«Σας ξέρουμε...» - Ο ισραηλινός στρατός παρουσίασε την ιεραρχία της ηγεσίας της Χαμάς, αλλά ξέχασε να βάλει πάνω πάνω τον Ερντογάν!

Έτοιμος να εξαπολύσει τη χερσαία εισβολή στη Λωρίδα της Γαζας είναι ο στρατός του Ισραήλ (IDF) με στόχο να εξουδετερώσει πλήρως τη Χαμάς. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Ισραηλινές Δυνάμεις προσδιόρισαν την Τρίτη, σε σχετική ανάρτηση στο Twitter, την οργανωτική ιεραρχία της τρομοκρατικής οργάνωσης και ορκίστηκαν να την καταστρέψουν, στοχεύοντας τα ανώτατα στελέχη της, τα οποία ήταν «υπεύθυνα» για τις επιθέσεις εναντίον ισραηλινών πολιτών. Μάλιστα, συνόδευσαν την ανάρτηση με το «απειλητικό» μήνυμα «ξέρουμε ποιοι είστε».Ανάμεσα στα μέλη της Χαμάς, που παρουσιάζουν οι IDF, είναι, φυσικά, ο ηγέτης της οργάνωσης Ισμαήλ Χανίγια, ο Γιαχία Σινουάρ, τον οποίο ο ισραηλινός στρατός αποκαλεί «σκληροπυρηνικό ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα» και ο Ελ Ντέιφ, ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.Πριν από τη νίκη της Χαμάς στις παλαιστινιακές εκλογές έναντι της Φατάχ το 2006, ο Ισμαήλ Χανίγια δεν αποτελούσε εξέχον μέλος της ηγεσίας της τρομοκρατικής οργάνωσης. Μετά την εκλογική νίκη, το άστρο του άρχισε να ανεβαίνει. Διορίστηκε πρωθυπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής στη Λωρίδα της Γάζας και ο πλούτος του αυξήθηκε ραγδαία, σύμφωνα με τους Times of Israel.Ο ισραηλινός στρατός αποκαλεί τον Γιαχία Σινουάρ, τον σκληροπυρηνικό ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα, το «πρόσωπο του κακού». Ανώτεροι αξιωματικοί λένε ότι είναι ο κορυφαίος στόχος των δεκάδων χιλιάδων ισραηλινών στρατευμάτων που είναι έτοιμα να εισβάλουν στον παράκτιο θύλακα και να καταστρέψουν την ηγεσία του. Ο Σινουάρ, ο οποίος θεωρείται εδώ και καιρό βάναυσος εκτελεστής για λογαριασμό της Χαμάς και άσπονδος εχθρός του Ισραήλ, βρέθηκε για περισσότερες από δύο δεκαετίες σε ισραηλινές φυλακές προτού απελευθερωθεί σε μια ανταλλαγή κρατουμένων το 2011. Αναδείχθηκε ηγέτης της μαχητικής οργάνωσης στη Γάζα - η ανώτατη ηγεσία της διαμένει στο εξωτερικό - το 2017, ανέφεραν οι New York Times.Ο Μοχάμεντ Ντιάμπ Ιμπραχίμ αλ-Μασρί, γνωστός ως Ελ Ντέιφ (ο επισκέπτης), επειδή, εδώ και καιρό, έμενε σε διαφορετικά σπίτια κάθε βράδυ για να αποφύγει τον εντοπισμό, και την εκτέλεσή του από το Ισραήλ, τώρα είναι επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, των Ταξιαρχιών Αλ Κάσεμ. Το 1996 ο Ελ Ντέιφ, ικανός κατασκευαστής βομβών, ήταν πίσω από ένα κύμα τεσσάρων επιθέσεων αυτοκτονίας που σκότωσαν 65 ανθρώπους στην Ιερουσαλήμ και το Τελ Αβίβ και άλλες ενέργειες που αποσκοπούσαν στον εκτροχιασμό της ειρηνευτικής διαδικασίας, ανέφερε το CNN.Με δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες να έχουν διαταχθεί να καταλάβουν την πόλη της Γάζας και να καταστρέψουν τη σημερινή ηγεσία του θύλακα, ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται να εισβάλει σύντομα στη Λωρίδα της Γάζας. Ο στρατός έχει ανακοινώσει ότι απώτερος στόχος του είναι να εξαλείψει την ανώτατη πολιτική και στρατιωτική ιεραρχία της Χαμάς.Εν τω μεταξύ, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της τρομοκρατικής ομάδας, Αμπού Ομπέιντα, υποστήριξε ότι κρατούν 200 με 250 ομήρους στη Γάζα, ανέφεραν οι Times of Israel, προσθέτοντας ότι ενώ δεν υπάρχει οριστική καταμέτρηση, λόγω "δυσκολιών ασφαλείας και πρακτικών δυσκολιών", εννοείται ότι οι αιχμάλωτοι από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Νοεμβρίου ανέρχονται συνολικά σε σχεδόν 200.Σε τηλεοπτική της δήλωση, η Χαμάς ανέφερε ότι άλλοι περίπου 50 κρατούνται από άλλες "παρατάξεις της αντίστασης αλλού". Οι ξένοι όμηροι είναι "καλεσμένοι μας", δήλωσε ο Ομπέιντα, υποσχόμενος να τους προστατεύσει και να τους απελευθερώσει όποτε οι συνθήκες "επί του εδάφους" το επιτρέψουν, ανέφεραν οι Times of Israel.