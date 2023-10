Ισραηλινοί γονείς ψάχνουν τα παιδιά τους και ζητούν εκδίκηση εδώ και τώρα: «Νετανιάχου σβήσε τη Γάζα από τον χάρτη»

Το πρωί της επίθεσης, στις 6.30 το πρωί του Σαββάτου, χιλιάδες αθώοι και ανυποψίαστοι άνθρωποι γιόρταζαν σε ένα φεστιβάλ μουσικής στην έρημο κοντά στα σύνορα, όταν έφτασαν οι τρομοκράτες της Χαμάς και σκόρπισαν τον θάνατο. 260 σκοτώθηκαν ενώ πολλοί από αυτούς απήχθησαν και μέχρι τώρα παραμένουν αγνοούμενοι.It's heartbreaking. I'm watching CNN and listening to the parents of the youngsters who have been kidnapped. It's beyond belief— Patricia Leigh (@Tylagarw) October 9, 2023