Αρχαίοι τάφοι περιείχαν 41 ακέφαλους σκελετούς γυναικών και παιδιών – Επιστήμονες έλυσαν το μυστήριο με τα «χαμένα» κρανία

Αρχαίοι ακέφαλοι σκελετοί που ανασύρθηκαν από ομαδικούς τάφους στην Κίνα είναι τα λείψανα θυμάτων που σφαγιάστηκαν πριν από περίπου 4.100 χρόνια σε αυτό που περιγράφεται ως κυνήγι κεφαλών – head hunting-, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου που έχει καταγραφεί στη Νεολιθική Ασία, διαπιστώνει μια νέα μελέτη. Το κυνήγι κεφαλών είναι μια πρακτική κατά την οποία έπαιρναν τα κεφάλια των εχθρών ως τρόπαια.





Παραδόξως, και οι 41 ακέφαλοι σκελετοί που ανέλυσαν οι ερευνητές ανήκαν σε γυναίκες και ανήλικους, σύμφωνα με ανατομικές αναλύσεις. Είναι πιθανό ότι όταν οι αντίπαλοι επιτέθηκαν στον οικισμό, στόχευαν γυναίκες και παιδιά, με αποτέλεσμα μια «διαπροσωπική σύγκρουση με υψηλό επίπεδο σκληρότητας», έγραψαν οι ερευνητές στη μελέτη. Είναι επίσης πιθανό να χρησιμοποιούσαν ένα «τελετουργικό επιλεκτικού αποκεφαλισμού» όταν επέλεγαν τα θύματά τους, έγραψε η ομάδα.



«Ακέφαλες γυναίκες και παιδιά, με στοιχεία για κομμένα σημάδια στους σπονδύλους του λαιμού, αποτελούν απόδειξη της βαρβαρότητας που ασκείται σε αυτούς τους ανθρώπους», είπε η Charlotte Roberts, ομότιμη καθηγήτρια αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Durham στο Ηνωμένο Βασίλειο που δεν συμμετείχε στη μελέτη, στο Live Science σε ένα email.



Οι ερευνητές έμαθαν για πρώτη φορά για την τοποθεσία Honghe, που βρίσκεται στην επαρχία Heilongjiang στη βορειοανατολική Κίνα, τη δεκαετία του 1990, και η τοποθεσία έχει ανασκαφεί έξι φορές από το 2013.



Αφού έσκαψαν δύο σπίτια και τρεις τάφους, η ομάδα βρήκε συνολικά 68 σκελετούς, εκ των οποίων οι 41 ήταν ακέφαλοι, που χρονολογούνται από 4.100 έως 4.400 χρόνια πριν. Επιπλέον τέσσερα κρανία που ανήκαν σε άνδρες ανακτήθηκαν από ένα λάκκο έξω από ένα σπίτι. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στις 2 Σεπτεμβρίου στο περιοδικό Archaeological and Anthropological Sciences .



Η ομαδική ταφή 4.100 ετών δείχνει τα λείψανα γυναικών και ανηλίκων.(Πίστωση εικόνας: Qian Wang/Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου A&M του Τέξας)



«Οι αρχηγοί των εχθρικών φυλών αναζητούνταν για ένα συγκεκριμένο τελετουργικό νόημα, για να κατακτήσουν και/ή να κατέχουν την ψυχή και την ενέργεια των εχθρών», δήλωσε στο Live ο ανώτερος συγγραφέας της μελέτης Qian Wang, καθηγητής βιοϊατρικών επιστημών στο Texas A&M University School of Dentistry. «Δεν βρέθηκαν τέτοιες ακέφαλες ταφές κατά τη Νεολιθική Εποχή στην Κίνα, εκτός από μερικά κεφάλια για τελετουργίες θυσίας».



Σε όλους τους ακέφαλους σκελετούς, εκτός από λίγους, έλειπαν ο πρώτος και ο δεύτερος σπόνδυλος και έφεραν παρόμοιες στενές τομές σε σχήμα V έως U στον δεύτερο σπόνδυλο τους, υπονοώντας τη συνέπεια στην τεχνική και τα όπλα των δραστών. Τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν πιθανότατα μαχαίρια με κοκάλινη λαβή με αιχμηρές πέτρινες λεπίδες, είπε ο Wang.



Ωστόσο, είναι λιγότερο σαφές γιατί στοχοποιήθηκαν γυναίκες και νέοι και όχι ενήλικες άνδρες. Είναι πιθανό ότι ο λαός Χονγκέ – μια κοινότητα αγροτών, κυνηγών και ψαράδων – ήταν σε ενεργό σύγκρουση με άλλες φυλές, όπως αποδεικνύεται από τρία αμυντικά χαρακώματα που βρέθηκαν στον οικισμό. Ίσως ο οικισμός να δέχτηκε επίθεση από μια αντίπαλη φυλή ενώ όλοι οι άνδρες έλειπαν, πρότειναν οι ερευνητές. Έπειτα, μετά την επίθεση, οι δράστες μπορεί να καραδοκούσαν με τα κεφάλια ως τρόπαια. Όταν οι άνδρες επέστρεψαν, πιθανότατα μετέφεραν τα πτώματα σε δύο σπίτια για μια απλή ταφή και στη συνέχεια εγκατέλειψαν τον οικισμό, είπε ο Wang.









Τέσσερις ακέφαλοι σκελετοί τοποθετήθηκαν ο ένας δίπλα στον άλλο, με τα άκρα τους ίσια. Ο δεύτερος αυχενικός σπόνδυλος σε αυτά τα άτομα είχε αιχμηρά σημάδια κοπής με δύναμη.(Πίστωση εικόνας: Qian Wang/Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου A&M του Τέξας)





Εν τω μεταξύ, τα τέσσερα κρανία χωρίς σώμα που βρέθηκαν στο λάκκο μπορεί να ήταν «τρόπαια» που έφεραν τα μέλη του οικισμού Χονγκέ από άλλη εχθρική φυλή, αποκάλυψε ο Γουάνγκ.



Ο Ρόμπερτς χαρακτήρισε τη μελέτη «αξιοσημείωτη» για την αποκάλυψη της καταστροφικής διαπροσωπικής βίας κατά των γυναικών και των ανηλίκων. Βρήκε επίσης ενδιαφέρον ότι τα υπόλοιπα άτομα στους ομαδικούς τάφους δεν είχαν σημάδια κοπής, κάτι που μπορεί να υποδηλώνει διαφορετική μέθοδο αποκεφαλισμού.