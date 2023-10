Ηπατίτιδα C: Δείτε τι κάνει στο ήπαρ – Συμπτώματα και ποιοι κινδυνεύουν ΒΙΝΤΕΟ

iatropedia Η ηπατίτιδα C είναι μια λοίμωξη του ήπατος που προκαλείται από έναν ιό. Εάν αφεθεί χωρίς θεραπεία, μπορεί να μετατραπεί σε ισόβια ασθένεια του ήπατος.Πώς μπορεί κάποιος να κολλήσει Ηπατίτιδα C;Ο πιο συνηθισμένος τρόπος είναι η κοινή χρήση σε βελόνες, ή άλλο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για ενέσεις. Πιο σπάνια, μπορεί να την κολλήσετε από ένα τατουάζ, αν ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για να το κάνετε δεν είναι καθαρός. Δεν μπορείτε να την κολλήσετε από το φιλί, το αγκάλιασμα, ή την κοινή χρήση σκευών φαγητού.Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο με ηπατίτιδα C;Όσοι γεννήθηκαν τις δύο πρώτες δεκαετίες μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο (περίπου μεταξύ 1946 και 1964) είναι πιο πιθανό να έχουν μολυνθεί, αλλά δεν είμαστε σίγουροι γιατί. Μερικοί από αυτούς μολύνθηκαν πριν από τις αναθεωρημένες και ασφαλείς μεθόδους ελέγχου του αίματος που εφαρμόζονται από το 1992 και μετά. Άλλοι, την κόλλησαν από την έγχυση φαρμάκων σε ενέσιμη μορφή, ακόμα κι αν ήταν μόνο για μια φορά. Αν έχετε γεννηθεί μεταξύ 1945 και 1965, είναι σώφρον να κάνετε εξετάσεις για ηπατίτιδα C.ΣυμπτώματαΟι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν ηπατίτιδα C δεν θα έχουν καθόλου συμπτώματα. Αν , ωστόσο, έχετε, αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν πυρετό, ναυτία, έμετο και πόνο στο στομάχι. Είναι επίσης πιθανό να νιώθετε κουρασμένοι και να έχετε χάσει την όρεξή σας. Επειδή αυτά τα συμπτώματα μπορεί να κοινά για πολλές ασθένειες, το σώφρον, όπως πάντα, είναι να ενημερώσετε αμέσως τον γιατρό σας αν δεν αισθάνεστε καλά.Μακροπρόθεσμοι κίνδυνοιΕίναι σημαντικό να ακολουθήσετε την κατάλληλη θεραπεία. Εάν η ηπατίτιδα C αφεθεί χωρίς θεραπεία για πολλά χρόνια, μπορεί να βλάψει το συκώτι σας. Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε ακριβώς πώς το κάνει αυτό. Μπορεί επίσης να οδηγήσει σε καρκίνο του ήπατος, ηπατική ανεπάρκεια, ή ουλές του ήπατος (κίρρωση).Πώς γίνεται η διάγνωση για Ηπατίτιδα CΟ γιατρός σας μπορεί να αποφανθεί εάν έχετε ηπατίτιδα μέσω μιας απλής εξέτασης αίματος. Εάν η πρώτη εξέταση δείξει ότι έχετε ηπατίτιδα C, ο γιατρός σας είναι πιθανό να μην σας συστήσει άλλες εξετάσεις και να σας βάλει αμέσως σε ένα πρόγραμμα θεραπείας.ΘεραπείαΥπάρχουν συγκεκριμένα αντι-ιικά φάρμακα για την θεραπεία της ηπατίτιδας C. Το νέο φάρμακο Zepatier (που συνδυάζει elbasvir και grazoprevir) και το Harvoni (που συνδυάζει Sovaldi (sofosbuvir) και ledipasvir) είναι σε μορφή χαπιού που λαμβάνεται μία φορά την ημέρα. Και τα δύο έχει διαπιστωθεί ότι θεραπεύουν την ηπατίτιδα C στους περισσότερους ανθρώπους μέσα σε 8-12 εβδομάδες. Άλλες επιλογές περιλαμβάνουν τις ουσίες daclatasvir (Daklinza), ιντερφερόνη, ombitasvir-paritaprevir-ritonavir (Technivie), ombitasvir-paritaprevir-ritonavir-dasabuvir (Viekira Pak), ένας συνδυασμός Sovaldi, Olysio (simeprevir), ή/και Rebetol (ριμπαβιρίνη).Προσοχή: Μην πάρετε ποτέ κανένα φάρμακο χωρίς την έγκριση του γιατρού σας!ΠρόληψηΔεν υπάρχουν ειδικές τροφές που βοηθούν στην καταπολέμηση της ηπατίτιδας C, αλλά είναι πάντα έξυπνο να ακολουθείτε μια υγιεινή, ισορροπημένη διατροφή. Αποφύγετε το αλκοόλ, το οποίο μπορεί να κάνει το συκώτι σας χειρότερα. Τέλος, κάντε τα εμβόλια για την ηπατίτιδα Α και Β, όπως και για την πνευμονία και τη γρίπη. Και πάλι: συζητήστε με το γιατρό σας προτού πάρετε οποιαδήποτε συνταγή, ή μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, ιδιαίτερα Tylenol (ακεταμινοφαίνη).