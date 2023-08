Κεφαλές αρματοφορέων M1070P1 και ανταλλακτικά για OH-58D η μέχρι τώρα συγκομιδή του ΓΕΣ από υλικό EDA

Από Σάββας Δ. Βλάσσης - doureios.com Μικρή αποδεικνύεται μέχρι τώρα η απόδοση των προσπαθειών των τελευταίων ετών για την εξασφάλιση δωρε...

Από Σάββας Δ. Βλάσσης - doureios.comΜικρή αποδεικνύεται μέχρι τώρα η απόδοση των προσπαθειών των τελευταίων ετών για την εξασφάλιση δωρεάν μεταχειρισμένου υλικού (EDA) από τις ΗΠΑ, προς κάλυψη αναγκών του Ελληνικού Στρατού. Ενώ από το 2020 καταβλήθηκε εντατικότερη προσπάθεια εξευρέσεως ευκαιριών και υλικού, το σημαντικότερο πρόγραμμα που συμφωνήθηκε μέχρι σήμερα, παραμένει αυτό των 1.200 Τροχοφόρων Τεθωρακισμένων Οχημάτων Αναγνωρίσεως M1117 Guardian (4×4).Σημαντικός παράγοντας που επηρέασε πολύ σοβαρά τα πράγματα, ήταν η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η προσπάθεια των ΗΠΑ να στηρίξουν με στρατιωτικό υλικό το Κίεβο. Όπως ήταν αναμενόμενο, τα όποια πλεονάσματα στο αμερικανικό οπλοστάσιο ή και το αποσυρμένο υλικό, αποτελούσαν την φυσιολογική επιλογή για δέσμευση αφού η ενίσχυση της μαχόμενης Ουκρανίας, απέκτησε πολύ μεγαλύτερη προτεραιότητα στην αμερικανική πολιτική.Πέρα από τα M1117, δύο μόνο είναι τα προγράμματα για τα οποία έχει ληφθεί θετική απάντηση από το Γραφείο Αμυντικής Συνεργασίας (ODC) της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, προς αιτήματα του ΓΕΣ και αναμένονται αποτελέσματα.Το πρώτο πρόγραμμα για το οποίο έχει ανάψει το πράσινο φως από αμερικανικής πλευράς, αφορά αίτημα προμήθειας ανταλλακτικών υποστηρίξεως των ελικοπτέρων OH-58D Kiowa Warrior. Τα 70 ελικόπτερα αποκτήθηκαν μέσω της LOA GR-B-IBX κόστους 44.156.061 € (49.743.582 $) συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.Στις 28 Ιουλίου 2021 είχε ενημερωθεί η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής για την ενεργοποίηση του προγράμματος Εν Συνεχεία Υποστηρίξεως (FOS) των ελικοπτέρων ΟΗ-58D Kiowa Warrior, συνολικού ύψους 34 εκατ. €, μέσω αναχρηματοδοτήσεως της LOA GR-B-IBX. Στο πλαίσιο αυτό, στις 18 Οκτωβρίου 2022, το ΓΕΣ απέστειλε αίτημα προμήθειας ανταλλακτικών, ώστε να συμπεριληφθεί στην 4η Τροποποίηση της LOA GR-B-IBX. Το αίτημα είναι ύψους 8 εκατ. € και η απάντηση από αμερικανικής πλευράς ήταν θετική.Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά την ενημέρωση από το 2022, ότι υφίσταται δυνατότητα δωρεάν (EDA) παραχωρήσεως συνολικώς 60 κεφαλών ρυμουλκήσεως αρματοφορέων βαρέως τύπου M1070Α1 (8×8) της Oshkosh Defense LLC. Μερικά χρόνια πριν, το 2017, το Μαρόκο εμφανιζόταν στους αποδέκτες 76 M1070P1 ως EDA.Η περίπτωση ενδιαφέρει ιδιαιτέρως, επειδή θα σημάνει την σοβαρή ενίσχυση του Συγκροτήματος Στρατηγικών Μεταφορών του Ελληνικού Στρατού. Το Μ1070Α1 (8×8) είναι μέγιστου φορτίου ρυμουλκήσεως πλέον των 75 τόννων και τέθηκε σε υπηρεσία στον Στρατό των ΗΠΑ το 2011.Στις 13 Ιανουαρίου 2023, υποβλήθηκε από το ΓΕΣ προς το ODC το σχετικό αίτημα και στις 30 Μαρτίου ενημερώθηκε για την πρόθεση ενεργοποιήσεως του προγράμματος, η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής. Όπως είχε γράψει τότε ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ, το κόστος ανέρχεται σε 3,3 εκατ. € περίπου, για την κάλυψη εξόδων μεταφοράς, προμήθειας ποσότητος ανταλλακτικών διαφόρων κλιμακίων συντηρήσεως, την εκπαίδευση του προσωπικού και την κάλυψη διοικητικού κόστους.Κατόπιν αυτού, στις 20 Απριλίου, εκδόθηκε Απόφαση Ενεργοποίησης Προγράμματος Στρατιωτικού Εξοπλισμού (ΑΕΠΣΕ) για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και αναμένεται η υλοποίησή του.Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες του ΔΟΥΡΕΙΟΥ ΙΠΠΟΥ, οι κεφαλές ρυμουλκήσεως χαρακτηρίζονται M1070P1, από την ομώνυμη Συλλογή Θωρακίσεως C που προστίθεται στην καμπίνα, όπου φιλοξενούνται οδηγός, συνοδηγός και το τετραμελές πλήρωμα του μεταφερόμενου άρματος.Υπήρξε βεβαίως και η ενημέρωση στις 10 Μαρτίου 2023 από το ODC, για την διαθεσιμότητα 300 ΤΟΜΑ M2A2 ODS-SA Bradley ως EDA. Εν τούτοις, αφενός οι πληροφορίες ανέφεραν πως δεν υπήρχε ιδιαίτερη αισιοδοξία, λόγω της διαθεσιμότητος των οχημάτων σε κατάσταση “as is where is”, αν και άλλες πηγές αναφέρουν ότι τα οχήματα δεσμεύθηκαν ήδη για την Ουκρανία.Είναι αυτονόητο ότι ενώ παλαιότερα υπήρχαν περισσότερες ευκαιρίες σε μεταχειρισμένο υλικό, η ελληνική πλευρά δυσκολευόταν να τις εκμεταλλευθεί λόγω μειωμένων προϋπολογισμών για εξοπλιστικές δαπάνες. Σήμερα, μπορεί να γίνονται ενέργειες και να εξασφαλίζεται πολύτιμο υλικό αλλά η κατάσταση με την Ουκρανία, αντικειμενικώς μειώνει τα περιθώρια για ελπίδες καλύτερων αποτελεσμάτων.Πέραν του υλικού EDA, από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ παρουσιάζονται κατά καιρούς και άλλες ευκαιρίες, όπως με την πρόταση για τα Αμφίβια Τεθωρακισμένα Οχήματα AAV7A1, για τα οποία επέδειξε ζωηρό ενδιαφέρον το ΓΕΣ. Όπως έγραψε ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ, τον περασμένο Ιούλιο ελήφθη η LOA για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.