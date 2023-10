ΗΠΑ προς Αμερικάνους για εκκένωση... Μην πάτε στα Κατεχόμενα... ΜΟΝΟ στην «Κυπριακή Δημοκρατία»! ΔΕΝ εγγυόμαστε την Ασφάλεια σας στο Βόρειο τμήμα του νησιού!

Μια εξαιρετικά σημαντική κίνηση από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών συνιστά η ταξιδιωτική οδηγία πρός τους Αμερικανούς πολίτες που φε...



Μια εναλλακτική επιλογή δια θαλάσσης έχει ανακοινωθεί, σημειώνει, παρέχοντας σχετικό σύνδεσμο με πληροφορίες για Αμερικανούς υπήκοους οι οποίοι επιθυμούν να φύγουν από το Ισραήλ με αυτό τον τρόπο.



Για όσους θα επιλέξουν αυτή την εναλλακτική λύση, η Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία τους «ενθαρρύνει να κάνουν κρατήσεις για το υπόλοιπο ταξίδι τους από τα αεροδρόμια Λάρνακας (LCA) ή Πάφου (PFO) στην Κύπρο».



«Η Πρεσβεία των ΗΠΑ συμβουλεύει σθεναρά εναντίον οποιωνδήποτε επιλογών για παραμονή ή ταξίδι που πιθανόν να προσφερθούν από ιστοσελίδες στο βόρειο μέρους του νησιού,(πχ το αεροδρόμιο Ερτζάν)», σημειώνει αναφερόμενη στο παράνομο αεροδρόμιο στην κατεχόμενη Τύμπου.



«Η Πρεσβεία των ΗΠΑ δεν μπορεί να υποστηρίξει την οποιαδήποτε πρόσβαση ή κινήσεις στην περιοχή βορείως της νεκρής ζώνης», προστίθεται



Διαβάστε εδώ τη γενική οδηγία της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Ισραήλ, προς τους υπηκόους των ΗΠΑ που αποχωρούν από τη χώρα.

Σε σαφές μήνυμα της Πρεσβείας των ΗΠΑ στη Λευκωσία καλούνται όσοι φεύγουν να κατευθύνονται μόνον προς τα νόμιμα λιμάνια και τα νόμιμα αεροδρόμια της Κυπριακής Δημοκρατίας και να αποφεύγουν τα παράνομα στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας.Ειδικότερα, σημειώνεται:Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία συνεργάζεται με για την υποστήριξη της υποβοηθούμενης αναχώρησης πολιτών από το Ισραήλ.Στον παρακάτω σύνδεσμο έχει ανακοινωθεί μια θαλάσσια επιλογή.Για αυτούς τους πολίτες των ΗΠΑ, η Πρεσβεία των Η.Π.Α. ενθαρρύνει να κάνουν κράτηση για ταξίδια από τα αεροδρόμια Λάρνακας (LCA) ή Πάφου (PFO) στην Κύπρο.Η Πρεσβεία των Η.Π.Α. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ ΙΣΧΥΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ Ή ΔΙΑΜΟΝΗΣ στο βόρειο τμήμα του νησιού (π.χ. Αεροδρόμιο Ercan – ECN).Η Πρεσβεία των ΗΠΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ οποιαδήποτε πρόσβαση ή κινήσεις στην περιοχή βόρεια της ζώνης ασφαλείας.U.S. Embassy Nicosia is partnering with 🇨🇾 to support the assisted departure of 🇺🇸 citizens from Israel. A maritime option has been announced at the link below.For these U.S. citizens, the U.S. Embassy encourages booking onward travel out of Larnaca (LCA) or Paphos (PFO)…— U.S. Embassy Cyprus (@USEmbassyCyprus) October 15, 2023