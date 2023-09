PROTEAS – 2/23: Ελλάδα, Κύπρος, ΗΠΑ, σε “ειδικές επιχειρήσεις” (ΦΩΤΟ)

Από την Δευτέρα 04 έως την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023, οι Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν στην Τριμερή Συνεκπαίδευση μεταξύ Ειδικών Δυνάμεω...







Από την Δευτέρα 04 έως την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023, οι Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν στην Τριμερή Συνεκπαίδευση μεταξύ Ειδικών Δυνάμεων – Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων (ΕΔ – ΔΕΕ) Ελλάδας, Κύπρου και Η.Π.Α με την ονομασία «PROTEAS – 2/23», που ξεκίνησε την Δευτέρα 21 Αυγούστου 2023 και έλαβε χώρα στον ευρύτερο χερσαίο και θαλάσσιο χώρο της Ναυτικής Βάσης «ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ» στο Μαρί της Κύπρου.







● Επιχειρήσεις σε Αμφίβιο Περιβάλλον (Over the Beach – OTB).

● Βολές Μάχης Ταχείας Αντίδρασης (ΒΜΤΑ) – Άμεσης Αντίδρασης (Close Quarter Combat – CQC)

● Τεχνικές και Τακτικές Ελεύθερου Σκοπευτή (Sniping).

● Παροχή Α΄ Βοηθειών Πεδίου Μάχης (Tactical Combat Casualty Care – TCCC).

● Αναγνώριση – προειδοποίηση (HAILING) και Νηοψίες [Visit Board, Search and Seizure (VBSS).

Τεχνικές και Τακτικές Διαδικασίες Ομάδων (Techniques – Tactics and Procedures – TTP).