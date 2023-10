ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ από τον Αμερικανό ΥΠΕΞ στον τούρκο ΥΠΕΞ Φυντάν: Καταδικάστε την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ και τις δολοφονίες

Όπως πληροφορεί ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ:Οι δυο τους συζήτησαν τις διπλωματικές προσπάθειες για να αποτραπεί η διεύρυνση της σύγκρουσης και να ελαχιστοποιηθεί το ανθρωπιστικό κόστος του πολέμου. Ο υπουργός (Μπλίνκεν) επανέλαβε την ανάγκη η Χαμάς να σταματήσει όλες τις βίαιες επιθέσεις και να απελευθερώσει αμέσως τους ομήρους. Ο υπουργός χαιρέτισε την εποικοδομητική δέσμευση της Τουρκίας.Με λίγα λόγια που δεν τα αναφέρει ο κ. Μίλερ:Τελείωσαν τα ψέματα. Να αναγνωρίσετε και να καταδικάσετε την άνανδρη επίθεση της Χαμάς εναντίον του Εβραϊκού Κράτους. Να πάρετε θέση για τις δολοφονίες εκατοντάδων πολιτών του Ισραήλ και ξένων υπηκόων, ανάμεσά τους και 25 Αμερικανών.Τι άλλο; Να γίνετε σωστοί και καλοί σύμμαχοι της Δύσης… Τα υπόλοιπα, θα τα δούμε σύντομα και θα έχουμε το χρόνο να τα αναλύσουμε…Η Λένα Αργύρη μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο της ΕΡΤ, τα παρακάτω:Φαίνεται πως οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ουάσιγκτον εισέρχονται σε μια νέα περίοδο δυσπιστίας-η οποία ουσιαστικά ξεκίνησε με την κατάρριψη του τουρκικού drone- και συνεχίζεται με την σκληρή ρητορική του (ισλαμιστή Τούρκου προέδρου) Ταγίπ Ερντογαν.Μια στάση την οποία όπως λέγεται, δεν θα ξεχάσει εύκολα ούτε το Ισραήλ, ούτε η Αμερική και αποτελεί έναν από τους λόγους που ο κ. Μπλινκεν δεν έχει πάει στην Τουρκία παρόλο που έχει περιοδευεσει σε όλη την περιοχή.Αυτό που λένε εδώ (σ.σ.: στην Ουάσιγκτον) είναι ότι σε αυτή την φάση η σχέση του Ερντογαν με την Χαμάς ενδεχομένως να τους φανεί χρησιμη ως δίαυλος, όμως μακροπρόθεσμα κάθε άλλο παρά εξυπηρετεί τα δυτικά συμφέροντα.Και για πρώτη φορά υπάρχουν τόσες πολλές φωνές στο πολιτικό σύστημα και κυρίως στο Κογκρέσο που ζητούν την λήψη μέτρων, ακόμη και κυρώσεων, προκειμένου η Τουρκία να σταματήσει να στηρίζει την Χαμάς.Σε αυτό το πλαίσιο αναλυτές στην αμερικανική πρωτεύουσα μιλούν για μια νέα στροφή του Ερντογαν και συνεπώς για μια χαμένη ευκαιρία επανόρθωσης των σχέσεων του με την Αμερική.Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑOffice of the SpokespersonThe below is attributable to Spokesperson Matthew Miller:Secretary of State Antony J. Blinken spoke via phone today with Turkish Foreign Minister Hakan Fidan. The two discussed diplomatic efforts to prevent the conflict from widening and to minimize the humanitarian costs of the war. The Secretary reiterated the need for Hamas to halt all violent attacks and free hostages immediately. The Secretary welcomed Turkiye’s constructive engagement.