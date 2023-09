Μελ Γκίμπσον: Αζερμπαϊτζάν και Τουρκία σφάζουν τους Αρμένιους του Αρστάχ και τα δυτικά ΜΜΕ σιωπούν!

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ Μελ Γκίμπσον καταδικάζει τη γενοκτονία του Αζερμπαϊτζάν των Χριστιανών Αρμενίων του Αρτσάχ καταδικάζωντας τη σ...

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ Μελ Γκίμπσον καταδικάζει τη γενοκτονία του Αζερμπαϊτζάν των Χριστιανών Αρμενίων του Αρτσάχ καταδικάζωντας τη σιωπή των μέσων ενημέρωσης και απαιτώντας ταχεία διεθνή δράση για την προστασία και τη διάσωση των ΑρμενίωνΣτον αρμενικό λαό που υποφέρει ακόμα, λέω: «Μην χάνεις την καρδιά σου, ο Θεός είναι μαζί σας».Mel Gibson condemns Azerbaijan's genocide of #Artsakh Christian Armenians, calling out media silence and demanding swift international action to protect and save ArmeniansTo the Armenian people who still suffer, I say: "Don't lose heart, God is with you" #120000Reasons pic.twitter.com/Qo7qOZdNW9 — ANCA (@ANCA_DC) September 27, 2023