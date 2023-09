Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: «Δεν θα με διακόπτετε» - Η ερώτηση που τον έκανε να χάσει την ψυχραιμία του

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παραχώρησε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό PBS και τη δημοσιογράφο Άμνα Νουάζ, η οποία δεν... «χαρίστηκε» στον ...











Μάλιστα όταν ζήτησε στοιχεία που να αποδεικνύουν πως συμβαίνει κάτι τέτοιο, η δημοσιογράφος ήταν έτοιμη να του αναφέρει παραδείγματα, με τον ίδιο να επαναλαμβάνει απλώς τη λέξη «τρομοκράτες», προσπαθώντας έτσι να δικαιολογήσει τις συλλήψεις στις οποίες αναφερόταν η Άμνα Νουάζ.



«Το αμερικανικό δικαστικό σώμα είναι ένα πλήρες δικαστικό σώμα. Το ίδιο και το δικαστικό σώμα της Τουρκίας. Και πρέπει να το σεβαστείς. Είμαστε ένα κράτος δικαίου, και μέσα σε αυτό το κράτος δικαίου, έτσι ζήσαμε, και έτσι θα συνεχίσουμε να ζούμε», επεσήμανε. ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.





Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παραχώρησε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό PBS και τη δημοσιογράφο Άμνα Νουάζ, η οποία δεν... «χαρίστηκε» στον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος ήρθε αρκετές φορές σε δύσκολη θέση, ενώ κάποια στιγμή έχασε ακόμη και την ψυχραιμία τουΔεν έκρυψε την ενόχλησή του σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της 78ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.Ο Τούρκος Πρόεδρος παραχώρησε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό PBS και τη δημοσιογράφο Άμνα Νουάζ, η οποία δεν... «χαρίστηκε» στον Ερντογάν, ο οποίος ήρθε αρκετές φορές σε δύσκολη θέση, ενώ κάποια στιγμή έχασε ακόμη και την ψυχραιμία του.«Δεν έχετε δικαίωμα να με διακόπτετε, δεν θα με διακόπτετε», είπε ενοχλημένος στην δημοσιογράφο, προσπαθώντας να επιβληθεί, όταν η συζήτηση πήγε στις συνεχείς φυλακίσεις δημοσιογράφων και αντιφρονούντων στην Τουρκία.