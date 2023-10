Peligan Bay State Prison... Η πιο σκληρή φυλακή του πλανήτη με τους πιο σκληροτράχηλους γκανγκστερς του κόσμου - ΒΙΝΤΕΟ

Οι πιο σκληροτράχηλοι γκάνγκστερ του πλανήτη ζουν στο περίφημο Pelican Bay State Prison στο Crescent City στην Καλιφόρνια που έχει χτιστεί στην άκρη ενός δάσους περίπου τέσσερα χιλιόμετρα από τον Ειρηνικό Ωκεανό. Θεωρείται η φυλακή από την οποία δεν μπορεί να αποδράσει κανείς.Στα κελιά υψίστης ασφαλείας βρίσκονται μέλη των πιο αδίστακτων συμμοριών των ΗΠΑ. Οι Nuestra Familia, the Mexican Mafia, the Aryan Brotherhood, the Black Guerrilla Family, the Northern Structure και οι Nazi Lowriders έχουν δει μέλη τους να φυλακίζονται εκεί.Οι μάχες ανάμεσα στις συμμορίες που "μοίραζαν" τις πολιτείες για διακίνηση ναρκωτικών και άνοιγαν πυρ χωρίς καμία δεύτερη σκέψη, συνεχίζονται και μέσα στις πτέρυγες της φυλακής.Οι φρουροί είναι αναγκασμένοι να τους αφήνουν να προαυλιστούν με προσεκτική σειρά καθώς αν έρθουν σε επαφή μεταξύ τους θα ακολουθήσει βίαιη έκρηξη.Ο Graeme Wood μίλησε με τον Christopher Acosta, πρώην δεσμοφύλακα πρώτης γραμμής και νυν υπεύθυνο για τις δημόσιες σχέσεις και την εκπροσώπηση του σωφρονιστικού ιδρύματος στα media."Στεκόμαστε με την πλάτη μας σε ένα φράχτη και βλέπουμε τα πάντα" γράφει χαρακτηριστικά ο Wood. Άντρες γεμάτοι τατουάζ περνούν από μπροστά τους σε σειρά. Εγκληματίες, έμποροι ναρκωτικών, οι περισσότεροι έχουν καταδικαστεί για ανθρωποκτονίες.Προαυλίζονται συγκεκριμένες ώρες της ημέρας και βγαίνουν με αυστηρή φύλαξη από τα μικρά κελιά τους....