ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΓΟΥΣΤΑΡΕΤΕ.... Αυτές ειναι οι εξωγήϊνες φυλές που έρχονται στη Γή σύμφωνα με το... DISCLOSURE PROJECT

58 εξωγήινες φυλές επισκέπτονται τη Γη ή τουλάχιστον αυτόν τον αριθμό έχει καταγράψει το Disclosure Project και αποκάλυψε σε μια παρουσίαση του 2008. Την ύπαρξη όλων αυτών των εξωγήινων φυλών επιβεβαιώνουν περισσότεροι από 400 μάρτυρες από όλο το χώρο της αμύνης των ΗΠΑ αλλά και απλοί πολίτες που βίωσαν προσωπικές επαφές Τρίτου Τύπου.ΟΙ ΨΗΛΟΙ ΛΕΥΚΟΙ (TALL WHITES)Αυτή η φυλή εξωγήινων παρουσιάζεται και ως μία από τις πιο διανοητικές στο γαλαξία μας. Οι Ψηλοί Λευκοί έχουν ανθρωποειδή χαρακτηριστικά αλλά είναι πιο χλωμοί, δεν έχουν καμία τρίχα στο σώμα τους, φτάνουν περίπου τα 3-4 μέτρα ύψος, ζουν… 10 φορές περισσότερο απ’ότι εμείς και σε περίπτωση τραυματισμού χρειάζονται 10 φορές παραπάνω χρόνο για να θεραπευτούν. Σε ζωντανή εκπομπή του 2013 στην Αυστραλιανή τηλεόραση ο Charles Hall, πρώην στρατιωτικός επιστήμονας (πυρηνικός φυσικός) των ΗΠΑ, ισχυρίστηκε πως υπήρχε βάση κοντά τους που ανήκε αποκλειστικά σε αυτό το είδος!ΟΙ ΒΟΡΕΙΟΙ (NORDICS)Μια φυλή που τα μέλη της μπορούν να περάσουν σχεδόν απαρατήρητα ανάμεσα στους ανθρώπους, γιατί είναι ίδιοι με εμάς! Προέρχονται απο την Ανδρομέδα (άποικοι του συστήματος αστέρων Zenetae) ή τις Πλειάδες (από τον κύριο πλανήτη Erra του συστήματος Taygeta) ή από τον Σείριο (Σείριο Α), ενώ συχνά έχουν ταυτιστεί με τους περιβόητους Βριλ που πολλοί μελετητές τους αναφέρουν απλά ως Ναζί επιστήμονες που πραγματοποιούσαν δοκιμαστικές πτήσεις με τους περιβόητους αντιβαρυτικούς ιπτάμενους δίσκους Bril και Ηaunebu.Οι Nordics συνήθως έχουν ξανθά ή άσπρα μαλλιά (απ΄όπου και η προσωνυμία «Βόρειοι»), πολύ όμορφα χαρακτηριστικά είτε πρόκειται για άνδρες είτε για γυναίκες, ανοιχτόχρωμο δέρμα, ενώ έχει αναφερθεί ότι είναι ικανοί για τηλεπαθητική επικοινωνία. Πολλές μαρτυρίες για αυτούς είχαμε το ’50 και ’60.Οι σκοποί τους είναι άγνωστοι, όπως επίσης δεν ξέρουμε αν από τη φύση τους είναι καλοί ή κακοί. Γενικά όμως θεωρούνται καλοκάγαθοι και φιλικοί. Σήμερα, ζουν ανάμεσά μας και χαρακτηρίζονται ως πιθανοί αφανείς ρυθμιστές της σωτηρίας του πλανήτη και του ανθρώπινου πολιτισμού.ΟΙ ΓΚΡΙΖΟΙ (GREYS)Οι Γκρίζοι εξωγήινοι έχουν περιγραφεί ως όντα δίχως φύλο και συναισθήματα, με δέρμα χρώματος γκρι, λεπτεπίλεπτο σώμα, υπέρογκο κεφάλι και μεγάλα μαύρα μάτια. Λέγεται ότι η μαύρη επιφάνεια των ματιών τους είναι στην πραγματικότητα μια μεμβράνη που λειτουργεί ως προστατευτικό κάλυμμα για τα αληθινά μάτια τους που έχουν μια πιο «συμβατική εμφάνιση». Οι Γκρίζοι αναφέρθηκαν στην υπόθεση του Roswell, στην υπόθεση της απαγωγής των Betty και Barney Hill, αλλά και στις αναφορές του Bob Lazar από τις μυστικές εγκαταστάσεις της περιοχής 51.ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΓΚΡΙΖΟΙ (LARGE GREYS)Οι Μεγάλοι Γκρίζοι ίσως είναι η αυθεντική μορφή από την οποία προέρχονται (γενετικά) οι Γκρίζοι. Αν αυτό ισχύει, τότε οι κοντύτεροι Γκρίζοι μάλλον είναι κάποια οργανικά ρομπότ που απλά κάνουν τη βρώμικη δουλειά των αφεντικών τους.ΟΙ ΕΡΠΕΤΟΕΙΔΕΙΣ (REPTILOIDS)Όπως περιγράφεται και στην ονομασία τους μοιάζουν με ερπετά και η συμπεριφορά τους απέναντι στο ανθρώπινο γένος είναι ιδιαίτερα εχθρική. Θεωρούν τη Γη παλιά δική τους πατρίδα και, καθώς κινδυνεύει με εξαφάνιση ο δικός τους πλανήτης, θέλουν να μετοικήσουν στον δικό μας, αλλάζοντας λίγο το κλίμα προς το θερμότερο. Θεωρείται πως προέρχονται από τον αστερισμό του Δράκοντα (συγκεκριμένα από τον Alpha Draconis) γι” αυτό ονομάζονται από πολλούς και ως Δρακονιανοί. Τα υπό-είδη τους είναι αρκετά. Το σημαντικότερο από αυτά είναι το Chameleon Reptilians, ένα φολιδωτό είδος στο ανθρώπινο μέγεθος και σχήμα, που μπορεί εύκολα να μεταμφιεστεί σε άνθρωπο (με εμφύτευση ανθρώπινου δέρματος εξωτερικά και τεχνικούς φακούς για να κρύψουν τη σχισμή στην ίριδα).Οι ΦΩΤΕΙΝΟΙΑκόμα μία φυλή εξωγήινων στη λίστα των 58, είναι οι Φωτεινοί. Οι μαρτυρίες γι αυτούς ξεκινούν εκατοντάδες χρόνια πριν από τους Θιβετιανούς, τους Χριστιανούς, τους Ινδιάνους της Αμερικής, οι οποίοι αναφέρουν ότι συναντούν λαμπερά όντα σε απομονωμένους χώρους και ιερούς τόπους κατά τη διάρκεια θρησκευτικών τελετών. Βέβαια, υπάρχουν και πιο πρόσφατες αναφορές γι’ αυτούς από τον συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας Philip K. Dick που το 1978 περιέγραψε διάφορες συναντήσεις κατά τη διάρκεια μιας περιόδου τεσσάρων ετών πριν από το θάνατό του το 1982. Οι Φωτεινοί αναφέρονται σαν διάφανα πολυμορφικά όντα που ανάβουν από μέσα τους, δεν έχουν φύλο, επικοινωνούν με τηλεπάθεια, είναι ιδιαίτερα ευφυής και φορείς μεγάλης σοφίας.VARGINHA EBE’SΑυτή η φυλή εξωγήινων όντων καταγράφηκε για πρώτη φορά στις 20 Ιανουαρίου του 1996, περασμένα μεσάνυχτα, σε μια προαστιακή γειτονιά της Varginha στη Βραζιλία. Τότε, οι μάρτυρες περιέγραψαν αρκετά πανύψηλα ανθρωποειδή όντα γύρω στα 4-5 μέτρα σε ύψος, που έβγαζαν ένα περίεργο βουητό (σαν ένα σμήνος από μέλισσες), με 3εις στρογγυλεμένες προεξοχές πάνω από το κεφάλι (σαν γαμψά κέρατα), λιπαρό καφέ δέρμα, μεγάλα κόκκινα μάτια και έντονη οσμή όπως η αμμωνία. Η περιγραφή μας παραπέμπει σε ένα συγγενές είδος με το διάσημο chupacabra.ΟΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (THE ORANGES)Οι Πορτοκαλί είναι ένα είδος γενετικά μεταλλαγμένων ανθρώπων που σχετίζονται με εξωγήινες υπόγειες βάσεις. Τα χαρακτηριστικά τους είναι πανομοιότυπα με των ανθρώπων αλλά με πορτοκαλί χρώμα δέρματος. Τα πρόσωπά τους έχουν κάποια στοιχεία των Ερπετοειδών και σε ελάχιστες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί και με κόκκινα μαλλιά. Οι μαρτυρίες για την ύπαρξή τους υποδεικνύουν ότι είναι ένα είδος υβριδικής ράτσας που έχει δημιουργηθεί με γενετική πρόσμιξη ανθρώπων και Ερπετοειδών. Η παρουσία τους σε υπόγειες βάσεις, υποδεικνύει ότι πρόκειται για εργάτες των μυστικών εξωγήινων βάσεων. Μία από τις πιο πειστικές μαρτυρίες για τους Πορτοκαλί καταγράφηκε στους Στρατώνες της Δεκελείας, σε μία αρκετά άγνωστη υπόθεση στη Κύπρο, το 1968.ΑΚΤΟΥΡΙΑΝΟΙ (ARCTURIANS)Οι Αρκτουριανοί είναι ένας από τους πιο προηγμένους εξωγήινους πολιτισμούς σε ολόκληρο το γαλαξία μας. Κατάγονται από τον μπλε πλανήτη που βρίσκεται σε τροχιά γύρο από τον κόκκινο γίγαντα Arcturus στον αστερισμό Bootes (περίπου 36 έτη φωτός από το ηλιακό μας σύστημα).Οι Αρκτουριανοί ζουν 350 με 400 χρόνια, έχουν ύψος 1-1,20 μέτρα, πρασινωπό-μπλε δέρμα και μεγάλα οβάλ μάτια. Τα χέρια τους έχουν μόνο τρία δάχτυλα, σε αντίθεση με την ανθρώπινη φυλή που έχει πέντε. Το είδος τους δεν τρώει όπως εμείς, αλλά καταναλώνει θετικές μορφές ενέργειας.Αναφέρονται ως φύλακες της Γης γιατί μας προστατεύουν από άλλους εξωγήινους πολιτισμούς και αρνητικές οντότητες, ενώ απώτερος σκοπός τους είναι να μας οδηγήσουν κάποια στιγμή να επεκτείνουμε την πνευματική μας κατανόηση για τη 4η και τη 5η διάσταση. Καθώς σκοπός της ζωής τους είναι η πνευματική τους ανάπτυξη.EΝΤΟΜΟΕΙΔΕΙΣ (INSECTOIDS)Οι Εντομοειδείς εξωγήινοι μοιάζουν με γήινα έντομα και πιο συγκεκριμένα με γιγάντια Αλογάκια της Παναγίας (όπως τα ονομάζουμε στη χώρα μας). Αυτά τα πλάσματα έχουν μακριά χέρια που διπλώνουν μέσα στο στήθος τους όταν αυτά είναι αδρανή. Θεωρείται πως η κατασκευαστική δομή των Εντομοειδών δεν μπορεί να είναι η ίδια με αυτή των γήινων αρθρόποδων. Λίγα πράγματα γνωρίζουμε για τα πλάσματα αυτά όπως και για τους σκοπούς τους.CTHULHU (ΚΘΟΥΛΟΥ)Μέλη της ράτσας των «Μεγάλων Παλαιών», εξωδιαστασιακών όντων που αποίκησαν στο πολύ μακρινό παρελθόν τον πλανήτη μας και από τότε εδιώχθησαν σε άλλη διάσταση, περιμένοντας να ανοιχθεί η πύλη για να επιστρέψουν. Η περιγραφή τους είναι δύσκολο να αποδοθεί. Ωστόσο, υπάρχουν περιγραφές που αναφέρουν αυτά τα πλάσματα ως χταποδοειδή, ως το έρπον χάος, έρπουσες σκιές, γιγάντιες ανθρωπόμορφες ζελατινοειδείς ουσίες με πάμπολλες απολήξεις, ψυχεδελικοί δαίμονες ή ακόμη και ως τιτάνιες τερατόμορφες οντότητες που μπορούν να κινηθούν όπως θέλουν στις διαστάσεις και τον χωροχρόνο. Μερικά ονόματα αυτών: Κθούλου, Νυαρλαθοτέπ, Σούμπ-Νιγκουράθ, Αζαθόθ κ.α. Φημολογείται ότι τους ήξερε ένας μυστικιστής Άραβας, ο Αμπντούλ Αλχαζρέντ, που κατέγραψε τη γνώση του αυτή σ’ένα βιβλίο με τον τίτλο Νεκρονομικόν.ΕΞΩΓΗΙΝΕΣ ΜΕΔΟΥΣΕΣ (JELLY ALIEN)Εξωγήινα όντα σαν μέδουσες που έχουν το μέγεθος ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου, υποστηρίζει πως υπάρχουν στο Ηλιακό μας σύστημα μια διακεκριμένη Βρετανή επιστήμονας. Η Βρετανή ερευνήτρια που ειδικεύεται σε δορυφόρους και είναι σύμβουλος στην Αγγλική κυβέρνηση, κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα μελετώντας τα στοιχεία από νεοανακαλυφθέντες μικροοργανισμούς με βάση τη σιλικόνη που εξελίσσονται με πολύ διαφορετικό τρόπο από τον δικό μας και πέφτουν από το διάστημα στους ωκεανούς της Γης.Την ίδια θεωρία ασπάζεται και η καθηγήτρια Μάτζι Αντεριν – Πόκοκ , επιστήμονας της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Εταιρείας «Astrium» που μελετά τον Τιτάνα, έναν από τους δορυφόρους του Κρόνου.Η ίδια θεωρεί πως τα πλάσματα αυτά παρασύρονται από εκεί, βέβαια αναπτύσσονται εκεί σε πολλαπλάσιο μέγεθος καθώς ίπτανται μέσα στα σύννεφα μεθανίου. Το σώμα τους μπορεί να φωτιστεί εσωτερικά σαν μία λάμπα και το επάνω μέρος τους θυμίζει πορτοκαλί ομπρέλα που πιθανώς λειτουργεί ως καμουφλάζ που τους επιτρέπει να γίνονται αόρατα στους εχθρούς τους. Στα πλαϊνά μέρη τους διαθέτουν κάτι σαν αεροσάκους και όταν θέλουν να προσεγγίσουν το έδαφος, απελευθερώνουν αέριο. Αν και χαμηλής νοημοσύνης, επικοινωνούν μεταξύ τους. Η επικοινωνία αυτή γίνεται μέσω παλμών φωτός ενώ η αναπαραγωγή τους γίνεται με τη βοήθεια της σιλικόνης.Η ύπαρξη των εξωγήινων Μεδουσών παρουσιάστηκε πρώτη φορά στη βρετανική εφημερίδα «Independent» το 2012.ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΤΑ ΜΑΥΡΑ (ΜΙΒ)Έχουν εμφανιστεί πολλές φορές στην ιστορία της ανθρωπότητας και με πολλές παραλλαγές.Η ενσάρκωσή τους στην εποχή μας χρονολογείται προς το τέλος της δεκαετίας του ’40.Αν και οι MIB (Men In Black) έχουν ανθρώπινη εμφάνιση, έχει συχνά αναφερθεί ότι παρουσιάζουν μη ανθρώπινα χαρακτηριστικά όπως κατάμαυρα μάτια, ψυχρότητα, άτσαλες κινήσεις, άχρωμη φωνή και έλλειψη οικειότητας με τα συνηθισμένα αντικείμενα της καθημερινότητας. Το όνομά τους προέρχεται από τη συνήθειά τους να φορούν πάντα μαύρα ή σκούρα ρούχα, γυαλιά ηλίου και να οδηγούν γυαλιστερά και καθαρά μαύρα αυτοκίνητα που είναι συνήθως παλιά μοντέλα.Οι MIB εμφανίζονται συνήθως μετά από θεάσεις UFO με σκοπό να πείσουν τους μάρτυρες πως αυτό που «νόμισαν ότι είδαν» είχε μια τελείως συνηθισμένη εξήγηση, όπως φώτα αεροπλάνων, κομήτες, δορυφόροι, ο πλανήτης Αφροδίτη κλπ. Σήμερα, αυτό προσπαθούν να κάνουν και μέσα από το διαδίκτυο με κείμενα που αποπροσανατολίζουν από τις αποκαλύψεις που βγαίνουν στο φως.Οι MIB απειλούν και τρομοκρατούν τους μάρτυρες παράξενων περιστατικών και μπορεί να φτάσουν μέχρι τα άκρα αν ο μάρτυρας αρνηθεί να σιωπήσει και να συνεργαστεί μαζί τους. Ίσως να συνδέονται με τις μεγάλες κυβερνήσεις ή να είναι κάποιο είδος μεταλλαγμένων κυβερνητικών πρακτόρων με εξωγήινο DNA.Μέσα στους Μύθους, τις Παραδόσεις, τις αφηγήσεις, αλλά και τις θρησκείες των Αρχαίων Πολιτισμών, υπάρχουν αναφορές για την επίσκεψη εξωγήινων οντοτήτων στη Γη.Στις μέρες μας οι μελετητές, συγκρίνοντας τις προελεύσεις των αρχαίων θεών με τα σημερινά δεδομένα καταλήγουν σε πολλά συμπεράσματα. Κάποιοι Ουράνιοι θεοί είναι πρόγονοι κάποιων σημερινών εξωγήινων φυλών (όπως μερικοί Ολύμπιοι με τους Nordics) και κάποιοι όχι. Κάποιοι ήταν ή είναι εδώ για χιλιετίες σαν παρατηρητές, ορισμένοι συνέβαλαν στην εξέλιξή μας και μερικοί μάλιστα εμφανίστηκαν μόνο μία φορά στην ανθρώπινη ιστορία.Ποιοι είναι όμως όλοι αυτοί που επισκέπτονταν τη Γη στην αρχαιότητα και έχουν να εμφανιστούν από τότε;ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ (THE OLYMPIANS)Οι Ολύμπιοι ήρθαν πριν δεκάδες χιλιάδες χρόνια από τον γαλαξία της Ανδρομέδας, από τη Γαλαξιακή Συνομοσπονδία των «E» ενός σμήνους δεκατριών Γαλαξιών.Σε ένα από τα επικρατέστερα σενάρια, αναφέρεται ότι οι Ανδρομέδιοι Ε’ μαζί με τους κατοίκους του αστερισμού του Λαγού και του Κυνός, πραγματοποίησαν ένα διαπλανητικό ταξίδι προς τον πλανήτη μας. Φτάνοντας στη Γη, τα πληρώματά τους διαπίστωσαν υστέρηση στην εξελικτική πορεία του ανθρώπινου είδους, αποίκησαν για να διδάξουν πολιτισμό (τις εποχές της προκατακλυσμιαίας Αιγηίδος) και πριν αναχωρήσουν για να επιστρέψουν στο γαλαξία τους, άφησαν ένα τμήμα του πληρώματος, για επιτήρηση (τις εποχές των Φαραώ και των πρώτων αρχαιοελληνικών χρόνων). Οι επιτηρητές ήταν οι Ολύμπιοι θεοί (όπως τους ονόμαζαν οι Έλληνες) και είχαν σαν έδρα όχι ένα ναό στο ψηλότερο βουνό της Ελλάδος αλλά το διαστημόπλοιό τους πάνω από τις ομιχλώδης κορυφές του.Αν και στη πλειοψηφία τους παρουσιάζονται ανθρωπόμορφοι (πιθανότατα μεταμορφώνονταν), οι Ολύμπιοι δεν αποτελούνταν από μία εξωγήινη φυλή. Ο πρώτος που υποστήριξε αυτή την ιδέα ήταν ο Έλληνας φιλόσοφος Ξενοφάνης τον 6ο αιώνα π.Χ., ο οποίος ήταν ο πρώτος που αμφισβήτησε την ανθρώπινη μορφή των θεών, παρουσιάζοντας τους πιο ξενικούς!Κανείς δεν γνωρίζει γιατί οι Ολύμπιοι εγκατέλειψαν την ανθρωπότητα. Όμως, απ ότι γράφτηκε δεν θα είναι για πολύ! Μιας και ο τελευταίος χρησμός της Πυθίας προμηνύει την επιστροφή τους στην σύγχρονη εποχή.ΕΛΣ (ELS)Οι ΈΛΣ προέρχονται από τον αστερισμό του Ωρίωνα και είναι γνωστοί και ως Τιτάνες από τα γραπτά αρχαιοελληνικά κείμενα. Οι Τιτάνες σύμφωνα με το μύθο, ήταν τεράστιοι ανθρωπόμορφοι γίγαντες που είχαν κατέβει από τα ουράνια. Γι αυτό το λόγο ο Όμηρος τους ονόμαζε και Ουρανίδες ή Ουρανιώνες. H θερμοκρασία του σώματος τους ήταν χαμηλή, έτσι τα όπλα «φωτιάς» φάνηκαν πολύ αποτελεσματικά κ θανάσιμα για το είδος τους κάτω από συνθήκες μάχης.Μετά τη πασίγνωστη Τιτανομαχία (και τη τελική νίκη των Ολύμπιων θεών) όσοι ΈΛΣ γλύτωσαν αναγκάστηκαν να κρυφτούν στα έγκατα της Γης. Όσοι δεν ξέφυγαν, φυλακιστήκαν σε υπόγεια στη Thule της Σκωτίας, γνωστή και ως η γη των νεκρών ή του Άδη.Το «Βιβλίο του Ενώχ» από τους πάπυρους της νεκρής θάλασσας περιγράφει πως εκείνοι παντρεύτηκαν γήινες γυναίκες οι όποιες γέννησαν απόγονους 1500 μέτρων ύψους. Αυτοί οι απόγονοι θεωρούνται υπεύθυνοι για την ανοικοδόμηση των Πυραμίδων!ΓΑΛΑΖΙΟΙ Ή ΚΑΧΙΝΑΟι Γαλάζιοι προέρχονται από το αστρικό σμήνος των Πλειάδων. Βέβαια δεν έχουν κάποια ομοιότητα με τους ανθρωπόμορφους Nordics του συστήματος Taygeta, αφού οι Πλειάδες δεν έχουν μόνο ένα Ηλιακό σύστημα, αλλά 2500 τουλάχιστον. Έτσι η μορφή των Γαλάζιοι διαφέρει κατά πολύ. Είναι σχετικά μικρά ανθρωποειδή με γαλάζιο ημιδιαφανές δέρμα και μεγάλα μάτια.Οι Γαλάζιοι εμφανίζονται στις ιστορίες πολλών πολιτισμών. Στους μύθους των Ινδιάνων Χόπι είναι «τα παιδιά του μεγάλου πατέρα που ήρθε από τους ουρανούς». Τους φώναζαν Kachina (Καχίνα) και είχαν κατέβει για να τους προστατεύσουν, να τους συμβουλεύσουν και να τους βοηθήσουν με τις υπεράνθρωπες δυνάμεις τους να υπερνικήσουν τις αντίπαλες φυλές των Ινδιάνων σε δύσκολες καταστάσεις.Στους μύθους των Ινδιάνων Cherokee οι Γαλάζιοι αναφέρονταν ως μπλε ξεφλουδισμένοι άνθρωποι με την ιδιαίτερη ονομασία: «Φεγγαράνθρωποι».WANDJINAΣε σπήλαια της Βορειοδυτικής Αυστραλίας, κοντά στην περιοχή του ποταμού Glenelg του Κίμπερλι, από τον 19ο αιώνα έχουν ανακαλυφθεί μια σειρά από ζωγραφισμένα όντα, που οι ιθαγενείς αποκαλούσαν Wandjina.Οι τοιχογραφίες δείχνουν δεκάδες παράξενα λευκά κεφάλια χωρίς στόμα, με μεγάλα μαύρα μάτια και μακριές μύτες, να τα περιβάλουν αστραπές, σύννεφα ή βροχή. Οι ιθαγενείς δεν τοποθετούσαν στόματα στα κεφάλια των Wandjina, γιατί όπως ισχυρίζονταν ήταν τόσο ισχυροί που δεν χρειάζονταν την ομιλία για να επικοινωνούν.Στη μυθολογία των Αβορίγινων, οι Wandjina (ή Wοndjina) ήταν αρχαίες θεότητες της βροχής που ταξίδευαν πάνω σε ένα σύννεφο και προκαλούσαν ομαλές βροχοπτώσεις στους πιστούς ή τρομερές πλημμύρες στους άπιστους. Ο Μύθος λέει, ότι τις πρώτες ζωγραφιές σχεδίασαν κάποιοι κυνηγημένοι ιθαγενείς για να ηρεμίσουν την οργή των θεών πριν τελικά πνιγούν. Οι ερευνητές των αρχαίων εξωγήινων θεωρούν τις τοιχογραφίες μερικά από τα πρώτα δείγματα εξωγήινης επισκεψιμότητας στο πλανήτη.ΟΙ ΜΑΝΑΣΑΠΟΥΤΡΑ (MANASAPUTRA)Σύμφωνα με την Εσωτερική Ινδική Παράδοση, οι Manasaputra (στα Σανσκριτικά σημαίνει γιος του μυαλού) ήρθαν στη Γη από την Αφροδίτη, πριν από εκατομμύρια χρόνια, για να βοηθήσουν την οικοδόμηση της Ανθρωπότητας μετά το τέλος της εποχής των Δεινοσαύρων.Οι Μανασαπούτρα δίδαξαν στους πρωτόγονους ανθρώπους όχι μόνο την ηλιακή και πλανητική λατρεία, αλλά και τη λατρεία του Σείριου (οι δικοί τους πρεσβύτεροι), καθώς και άλλων μεγάλων άστρων, όπως του Ανταρές ή Καρδιά του Σκορπιού (Θεά Σελκίτ στην Αίγυπτο), του Αλντεμπαράν ή Ματιού του Ταύρου (του Θεού Μιν στην Αίγυπτο), του Μπεντελγκές ή Δεξιού Ώμου του Ωρίωνα (του Όσιρι) και των Πλειάδων. Αυτά τα άστρα, όπως και ο Σείριος του Μεγάλου Κυνός (ο Θεός Ανούβις), αποτελούσαν μέρος των αστερισμών του λεγόμενου Κάθετου Ζωδιακού, σε αντιπαράθεση με τον οριζόντιο Ζωδιακό της γνωστής Αστρολογίας.Δυστυχώς, δεν διασώθηκε κάποια γραπτή περιγραφή των Μανασαπούτρα. Οι πρώτες απεικονίσεις τους δείχνουν με ανθρώπινα χαρακτηριστικά και το γαλάζιο του ουρανού για δέρμα, κάτι που δεν αντικατοπτρίζει τη πραγματική τους μορφή, αλλά μία θρησκευτική απεικόνιση ως «ανθρώπους από τον ουρανό». που ήρθαν στη Γη με τα διαστημόπλοια τους, τα ονομαζόμενα «βιμάνα» (vimana).ΕΛΟΧΙΜ (ELOHIMS)Οι Ελοχίμ είναι μία από τις αρχαιότερες εξωγήινες φυλές που γνωρίζουμε. Οι περιγραφές μιλούν για απαστράπτουσες, λαμπερές λευκές φιγούρες με υλικό σώμα.Στην εβραϊκή Γλώσσα η λέξη «Ελοχίμ» έχει πολλές ερμηνείες. Σημαίνει Υιοί του Θεού, Άγγελοι και άρχοντες ή άνθρωποι που διακρίνονται για την αρετή τους. Στην Ρω¬μαιοκαθολική Εκκλησία μάλιστα, στην επίσημη έκδοση της Καινής Διαθήκης (την Vulgata), η ονομασία μεταφράζεται σαν «τα Παιδιά του Θεού», κάτι που επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά όχι μόνο την εξωγήινη υπόστασή τους αλλά και τις συνεχές αναφορές γι’ αυτούς εδώ και 2000 χρόνια. (Ανατρέξτε στην ιστορία των 201 επιτηρητών Ελοχίμ στον πλανήτη μας.)ΑΝΟΥΝΑΚΙ (ANUNNAKI)Οι Ανουνάκι ήταν μία φυλή ανθρωποειδών γιγάντων που σύμφωνα με τους λαούς της Μεσοποταμίας (των Σουμερίων, των Ακκάδων, των Ασσυρίων και των Βαβυλωνίων) έπαιξαν ρόλο στην σπορά και στην (συν)διαμόρφωση της εξελικτικής πορείας του ανθρώπινου είδους. Γι’ αυτούς γράφουν οι Σουμέριοι σε κείμενα σφηνοειδούς γραφής. Μέσα στα κείμενα αναφέρεται και ο κόσμος τους, ο Nibiru. Ένας πλανήτης που περνάει ξυστά από τη Γή κάθε 3600 χρόνια.Ακόμα μία ονομασία που τους προσδίδεται είναι και ως Nefilim. Βέβαια, οι πιο δημοφιλείς είναι ως Anunnaki και Nibiruans.ΠΙΤΡΙ ΑΓΝΙΣΒΑΤΑΣτα Ανατολικά κείμενα αναφέρεται ακόμα μία αρχαία ουράνια φυλή, οι Πίτρι Αγνισβάτα. Αυτοί, ήρθαν στη Γη από τον πλανήτη Ερμή και έδωσαν στην Ανθρωπότητα τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει την πνευματική της διαίσθηση (ή αλλιώς Βούδι). Προφανώς δεν προέρχονται από εκεί. Ο Ερμής ήταν ανέκαθεν απαγορευτικός για τη δημιουργία ζωής, όχι όμως και για τη τοποθέτηση διαστημικής βάσης αποικιστών στην επιφάνειά του.Αν και η μελέτη των ΑΤΙΑ γεννήθηκε επίσημα το 1947, χρειάστηκαν ακόμη καμιά δεκαριά χρόνια για να διατυπωθεί η υπόθεση ότι η ανθρωπότητα δέχτηκε εξωγήινες επισκέψεις. Στην προσπάθεια στήριξης της παραπάνω άποψης διατυπώθηκαν ανθρωπολογικές αποδείξεις, εικονογραφικές, αρχαιολογικές, αστρονομικές, τεχνολογικές και καταγεγραμμένες ανθρώπινες μαρτυρίες από την αρχαιότητα αλλά και από τη σύγχρονη εποχή. Οπότε όσο απίστευτα κι αν σας φαίνονται όλα αυτά τα εξωγήινα όντα, είναι αδύνατον να μην υπάρχουν. Αν δεν υπήρξαν ποτέ, τότε γιατί εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι τα τελευταία 4000 χρόνια αρχειοθετούν πολυπληθή στοιχεία γι αυτά;ΜΙΚΡΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙΑ (MARΤIANS)(Φώτο 1) Η πρώτη αναφορά για τα «μικρά πράσινα ανθρωπάκια» έρχεται από μία ιστορία του 1899 που ονομάζεται «Green Boy From Hurrah» (Το πράσινο παιδί από το Hurrah). Περίπου μία δεκαετία μετά την παράξενη ιστορία, το 1908, έγινε η πρώτη χρήση της φράσης «πράσινοι άνθρωποι» σχετιζόμενη με τους εξωγήινους, ενώ το 1912 ο Edgar Rice Burroughs προσδιόρισε ως πλανήτη από τον οποίο έρχονταν, τον πλανήτη Άρη. Το 1915, μετά από μία ακόμα αναφορά για Αρειανούς στην Απουλία της Ιταλίας… οι ιστορίες «πήραν φωτιά»!Οι εκ των Γήινων ονομαζόμενοι «μικρά πράσινα ανθρωπάκια» ή Αρειανοί, είναι ανθρωποειδή πλάσματα με περίπου ένα μέτρο ύψος, πράσινο δέρμα και μερικές φορές με κεραίες στα κεφάλια τους. Πιθανόν προέρχονται από τον πάλσαρ Little green men 1 (LGM-1) που πήρε το όνομά τους αρχικά (και πριν λίγα χρόνια μετονομάστηκε σε CP 1919 ή PSR J1921+2153, άγνωστο γιατί!).Βέβαια υπάρχουν και αρκετοί επιστήμονες που θεωρούν παραμύθια όλα τα παραπάνω και ονομάζουν ως Martians ένα είδος βακτηρίου που ανακαλύφθηκε σε ένα μετεωρίτη που βρέθηκε στην Ανταρκτική.ΣΕΙΡΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΡΙΟ Β (ΑΜΦΙΒΙΟΙ, ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΟΙ & ΕΡΠΕΤΑ)Οι Σείριοι από τον Sirius Β, όπως περιγράφονται από τον Alex Collier, είναι αμφίβια όντα (φώτο 2) με κόκκινο, μπεζ, ή μαύρο δέρμα. Η πρώτη αναφορά γι΄αυτούς έρχεται από τη μυστική και ιερή παράδοση της φυλής Ντόγκον της Δυτικής Αφρικής, που λέει ότι ο γήινος πολιτισμός είναι αποτέλεσμα της επαφής των λαών της Γης με τους αμφίβιους κατοίκους (τους Νόμμος) του πλανήτη Νιάν που βρίσκεται εντός του συστήματος του αστερισμού του Σείριου, όταν πρωτοήρθαν πριν 5.000 χρόνια. Η ιερή παράδοση της φυλής Ντόγκον είναι χαραγμένη στις πανάρχαιες σφραγίδες της φυλής και σύμφωνη με την αξίωση του Collier, για αμφίβια όντα σε έναν από τους πλανήτες γύρω από τον Σείριο Β.Ο Alex Collier μιλάει όμως και για ανθρωπόμορφα όντα με επιμήκη κρανία (φώτο 3) που ζούσαν στους υπόλοιπους πλανήτες του συστήματος και σήμερα είναι διαστημικοί περιπλανητές, καθώς οι πλανήτες γύρω από τον Σείριο Β είναι πλέον άγονοι και γενικά κατειλημμένοι από όντα ερπετών (φώτο 4) και υδρόβιου τύπου. Σύμφωνα με τον Collier αυτή η ανθρωπόμορφη φυλή, εμπλέκεται τον τελευταίο αιώνα σε προγράμματα ανταλλαγής τεχνολογίας που βοήθησαν την κυβέρνηση των ΗΠΑ να αποκτήσει διάφορες τεχνολογίες που είχαν στρατιωτικές εφαρμογές, για πιθανές εξωγήινες απειλές εναντίον της Γης.MAITRE ή MEGOPEIANSΟι Maitre έρχονται από τον τέταρτο πλανήτη του διπλού άστρου Megopei. Επισκέπτονται τη Γη από τους προϊστορικούς χρόνους και τους τελευταίους αιώνες ενδιαφέρονται έντονα να αποικίσουν τον πλανήτη μας. Κάτι που οι άλλες εξωγήινες φυλές τους εμποδίζουν να το πράξουν. Βλέπουν τους ανθρώπους ως μια κατώτερη φυλή, όπως οι περισσότεροι άνθρωποι βλέπουν τα έντομα εδώ στη Γη.Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που υπάρχουν γι αυτούς, είναι τερατόμορφοι και ζουν έως 120 χρόνια. Συμμετέχουν σε απαγωγές ανθρώπων, για γενετικό πειραματισμό αλλά και ως πηγή τροφής!Οι δύο πλανήτες που κατοικούν σήμερα οι Maitre, είναι παρόμοιοι με τον δικό μας στη χημική σύνθεση. Και στους δύο, τα 2/3 καλύπτονται από ωκεανούς, ενώ το υπόλοιπο 1/3 είναι στερεά μάζα που σχηματίζεται από έξι ηπείρους, με μέση θερμοκρασία τους 32 ºC.Οι Maitre λέγεται ότι διαθέτουν μία μυστική βάση πάνω στη Γη που βρίσκεται στην αμερικανική ήπειρο, συγκεκριμένα στα τροπικά δάση της Δημοκρατίας του Παναμά στην Κεντρική Αμερική.ΣΑΣΚΟΥΑΝΣ (SASQUANS)Είναι πλάσματα που συχνά περνάνε λανθασμένα για Γιέτι, Big Foot (Μεγαλοπόδαροι) κλπ. Εμφανίζονται σε ερημικές περιοχές και συχνά φαίνεται ότι λειτουργούν ως φύλακες κάποιων ιδιαίτερων τόπων. Είναι ψηλά και τριχωτά όντα, κάτι ανάμεσα σε τεράστιο ανθρωποειδή γορίλα και σε δίποδη ανθρωπόμορφη αρκούδα. Οι σκοποί τους είναι άγνωστοι. Θα μπορούσαν να είναι τα προϊόντα γενετικών πειραμάτων για τη δημιουργία «βιολογικών ρομπότ» με σκοπό την εκτέλεση βαριών καθηκόντων σε απομονωμένες υπόγειες βάσεις. Φαίνεται να έχουν περιορισμένη νοημοσύνη, συμπεριφέρονται περισσότερο σαν ζώα και έτσι η έννοια της ηθικής δεν φαίνεται να τους απασχολεί. Έχουν αναφερθεί να επιτίθονται σε ανθρώπους μόνο όταν βρίσκονται σε αυτοάμυνα.MOTHMEN (ΣΚΩΡΑΝΘΡΩΠΟΙ ή GARGOYLES)Τύπος εξωγήινων που παρουσιάζονταν συχνά στην Αμερική τη δεκαετία του ’60 αν και έχουν γίνει σποραδικές αναφορές και από άλλα μέρη στα επόμενα χρόνια. Περιγράφονται σαν ψηλά, φτερωτά ανθρωποειδή ερπετόμορφα πλάσματα. Πολλοί μάρτυρες τους έχουν περιγράψει σαν όντα που μοιάζουν με νυχτερίδες ή με τα δαιμονικά γλυπτά Gargoyles των καθεδρικών ναών. Έχουν γκρίζο-καφέ δέρμα και μεγάλα κόκκινα μάτια με υπνωτικές ιδιότητες. Οι εμφανίσεις τους συμπίπτουν με αυξημένα φαινόμενα θεάσεων UFO και παράξενα περιστατικά. Η πιο ικανοποιητική περιγραφή της δράσης τους έχει γίνει από τον John Keel στο βιβλίο του Visitors from Space (1975). Δεν ξέρουμε τους σκοπούς τους, πάντως τα περισσότερα παράξενα περιστατικά που συνοδεύουν την εμφάνισή τους δεν είναι διόλου ευχάριστα.JAWASΗ φυλή των Jawas είναι μία φυλή εξωγήινων που τους δόθηκε αυτό το όνομά χάριν της ομοιότητάς τους με τα πλάσματα της ταινίας Star Wars. Δεν γνωρίζουμε πολλά για τους Jawas, παρά μόνο για την αμφίεση τους με τις σκουρόχρωμες ρόμπες, τις κουκούλες που κρύβουν τη πραγματική τους μορφή, το ύψος τους που δεν ξεπερνά αυτό ενός νάνου, και για τα έντονα λαμπερά μάτια τους.Πηγές: Disclosure Project , Μυστήριος Ρωσικός κατάλογος, Περιοδικό ΕΤ, Harris Koutsiaftis, Ουράνια πολιτεία, Περιοδικό Strange.ufotruth-gr.blogspot.gr