται στους παραμυξοϊούς: «Καθώς ο κόσμος συνεχίζει να κατανοεί καλύτερα αυτές τις συνδέσεις μεταξύ της υγείας του ανθρώπου, των ζώων, των φυτών και του περιβάλλοντος, οι ιοί μετακινούνται από τα ζώα στους ανθρώπους με «ανησυχητικούς ρυθμούς».«Εκτός από τους γνωστούς ιούς, κατά μέσο όρο, δύο νέοι ιοί εμφανίζονται στους ανθρώπους κάθε χρόνο και το ποσοστό που προκαλεί μεγαλύτερες επιδημίες αυξάνεται.«Πολλοί από αυτούς τους ιούς έχουν δυνατότητα πανδημίας – τη δυνατότητα να εξαπλωθούν σε πολλές ηπείρους».