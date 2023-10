Μιλάμε για φιδοφωλιά... Σκόπια: Εγκαίνια τουρκικού εμπορικού κέντρου στο κέντρο της πόλης!

Ο Πρέσβης της Τουρκίας στα Σκόπια, Χασάν Μεχμέτ Σεκσκόκ, παρευρέθηκε στα εγκαίνια του εμπορικού κέντρου που κατασκεύασε η τουρκική εταιρ...

Στα εγκαίνια του εμπορικού κέντρου με το όνομα «Diamond of Skopje» παρευρέθηκαν ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Ντίμιταρ Κοβάτσεφσκι, ο πρώτος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αρτάν Γκρούμπι, και υπουργοί της κυβέρνησης.Από τουρκικής πλευράς παραβρέθηκε ο Επίτιμος Πρόεδρος του Ομίλου Εταιρειών «Limak», Νιχάτ Οζντεμίρ, ο Πρέσβης της Τουρκίας στα Σκόπια Χασάν Μεχμέτ Σεκσκόκ, εκπρόσωποι τουρκικών ιδρυμάτων και οργανισμών στη χώρα και δήμαρχοι.Στην ομιλία του εδώ, ο Οζντεμίρ είπε ότι είναι ενθουσιασμένοι που κάνουν ένα σημαντικό βήμα στο έργο «Diamond of Skopje», το οποίο αποτελείται από κατοικίες, ξενοδοχεία, γραφεία και εμπορικά κέντρα και βρίσκεται στην καρδιά των Σκοπίων.Μιλώντας για το έργο ο Οζντεμίρ είπε ότι το έργο «Diamond of Skopje», το οποίο περιλαμβάνει το δυναμικότητας 142 δωματίων «Limak Hotel», 772 κατοικίες και 24 σπίτια-γραφεία, τα οποία έθεσαν σε λειτουργία τον Απρίλιο του 2021. θα ολοκληρωθεί πλήρως στο τέλος του επόμενου έτους.Αναφερόμενος στα λόγια του προέδρου του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης – AKP, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Οζντεμίρ είπε:«Καθώς προετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε την 100η επέτειο της Δημοκρατίας της Τουρκίας σε μόλις 9 ημέρες, στόχος μας είναι να φέρουμε τους Τούρκους επιχειρηματίες, την εμπειρία και τη γνώση στην καρδιά μας, τα Βαλκάνια, υπό την ηγεσία του Προέδρου μας».Birgun