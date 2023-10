Μεταχειρισμένες φρεγάτες: Τι επιλογές έχει σήμερα το Πολεμικό Ναυτικό;

Baltic Sea (June 10, 2008)– The German frigate FGS Bayern (F 217) approaches the guided missile cruiser USS Gettysburg (CG 64) during an exercise for Baltic Operations (BALTOPS). BALTOPS is an annual international exercise involving 13 countries. U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Second Class Mike Banzhaf. Image released by LT Mark Jones, PAO CVN 65.Ένα από τα πλοία που μπορεί να εξετάσει το ΠΝ είναι οι φρεγάτες κλάσης Halifax από τον Καναδά, κατασκευής 1987-1996, μεγάλου τονάζ που πλησιάζει τους 5.000 τόνους, με 16 αντιαεροπορικούς πυραύλους ESSM, 8 Harpoon, ένα Phalanx, συρόμενο σόναρ, τορπιλοσωλήνες, ηλεκτρονικά Thales και Saab. Τα σκάφη έχουν πρόσφατα εκσυγχρονιστεί, μηχανολογικά και οπλικά. Μια εξαιρετική λύση για την Ελλάδα, όταν αρχίσουν να αποσύρονται.Μια άλλη επιλογή είναι η φρεγάτα Maestrale από την Ιταλία. Η κλάση αποτελείται από 3 πλοία πολλαπλών αποστολών με ικανά όπλα και συστήματα πολέμου, αλλά μόνο για την εποχή που κατασκευάστηκαν (αντιαεροπορικοί πύραυλοι Aspide, ραντάρ της Selenia κ.λπ.) Παραμένουν ικανές για επιχειρήσεις ASW. Αξιόπιστα, αλλά πλέον ελάχιστα νεότερα των ελληνικών φρεγατών κλάσης S.Από το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει η λύση των Type 23, όσων υπηρετούν ακόμη, μια κλάση από τις πιο επιτυχημένες της γενιάς της. Και με πρόσφατο εκσυχρονισμό, διαθέτει σύγχρονα συστήματα αντιαεροπορικού πολέμου και αντιπυραυλική άμυνα (μέσω των CAMM), ενώ θεωρείται αξεπέραστη στις ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις. Έχει επίσης εξαιρετική αυτονομία και μπορεί να εκτελέσει μακρινές αποστολές. Υπενθυμίζουμε πως τέτοια πλοία ήταν οι μόνες φρεγάτες που συνέχισαν να μπαίνουν στον Περσικό Κόλπο χωρίς συνοδεία.Η Αυστραλία, διαθέτει MEKO 200 ANZAC τις οποίες μάλιστα έχει εκσυγχρονίσει. Τα πλοία αυτά είναι μια εξαιρετική λύση, αλλά όπως όλα δείχνουν, οι καθυστερήσεις στις φρεγάτες Type 26, θα τις διατηρήσουν σε υπηρεσία μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Οφείλουμε επίσης να σημειωθεί ότι η κλάση MEKO 200 ANZAC, δεν θα έχει και πολύ σχέση με τις μελλοντικά εκσυγχρονισμένες ελληνικές ΜΕΚΟ200ΗΝ. Οι Αυστραλοί έχουν τοποθετήσει το Σύστημα Διαχείρισης Μάχης 9LV, ενώ το ΠΝ έχει επιλέξει το TACTICOS. Αντίστοιχα, μεγάλες είναι οι διαφορές στους αισθητήρες. Αν βέβαια με κάποιον “μαγικό” τρόπο καταλήξουν στο ΠΝ, πιστεύουμε ότι θα αποτελέσουν σημαντική ενίσχυση.Αλλες πιθανές επιλογές περιλαμβάνουν τις φρεγάτες Santa Maria από την Ισπανία και τις 4 Karel Doorman (κλάση Μ) από την Ολλανδία και το Βέλγιο. Τέλος, αναφέρουμε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποσύρει τις φρεγάτες τύπου Oliver Hazard Perry. Ας δούμε συνοπτικά τις επιλογές με μια εκτίμηση για το Πολεμικό μας Ναυτικό: