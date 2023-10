Αυτή είναι η δουλειά με τους πιο ευτυχισμένους εργαζόμενους στον κόσμο, σύμφωνα με νέα έρευνα

Οι κλάδοι με τους πιο ευτυχισμένους εργαζόμενους στις Η.Π.Α.



Μέση καθαρή βαθμολογία των εργαζομένων για το πρώτο εξάμηνο του 2023

Κατασκευές (49) Τεχνολογία (41) Οικονομικά (37) ΜΚΟ (35) Εστιατόρια + Τρόφιμα και ποτά (35) Ταξίδια και φιλοξενία (35) Εκπαίδευση (34) Υγειονομική περίθαλψη (31)





Οι ωριαίοι μισθοί για τους εργαζόμενους στον τομέα των κατασκευών εκτοξεύθηκαν σε υψηλό 40 ετών το 2022, αναφέρει η Associated General Contractors of America, μία από τις μεγαλύτερες επαγγελματικές ενώσεις του κλάδου στις ΗΠΑ.Σύμφωνα με την Payscale, ο μέσος ωριαίος μισθός για έναν εργαζόμενο στις κατασκευές είναι 17,70 δολάρια, αλλά οι μισθοί μπορούν να φτάσουν έως και 28,83 δολάρια.Επιπλέον, η πανδημία Covid-19 έδωσε ώθηση στη ζήτηση για κατασκευή κατοικιών και ανακαινίσεις κατοικιών. Οι δαπάνες για κατασκευές στις ΗΠΑ αυξάνονται συνεχώς από το 2020, ξεπερνώντας το 1,9 δισεκατομμύριο δολάρια τον Ιούλιο του 2023, σύμφωνα με το Γραφείο Απογραφής των ΗΠΑ. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η ζήτηση για εργαζόμενους στον κλάδο θα είναι ακόμη μεγαλύτερη στο μέλλον.Υπάρχει επίσης ένα διαπροσωπικό στοιχείο της δουλειάς που οδηγεί στην ικανοποίηση των εργαζομένων στον κλάδο, λέει στο CNBC Make It η Jenn Lim, διευθύνουσα σύμβουλος της συμβουλευτικής εταιρείας οργανισμών Delivering Happiness.Ο κατασκευαστικός κλάδος, επισημαίνει, είναι ευρέως αναγνωρισμένος για την προώθηση ισχυρών δεσμών μεταξύ του προσωπικού στο χώρο εργασίας. Οι εργαζόμενοι στις κατασκευές, έχουν επίσης πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών οργανισμών που τους βοηθούν με την κατάρτιση σε δεξιότητες και την εκπαίδευση για να προχωρήσουν στην καριέρα τους.Μία από τις μακροβιότερες μελέτες για την ευτυχία, η Μελέτη Ανάπτυξης Ενηλίκων του Χάρβαρντ, διαπίστωσε ότι οι εργαζόμενοι είναι πιο ευτυχισμένοι σε εργασίες που απαιτούν ανθρώπινη αλληλεπίδραση και παρέχουν ευκαιρίες για τη δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων με τους συναδέλφους τους.«Όταν χτίζεις κάτι, βλέπεις τους καρπούς της δουλειάς σου και τον θετικό αντίκτυπο που έχει η δουλειά σου στους άλλους, σε πραγματικό χρόνο», εξηγεί η Lim. «Υπάρχει κάτι απτό και συναρπαστικό που προέρχεται από τη σκληρή δουλειά κάθε μέρα».