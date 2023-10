Οι Έλληνες ελεύθεροι σκοπευτές αναδείχτηκαν στους καλύτερους στον κόσμο – Βίντεο που εντυπωσιάζει

Αξιωματικοί και υπαξιωματικοί της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ συμμετείχαν με δύο ελεύθερους σκοπευτές στον διεθνή στρατιω...









Στην ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ υπογραμμίζεται ότι η κατάκτηση της 4ης και 5ης θέσης στον «European Best Sniper Team Competition 2023» έρχεται ως συνέχεια των επίσης υψηλών επιδόσεων στον «European Best Sniper Team Competition 2022», κατά τον οποίο οι Έλληνες ελεύθεροι σκοπευτές κατετάγησαν στην 1η και 4η θέση μεταξύ 36 ομάδων από 18 χώρες.Ο φετινός διεθνής στρατιωτικός διαγωνισμός Ελεύθερων Σκοπευτών «European Best Sniper Team Competition 2023», πραγματοποιήθηκε στο Hohenfels της Γερμανίας και διοργανώθηκε από το Joint Multinational Readiness Center (JMRC) της 7th Army Training Command των ΗΠΑ, από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου.Οι συνεχείς διακρίσεις των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων – Ειδικών Δυνάμεων (ΔΕΕ – ΕΔ) αντανακλούν θετικά την πρόσφατη αναδιοργάνωσή τους που επιτεύχθηκε με την ίδρυση της ΔΕΠ, αποτελώντας ένα ορόσημο στην εξελικτική πορεία τους.Παράλληλα, σηματοδοτούν τη δημιουργία ενός πανίσχυρου αυτοδύναμου σχήματος κοινής επιχειρησιακής αντίληψης και δράσης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, παρέχοντας διευρυμένες επιλογές στην Ιεραρχία στην αντιμετώπιση κάθε σύγχρονης πρόκλησης ασφάλειας για την διασφάλιση των Εθνικών συμφερόντων και την επίτευξη στρατηγικών στόχων.Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο των Ελλήνων snipers: