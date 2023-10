Συμμετοχή Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στην Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ στην Σεβίλλη

Την Τρίτη 17 και την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος συμμετείχε στην Σύνοδο της Στρατιωτικής Επ...

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας κ. JosepBorrellFontelles, ο οποίος αναφέρθηκε στη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης, ως συνέπεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ, προκειμένου η Ευρώπη να καταστεί αξιόπιστος πάροχος ασφάλειας.Κατά την διεξαγωγή της Συνόδου, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και εξετάστηκαν οι προοπτικές υποστήριξης των αμυντικών δυνατοτήτων της στον βραχύ – μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, στην προσπάθειά της να διασφαλίσει την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα, στο πλαίσιο της Αποστολής Στρατιωτικής Συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία (European Union Military Assistance Mission Ukraine – EUMAM UA).Ακολούθησε ενημέρωση και συζήτηση αναφορικά με την πρόοδο υλοποίησης των κύριων στόχων του Θεσμικού Κειμένου της «Στρατηγικής Πυξίδας» (StrategicCompass) για την ενίσχυση της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ, με εστίαση στην ανάπτυξη της Ικανότητας Ταχείας Ανάπτυξης (RapidDeploymentCapacity – RDC), στην πρόοδο υλοποίησης των Ενδεχόμενων Επιχειρησιακών Σχεδίων (ContingencyOperationalPlans), καθώς και στην εξέλιξη της Στρατιωτικής Δυνατότητας Σχεδίασης και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων (MilitaryPlanning and ConductCapability – MPCC) για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντίδραση της ΕΕ στην αντιμετώπιση κρίσεων εκτός των συνόρων της, στο πλαίσιο της επίτευξης πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας (FullOperationalCapability – FOC) το 2025.Ακολούθησε συζήτηση επί της τρέχουσας κατάστασης και της εξέλιξης των αποστολών της ΕΕ στην περιοχή του Σαχέλ για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία της Αφρικής, με σημαντικές συνέπειες τόσο για την Ευρώπη όσο και ευρύτερα αυτής, εστιάζοντας σε θέματα εκπαίδευσης στις εν λόγω περιοχές. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις αποστολές στο Μάλι (European Union Training Mission – EUTM MALI) και στο Νίγηρα (European Union MilitaryPartnership Mission – EUMPM NIGER), ενώ έγινε αναφορά στην υπό σύσταση δράση της ΕΕ στον Κόλπο της Γουινέας, στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας – ΚΠΑΑ (Common Security and Defence Policy-CSDP).Στην συνέχεια, οι Αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων ενημερώθηκαν από εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (European Defence Agency – EDA) επί των προβλέψεων του Σχεδίου Ανάπτυξης Δυνατοτήτων (Capability Development Plan – CDP), εν όψει της παρουσίασης των επικαιροποιημένων προτεραιοτήτων (Capability Development Priorities) του Σχεδίου στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο ΥΠΑΜ, τον προσεχή Νοέμβριο.Στην τελευταία θεματική ενότητα, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις σε ό,τι αφορά στις δράσεις της επιχείρησης EUFOR (European Union Force Bosnia and Herzegovina) ALTHEA. Οι Αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων συμφώνησαν να συνεχίσουν την υποστήριξη στις Ένοπλες Δυνάμεις της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης με συνδυασμένες εκπαιδευτικές και μεγάλης κλίμακας τακτικές ασκήσεις, για την επίτευξη των στόχων της αποστολής.Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ είχε διμερή συνάντηση με τους Ομολόγους του Γάλλο General ThierryBurkhard και ΛιθουανόGeneral ValdemarasRupšys, με τους οποίους σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με έμφαση στην επικρατούσα κατάσταση στο ευρύτερο γεωστρατηγικό περιβάλλον και στις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στο Ισραήλ, καθώς επίσης και στην υφιστάμενη στρατιωτική συνεργασία και στις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσής της.