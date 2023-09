Πανεπιστήµιο Πρίνστον: Η Σάµος ήταν η «Μύκονος της αρχαιότητας»

Δύσκολο να αναλογιστεί κανείς ότι πολλούς αιώνες πριν ήταν η Σάμος το κορυφαίο θέρετρο. Στο τελευταίο της βιβλίο, που μόλις κυκλοφόρησε, η Αμερικανίδα ιστορικός του Πανεπιστημίου Πρίνστον Εϊντριεν Μέγιορ περιγράφει με μυθιστορηματικό τρόπο την αίγλη του καταπράσινου νησιού του Ανατολικού Αιγαίου που έφερε διάφορα ονόματα, μεταξύ των οποίων Δρυούσα, Δόρυσσα, Μελάμφυλλος, Φυλλίς, Μελάνθεμος, Ανθεμίς, Υδρηλή, Κυπαρισσία, και Παρθενία. Το «Flying Snakes and Griffin Claws: And Other Classical Myths, Historical Oddities and Scientific Curiosities» περιγράφει τη γοητεία που άσκησε το νησί στους αυτοκράτορες και την αριστοκρατία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ρίχνει φως στις σπατάλες τους, στις πολυτελείς επαύλεις όπου διέμεναν, στις συνήθειες και τα φαγοπότια που διοργάνωναν.Οπως οι σημερινοί τουρίστες, έτσι και εκείνοι επιζητούσαν να απολαύσουν τον ήλιο, τη θάλασσα και την περιπέτεια. Μετά την ακμή της αρχαϊκής περιόδου, η Σάμος βίωσε μια διαφορετικού τύπου ευημερία κατά τη διάρκεια της ρωμαϊκής εποχής. Πρόκειται για την περίοδο που μετατρέπεται στο αγαπημένο θέρετρο της ρωμαϊκής αριστοκρατίας. Σε αντίθεση με το παρελθόν, είχε χάσει την πολιτική ισχύ της. Ηταν υποτελής της Ρώμης και αποτέλεσε πόλο έλξης για κάποιες από τις πλέον σημαίνουσες προσωπικότητες εκείνης της περιόδου, με πρώτες και καλύτερες αυτές της Κλεοπάτρας και του Αντώνιου. Ο έρωτάς τους γεννήθηκε στην έρημο της Αιγύπτου και «επισημοποιήθηκε» με ένα αιγυπτιακό τελετουργικό, κατά τη διάρκεια του οποίου ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου.Ανθησε, όμως, στη Σάμο. Εκεί πέρασαν τον «μήνα του μέλιτος», γιορτάζοντας τον έρωτά τους και σχεδιάζοντας την εξόντωση των εχθρών τους. Αρχικά απέπλευσαν από την Εφεσο. Το νησί αποτέλεσε το αγαπημένο θέρετρο του ζευγαριού πριν από τη Nαυμαχία στο Aκτιο. Λέγεται ότι ήταν η πιο ευτυχισμένη περίοδος της κοινής τους ζωής. Τους συνόδευε μια πολυπληθής ακολουθία από υπηρέτες, ηθοποιούς, κωμικούς και μουσικούς. Κάθε βράδυ στήνονταν τεράστια γλέντια, στα οποία συμμετείχαν και αξιωματικοί του στρατού, αλλά και εκατοντάδες γελωτοποιοί, χορευτές και μουσικοί που προσπαθούσαν να πλησιάσουν το ζευγάρι για να αποσπάσουν επαίνους και χρυσό.Ο Αντώνιος σε καθεστώς μόνιμης μέθης και εξαλλοσύνης άρπαζε από τον ναό τιμαλφή και τα πέταγε προς κάθε κατεύθυνση. Ολοι τιμούσαν το κρασί του νησιού, το οποίο λεγόταν πως οι κάτοικοί του είχαν μάθει να παράγουν με οδηγίες που τους είχε δώσει ο ίδιος ο θεός Διόνυσος. Συχνά, το ζευγάρι άφηνε τη βοή της συνοδείας τους, επιλέγοντας να απομονωθεί στην πολυτελή έπαυλη στο λόφο του Κάστρου. Η Κλεοπάτρα, μάλιστα, είχε δώσει εντολή να διακοσμηθεί σύμφωνα με τα γούστα της και να μεταφερθούν εκεί πολλά από τα αγαπημένα της αντικείμενα, όπως ένα λουτρό.