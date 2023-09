Ενέργεια: Πώς η αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να επηρεάσει την επάρκεια στα καύσιμα

Μπορεί η ζέστη να αποτελέσει απειλή για την επάρκεια καυσίμων; Η εύκολη απάντηση είναι ναι, επειδή τα κλιματιστικά χρειάζονται ρεύμα. Αλλ...

Έκθεση της Macquarie Group, αναφέρει ότι η έντονη ζέστη οδήγησε τα διυλιστήρια να μειώσουν την επεξεργασία πετρελαίου κατά τουλάχιστον 2% παγκοσμίως κατά τη διάρκεια των δύο ζεστών μηνών Ιουλίου και Αυγούστου. Όπως υπογραμμίζει το Bloomberg, αν και αυτό μπορεί να μην φαίνεται τόσο πολύ, οι διακοπές έπληξαν το σύστημα διύλισης, το οποίο δέχεται ήδη πιέσεις από χρόνια υποεπενδύσεων, ενώ οι αγορές προϊόντων πετρελαίου είναι ήδη σφιχτές λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.«Η άνοδος της θερμοκρασίας περιβάλλοντος περιορίζει τη λειτουργική απόδοση των μονάδων διυλιστηρίου» και υπάρχουν επίσης περισσότερες διακοπές λόγω γήρανσης των εργοστασίων» τόνισε στο Bloomberg, η Serena Huang, επικεφαλής αναλυτής για την Ασία στη Vortexa Ltd. «Οι διακοπές στον εφοδιασμό των διυλιστηρίων ή στις ναυτιλιακές λειτουργίες είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ενισχύσουν την αβεβαιότητα και την αστάθεια των τιμών στην αγορά».«Οι ακραίες καιρικές συνθήκες που είδαμε φέτος είναι πραγματικά μεγάλη υπόθεση», δήλωσε ο Ben Luckock, εκ των επικεφαλής του τμήματος εμπορίας πετρελαίου στον κολοσσό εμπορευμάτων Trafigura Group. «Η ζέστη έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στα διυλιστήρια στην Ευρώπη και την Αμερική με περισσότερες διακοπές και προβλήματα που είναι πιο δύσκολο να διορθωθούν», είπε σε συνέντευξή του στη Σιγκαπούρη αυτή την εβδομάδα.Τα πράγματα δεν είναι καλύτερα στην Ευρώπη. Και στην Γηραιά Ήπειρο η επεξεργασία αργού μειώθηκε κατά 700.000 βαρέλια την ημέρα το καλοκαίρι σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με στοιχεία της FGE. Αυτό είναι περίπου το 6% της περιφερειακής απόδοσης, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας στατιστικής επιθεώρησης της παγκόσμιας ενέργειας της BP Plc.Εντωμεταξύ ο περιορισμός της προσφοράς καυσίμων και οι αυξανόμενες θερμοκρασίες ενισχύουν τη ζήτηση για μαζούτ, το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη Μέση Ανατολή και τη Νότια Ασία, όπου οι ανάγκες για κλιματιστικά είναι τεράστιες. Η ζέστη προσθέτει επίσης στο κόστος μεταφοράς, γιατί πέφτει η στάθμη των πλωτών ποταμών και διακόπτονται οι οδοί ποτάμιοι οδοί μεταφοράς, όπως ο Ρήνος, ή και η διώρυγα του Παναμά.Βέβαια η υπερβολική ζέστη εξακολουθεί να αποτελεί πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα για τα εκτεταμένα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας παρά για τα διυλιστήρια καυσίμων. Ωστόσο, ο αντίκτυπός της στις αγορές καυσίμων έχει μεγεθυνθεί από τη μείωση των αποθεμάτων, με τα αμερικανικά αποθέματα μεσαίων προϊόντων διύλισης, συμπεριλαμβανομένου του ντίζελ, να πλησιάζουν σε εποχιακό χαμηλό πενταετίας.Η αλλαγή στον καιρό έχει και άλλες επιπτώσεις. «Η κλιματική αλλαγή προκαλεί επίσης πιο ακραία χειμερινά καιρικά φαινόμενα σε όλο το βόρειο ημισφαίριο, καθώς ο θερμαινόμενος Ειρηνικός μπορεί να κινηθεί προς τα βόρεια και να ωθήσει νότια την πολική δίνη, προκαλώντας κρύα ρεύματα στη Βόρεια Ασία, στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική», δήλωσε ο Henning Gloystein, διευθυντής του ενεργειακού κλίματος. και πόρους στον Όμιλο Eurasia.Το υπερβολικό κρύο με χιόνια και πάγους στις ΗΠΑ, στα τέλη Δεκεμβρίου, ήταν ένα τέτοιο παράδειγμα. Και τότε, η απόδοση των διυλιστηρίων μειώθηκε κατά περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, δήλωσε ο Parsley Ong, επικεφαλής της έρευνας για την ενέργεια και τα χημικά στην Ασία, στην JPMorgan Chase & Co. Η αύξηση των διαταραχών στα διυλιστήρια, οι οποίες οφείλονται στις καιρικές συνθήκες υπογραμμίζει την αυξανόμενη σειρά προκλήσεων, την ώρα που ο κόσμος προσπαθεί να απομακρυνθεί από τα ορυκτά καύσιμα, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να αντιμετωπίσει και τον ζημιά που έχει προκαλέσει η χρήση τους επί τόσα χρόνια στο κλίμα.«Η αγορά είναι υπερβολικά ευαίσθητη σε οποιαδήποτε απροσδόκητη διακοπή του εφοδιασμού οπουδήποτε», δήλωσε ο Frederic Lasserre, παγκόσμιος επικεφαλής έρευνας και ανάλυσης στην Gunvor Group Ltd. «Όλοι γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει σχέδιο Β. Δεν έχουμε αποθέματα και δεν έχουμε πλεονάζουσα χωρητικότητα πουθενά», υποστηρίζει.