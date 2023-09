Αυτό είναι το όπλο που δεν μπορούν να πιάσουν οι Μουσουλμάνοι.. AR-15 CRUSADER με Ψαλμούς από την Βίβλο!

Μια ιδιωτική εταιρεία με έδρα τη Φλόριντα των ΗΠΑ, δημιούργησε το όπλο AR-15 «Crusader» το οποίο σχεδιάστηκε για να αποτρέψει τους «μουσουλμάνους τρομοκράτες» να το χρησιμοποιούν.Το εν λόγω όπλο έχει χαραγμένα στις λαβές του ψαλμούς από τη Βίβλο όπως για παράδειγμα: «Ευλογητός ο Κύριος ο βράχος μου, ο οποίος εκπαιδεύει τα χέρια μου για τον πόλεμο, τα δάχτυλά μου για μάχη» («Blessed be the Lord my Rock, who trains my hands for war, my fingers for battle»).Επιπλέον, ο επιλογέας βολής αναγράφει «Peace» (Ειρήνη) στην θέση ασφάλειας, «War» (Πόλεμος) για βολή κατά βολή και «God wills is» (η επιθυμία του Θεού) για βολή κατά ριπάς. Στην πίσω πλευρά του επιλογέα βολής είναι γραμμένες οι λατινικές μεταφράσεις αυτών των λέξεων, «Pax Pacis», «Bellum», και «Deus Vult».Ο Ben «Mookie» Thomas, πρώην πεζοναύτης και εκπρόσωπος της εταιρείας, ανέφερε στους Orlando Sentinel ότι «κανένας φανατικός μουσουλμάνος δεν θα άγγιζε το όπλο», και συνεχίζει «Θα ήθελα να είχα ένα όπλο που αν ένας μουσουλμάνος τρομοκράτης θα το σήκωνε, ένας κεραυνός θα χτυπούσε και θα τον σκότωνε».Ως απάντηση, εκπρόσωπος της μουσουλμανικής κοινότητας στη Φλόριντα, ο Hasan Shibly, ρωτά το εξής τους κατασκευαστές: «Είναι δηλαδή σχεδιασμένο για χριστιανούς τρομοκράτες;».Το όπλο κοστίζει 1.395 δολάρια με εγγύησης εφ’ όρου ζωής.