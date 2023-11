Πού βρισκόμαστε όσον αφορά AAV7A1 και M2 Bradley;

Από Σάββας Δ. Βλάσσης_ Στάση αναμονής, επικρατεί από τα Γενικά Επιτελεία όσον αφορά τα αιτήματα και κρούσεις που έχουν γίνει προς τις Η...

Από Σάββας Δ. Βλάσσης_Τα κυριότερα προγράμματα που αφορούν το ΓΕΣ, είναι αυτό των Αμφιβίων Τεθωρακισμένων Οχημάτων AAV7A1 και το αίτημα παραχωρήσεως Tεθωρακισμένων Oχημάτων Mάχης M2 Bradley. Ως προς το πρώτο, το οποίο έχει ήδη διέλθει της διαδικασίας εγκρίσεως από την Βουλή και αναμένεται η αποδοχή της σχετικής LOA, παρουσιάζεται καθυστέρηση που σχετίζεται με την δημοσιονομική κατάσταση και την πολιτική πειθαρχίας. Ήδη το ΥΠΕΘΑ έχει καθυστερήσει την καταβολή δόσεων αποπληρωμής σε προγράμματα όπως των φρεγατών FDI HN (εφέτος 418 εκατ. € περίπου) αναμένοντας την αποδέσμευση κονδυλίων από το Υπουργείο Οικονομικών. Η σχετική LOA GR-P-SCO για τα AAV7A1 που παραλήφθηκε τον παρελθόντα Ιούλιο, τυπικώς ισχύει μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου.Στο μεταξύ, εξετάζεται η εμπλοκή της BAE Systems στην υλοποίηση του προγράμματος, καθώς το Σώμα Πεζοναυτών που έχει αναλάβει μέχρι τώρα την υλοποίηση, υπάρχουν ερωτηματικά κατά πόσο θα έχει ως φορέας υποστηρικτικό ρόλο στον Ελληνικό Στρατό, σε ζητήματα που άπτονται της υποστηρίξεως του οπλικού συστήματος σε βάθος χρόνου. Για την συγκεκριμένη πτυχή, υφίσταται το ενδεχόμενο τροποποιήσεως της LOA.Συναφώς με το αίτημα παραχωρήσεως τεθωρακισμένων Bradley, υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες. Αφενός υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την ανταπόκριση της αμερικανικής πλευράς λόγω της προτεραιότητος που έχει λάβει ο εφοδιασμός της μαχομένης Ουκρανίας. Από την άλλη, πληροφορίες αναφέρουν ότι η αμερικανική πλευρά σκοπεύει να παραχωρήσει σε πρώτη φάση μόνο 62 οχήματα, άγνωστο όμως σε τι χρόνο. Αυτό που φαίνεται να αποκλείεται σε κάθε περίπτωση, είναι η παραχώρηση οχημάτων M2A3 που βρίσκονται σε ενεργό υπηρεσία, όπως έχει ζητήσει το ΓΕΣ. Αντιθέτως, τα οχήματα θα είναι αποσυρμένα M2A2 σε κατάσταση “ως έχουν – όπου βρίσκονται” (as is – where is) απαιτώντας υλοποίηση εκτενούς προγράμματος επισκευών και επαναφοράς σε επιχειρησιακή κατάσταση. Το πρόβλημα εδώ, είναι ότι πλειάδα υποσυστημάτων του M2A2 δεν υποστηρίζεται πλέον εφοδιαστικά.Υπενθυμίζεται ότι μετά το αρχικό αίτημα για παραχώρηση 300 αποσυρμένων M2A2 που απεστάλη από το ΓΕΣ στις 16 Μαρτίου 2023, ακολούθησε τον Μάιο αίτημα ενημερώσεως για Τιμή & Διαθεσιμότητα, 500 Bradley, που όπως αποκάλυψε ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ, είναι της νεώτερης εκδόσεως M2A3 και ευρισκόμενα σε αμερικανική υπηρεσία ακόμη. doureios.com