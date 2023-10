Πρωτοφανής ανακάλυψη φαίνεται να ανατρέπει θεμελιώδεις αστρονομικές θεωρίες

Νέες εικόνες από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb αποκάλυψαν εκπληκτικά ζεύγη πλανητοειδών αντικειμένων στο νεφέλωμα του Ωρίωνα που δεν...





πηγή: ESA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος)



«Οι θερμοκρασίες των αντικειμένων κυμαίνονται από 537 βαθμούς Κελσίου (1.000 βαθμούς Φαρενάιτ) έως 1.260 βαθμούς Κελσίου (2.300 βαθμούς Φαρενάιτ)» δήλωσε ο Pearson. Τα αέρια αντικείμενα είναι νεαρά -σε αστρονομικά χρόνια-, είναι ηλικίας περίπου 1 εκατομμυρίου ετών. Το ηλιακό μας σύστημα, συγκριτικά, έχει ηλικία 4,57 δισεκατομμυρίων ετών.



«Είμαστε στα μισά της ζωής του ήλιου, οπότε αυτά τα αντικείμενα στο νεφέλωμα του Ωρίωνα είναι μωρά 3 ημερών», δήλωσε ο ανώτερος σύμβουλος για την επιστήμη και την εξερεύνηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, Mark J. McCaughrean. «Είναι ακόμα αρκετά φωτεινά και ζεστά, επειδή η ενέργεια που έχουν από όταν δημιουργούνται τους επιτρέπει ακόμα να λάμπουν, και για αυτόν τον λόγο μπορούμε να τα δούμε».



Οι δύο αστρονόμοι McCaughrean και Pearson έχουν γράψει δύο ερευνητικές εργασίες με βάση τις ανακαλύψεις τους στο νεφέλωμα του Ωρίωνα χρησιμοποιώντας το τηλεσκόπιο Webb. Οι μελέτες έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε ακαδημαϊκά περιοδικά και τα προκαταρκτικά ευρήματα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο arXiv.



Ωστόσο πολλά ερωτήματα σχετικά με τα JuMBOs παραμένουν – συμπεριλαμβανομένου του πώς προέκυψαν εξ αρχής.



JuMBOs: Ανατροπή στους κανόνες της αστρονομίας



«Τα αστέρια σχηματίζονται από γιγαντιαία νέφη αερίου και σκόνης που καταρρέουν κάτω από τις βαρυτικές δυνάμεις. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται καθώς δίσκοι αερίου και σκόνης στροβιλίζονται γύρω από τα αστέρια, δημιουργώντας πλανήτες. Αλλά καμία υπάρχουσα θεωρία δεν εξηγεί πώς σχηματίστηκαν τα JuMBOs ή γιατί υπάρχουν στο νεφέλωμα του Ωρίωνα», δήλωσε ο McCaughrean.



Για παράδειγμα, κάποιοι μπορεί να θεωρήσουν ότι τα JuMBOs είναι σαν ορφανοί πλανήτες (rogue planets), ή αντικείμενα πλανητικής μάζας που ταξιδεύουν ελεύθερα στο διάστημα χωρίς να βρίσκονται σε τροχιά γύρω από αστέρια. Όμως πολλοί ορφανοί πλανήτες ξεκινούν από την τροχιά τους γύρω από άστρα προτού εκτοξευτούν, και θα ήταν δύσκολο να εξηγήσουμε πώς ζεύγη από αυτούς εκτοξεύτηκαν ταυτόχρονα, αλλά και το πώς παρέμεινα συνδεδεμένοι μεταξύ τους βαρυτικά.





πηγή: James Webb



«Οι επιστήμονες εργάζονται πάνω σε θεωρίες και μοντέλα σχηματισμού άστρων και πλανητών εδώ και δεκαετίες, αλλά κανένας από αυτούς δεν είχε προβλέψει ποτέ ότι θα βρίσκαμε ζεύγη αντικειμένων εξαιρετικά χαμηλής μάζας να αιωρούνται μόνα τους στο διάστημα – και βλέπουμε πολλά από αυτά», δήλωσε ο Pearson και συνέχισε: «Το κυριότερο που μαθαίνουμε από αυτό το γεγονός είναι ότι υπάρχει κάτι θεμελιωδώς λάθος είτε με την κατανόησή μας για τον σχηματισμό των πλανητών, είτε για τον σχηματισμό των άστρων, είτε και για τα δύο».



«Το νεφέλωμα του Ωρίωνα αποτελεί αγαπημένο στόχο παρατήρησης των αστρονόμων και όσο μεγαλύτερα και πιο εξελιγμένα γίνονται τα τηλεσκόπια, τόσο περισσότερα αντικείμενα αποκαλύπτονται μέσα στο νεφέλωμα» ανέφερε ο McCaughrean.



«Ενώ τα αντικείμενα που εξετάζουμε είναι πραγματικά θαμπά, είναι πιο φωτεινά στο υπέρυθρο φως, οπότε εκεί (είναι) που υπάρχουν οι καλύτερες πιθανότητες να εντοπίστούς» πρόσθεσε ο Pearson. «Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb είναι το πιο ισχυρό υπέρυθρο τηλεσκόπιο που έχει κατασκευαστεί ποτέ και αυτές οι παρατηρήσεις απλά δεν θα ήταν δυνατές με κανένα άλλο τηλεσκόπιο».



«Οι παρατηρήσεις του νεφελώματος του Ωρίωνα που έχουν προγραμματιστεί για τις αρχές του 2024 θα μπορούσαν να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για την ατμοσφαιρική σύνθεση των JuMBOs», δήλωσε ο Pearson. Οι ερευνητές θέλουν επίσης να αποκαλύψουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένης της πραγματοποίησης ακριβών μετρήσεων της μάζας τους.



Εν τω μεταξύ, άλλες έρευνες που επικεντρώνονται σε διαφορετικές αστροπαραγωγικές περιοχές θα μπορούσαν να αποκαλύψουν αν τα JuMBOs υπάρχουν και αλλού πέρα από το νεφέλωμα του Ωρίωνα.



«Το κύριο ερώτημα είναι: “Τι; Από πού προήλθε αυτό;”. Είναι τόσο απροσδόκητο που θα χρειαστούν πολλές μελλοντικές παρατηρήσεις για να το εξηγήσουμε» κατέληξε ο Pearson.

