Ρώσικη συνωμοσία στα πρότυπα του ISIS αποκαλύφθηκε στην Πολωνία: Στρατολογούσαν πράκτορες για δολιοφθορές, εκρήξεις, δολοφονίες και πανικό στη Δύση

Μια μεγάλων διαστάσεων συνωμοσία των μυστικών υπηρεσιών της Ρωσίας στην Πολωνία αποκαλύπτει άρθρο της αμερικανικής εφημερίδας Washington...









Στόχος ήταν η υπέρτατη δολιοφθορά κατά της διοχέτευσης πρωτοφανούς μεγέθους δυτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία.Η ρωσική συνωμοσία αποκαλύφθηκε και κατέληξε σε φιάσκο. Ωστοσο, είναι μια απιστευτη ιστορία κατασκοπευτικής δράσης σε πραγματικές, πολεμικές συνθήκες.Στις αρχές του 2023 άρχισαν τα πρώτα συνθηματικά δείγματα για “καταμερισμό καθηκόντων” στο διαδίκτυο .Τα καθήκοντα ήταν σχετικά απλά — η ανάρτηση φυλλαδίων ή η ανάρτηση αφισών σε δημόσιους χώρους — και οι αμοιβές πενιχρές. Αλλά για μια χούφτα προσφύγων από την ανατολική Ουκρανία, η υπόσχεση για γρήγορα μετρητά ήταν πολύ καλή για να την αφήσουν.Όσοι ανταποκρίθηκαν σύντομα συνειδητοποίησαν ότι υπήρχε ένα πρόβλημα: Οι δουλειές περιελάμβαναν τη διανομή φιλο-ρωσικής προπαγάνδας για λογαριασμό ενός ανώνυμου εργοδότη. Για όσους ήθελαν να φέρουν σε πέρας τις εργασίες η δουλειά πήρε μια δυσοίωνη τροπή.Μέσα σε λίγες εβδομάδες, οι νεοσύλλεκτοι επιφορτίστηκαν με τον εντοπισμό πολωνικών θαλάσσιων λιμένων, την τοποθέτηση καμερών κατά μήκος των σιδηροδρόμων και την απόκρυψη συσκευών παρακολούθησης σε στρατιωτικό φορτίο, σύμφωνα με Πολωνούς ερευνητές. Στη συνέχεια, τον Μάρτιο, ήρθαν εκπληκτικές νέες εντολές για εκτροχιασμό τρένων που μετέφεραν όπλα στην Ουκρανία.Οι πολωνικές αρχές πιστεύουν τώρα ότι ο μυστηριώδης εργοδότης ήταν η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ρωσίας, η GRU, και ότι η αποτυχημένη επιχείρηση αποτελούσε τη σοβαρότερη ρωσική απειλή στο έδαφος του ΝΑΤΟ από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε την εισβολή της στην Ουκρανία πέρυσι.Ο στόχος της Ρωσίας ήταν να διακόψει την ροή δυτικών όπλων μέσω της Πολωνίας που αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 80% του στρατιωτικού υλικού που παραδίδεται στην Ουκρανία, μια τεράστια ροή που άλλαξε την πορεία του πολέμου και την οποία η Ρωσία φαινόταν ανίκανη να αποτρέψει.Η υπόθεση μετατράπηκε σε ένα ακόμη καταστροφικό πλήγμα για τις υπηρεσίες κατασκοπείας της Ρωσίας, των οποίων οι αβάσιμες εκτιμήσεις ότι το Κίεβο θα μπορούσε εύκολα να καταληφθεί διαμόρφωσαν το καταστροφικό σχέδιο εισβολής και των οποίων τα κάποτε διάχυτα σε όλη την Ευρώπη δίκτυα έχουν ξεριζωθεί από κύματα απελάσεων και συλλήψεων.Ανίκανη ή απρόθυμη να βασιστεί στους δικούς της πράκτορες, η Ρωσία συγκέντρωσε μια ομάδα ερασιτεχνών, μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας ρωσικές αναρτήσεις σε κανάλια Telegram στην Πολωνία στα οποία συχνάζουν Ουκρανοί πρόσφυγες, σύμφωνα με Πολωνούς αξιωματούχους, ο λογαριασμός των οποίων επιβεβαιώθηκε από τους ομολόγους τους των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ.Αν είχε πετύχει, το σχέδιο θα μπορούσε να είχε αποδώσει σε πολλαπλά επίπεδα – επιβράδυνση των παραδόσεων όπλων ενώ θα εξέθρεφε δυσαρέσκεια στο 1,5 εκατομμύριο Ουκρανούς που έχουν καταφύγει στην Πολωνία από την αρχή του πολέμου.Ακόμη και σε περίπτωση αποτυχίας, το μειονέκτημα ήταν περιορισμένο για τη Μόσχα, με κυρίως εκτοπισμένους Ουκρανούς, αντί για στελέχη της GRU, να καταλήγουν στις φυλακές της Πολωνίας.Ανώτεροι Πολωνοί αξιωματούχοι είπαν ότι η συνωμοσία ξεπέρασε την επικίνδυνη “κόκκινη γραμμή”.«Αυτό είναι το πρώτο σημάδι ότι οι Ρώσοι προσπαθούν να οργανώσουν δολιοφθορές —ακόμα και τρομοκρατικές επιθέσεις— στην Πολωνία», δήλωσε ο Stanislaw Zaryn, ο οποίος επιβλέπει τις υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας, σε πρόσφατη συνέντευξη στην Washington Post.Η υπόθεση είναι επίσης πολιτικά ευαίσθητο θέμα για τη Βαρσοβία, η οποία δεν έχει παραδεχθεί δημοσίως ότι 12 Ουκρανοί πρόσφυγες είναι μεταξύ εκείνων που κρατούνται, προσπαθώντας να αποφύγει την αντίδραση που πιθανότατα θα ήθελε η Ρωσία.Σε συνεντεύξεις, αξιωματούχοι τόνισαν ότι ενώ οι περισσότεροι από τους Ουκρανούς υπόπτους προέρχονταν από ανατολικές επαρχίες που παραδοσιακά ευθυγραμμίζονται περισσότερο με τη Μόσχα, φαίνεται ότι υποκινούνταν περισσότερο από ταχρήματα παρά από την ιδεολογία.Οι ερευνητές έχουν αποκαλύψει από τότε στοιχεία ότι η Ρωσία σχεδίαζε κι άλλες, θανατηφόρες επιχειρήσεις.Οι νεοσύλλεκτοι είχαν επιφορτιστεί να πραγματοποιήσουν εμπρηστικές επιθέσεις και μια δολοφονία, δήλωσε ένας ερευνητής που εμπλέκεται άμεσα στην υπόθεση για την εσωτερική υπηρεσία ασφαλείας της Πολωνίας, την ABW.«Αυτή η απειλή εξαλείφθηκε, αλλά η ευρύτερη απειλή παραμένει», είπε ο ανακριτής, ο οποίος, όπως και άλλοι, μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, επικαλούμενος ανησυχίες για την ασφάλεια και την ευαισθησία της υπόθεσης.Οι υπηρεσίες κατασκοπείας της Ρωσίας παραμένουν ενεργές στην Πολωνία, είπε, και «θα προσπαθήσουν να εξαλείψουν τα λάθη που έκαναν».Η συνωμοσία της Πολωνίας αντικατοπτρίζει το μοντέλο εξωτερικής ανάθεσης που χρησιμοποιούνταν εδώ και πολύ καιρό από τρομοκρατικές ομάδες συμπεριλαμβανομένου του Ισλαμικού Κράτους, χρησιμοποιώντας διαδικτυακές μεθόδους για τη στρατολόγηση πρακτόρων και κατευθύνοντας μακρινές επιθέσεις με στόχο να σπείρουν τον πανικό στη Δύση.Το άρθρο της Washington Post βασίζεται σε συνεντεύξεις με περισσότερους από δώδεκα αξιωματούχους ασφαλείας στην Πολωνία, την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και πληροφορίες από έγγραφα, λογαριασμούς υπόπτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συνεντεύξεις με συγγενείς και συνεργάτες των συλληφθέντων.Ένας από αυτούς τους υπόπτους, η Μαρία Μεντβέντεβα, 19 ετών, συνελήφθη ενώ ταξίδευε στην Πολωνία με έναν φίλο της, τον Βλάντισλαβ Ποσμιτιούχα, ο οποίος έχει επίσης κατηγορηθεί για κατασκοπεία. Ο πατέρας της, Πάβελ Μεντβέντεφ, είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι οι φωτογραφίες που δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον ώθησαν να ρωτήσει πώς πλήρωναν για τις εκδρομές τους.Η κόρη του εξήγησε ότι ο Ποσμιτιούχα είχε λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων που διατηρούσαν «χρήματα που ελήφθησαν από τη Ρωσία για ορισμένες ενέργειες», είπε ο Μεντβέντεφ. «Είπε ότι έκανε κάτι σε υψηλό επίπεδο και δεν της το έλεγε».Το σχέδιο εκτροχιασμού στην Πολωνία ξεκίνησε τη στιγμή που η Ουκρανία σχεδίαζε την αντεπίθεση που εξαπέλυσε τον Ιούνιο και ισχυρά νέα οπλικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων γερμανικής κατασκευής τανκς Leopard , άρχισαν να κατευθύνονται προς μια στενή ζώνη πολωνικών αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών. που λειτουργούν ως χοάνη για παραδόσεις στους Ουκρανούς.Αυτές οι αποστολές έχουν αυξηθεί κατακόρυφα σε όγκο, εμβέλεια και θνησιμότητα από την αρχή του πολέμου.Τους τελευταίους 16 μήνες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και σχεδόν 50 άλλες χώρες έχουν παραδώσει περισσότερους από 150.000 τόνους υλικού — ισοδύναμο με το βάρος 1.000 αεροσκαφών Boeing 747 — στην Ουκρανία.Τα ελαφρά πυρομαχικά που στάλθηκαν στην αρχή του πολέμου έδωσαν τη θέση τους σε άρματα μάχης, εκτοξευτές πυραύλων HIMARS και συστήματα πυραύλων κρουζ Storm Shadow . Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμεύσει περισσότερα από 43 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.Η συντριπτική πλειονότητα αυτού του υλικού έχει περάσει από την Πολωνία όχι μόνο λόγω της στρατηγικής της θέσης στα δυτικά σύνορα της Ουκρανίας, αλλά και λόγω της προκλητικής στάσης της Βαρσοβίας προς τη Μόσχα – μια απόφαση που διαμορφώθηκε από μια μακρά ιστορία σύγκρουσης και εχθρότητας.Η αδυναμία της Ρωσίας να αποτρέψει αυτό το συνεχές ρεύμα θανατηφόρου φορτίου, είτε πριν εισέλθει στην Ουκρανία είτε καθώς διασχίζει το δυτικό μισό της χώρας, έχει μπερδέψει στρατιωτικούς αξιωματούχους και ειδικούς.«Είναι εκπληκτικό για μένα ότι εδώ είμαστε 18 μήνες [στον πόλεμο] και δεν μπόρεσαν να καταστρέψουν ούτε ένα κομβόι ή τρένο», είπε ο Ben Hodges, ένας απόστρατος στρατηγός του αμερικανικού στρατού που υπηρέτησε ως διοικητής των δυνάμεων του αμερικανικού στρατού στο Ευρώπη. «Ούτε ένας κινούμενος στόχος δεν χτυπήθηκε».Η αποτυχία αντανακλά τις σοβαρές ελλείψεις του ρωσικού στρατού, συμπεριλαμβανομένης της εκπληκτικής αδυναμίας παρακολούθησης ή χτυπήματος κινούμενων στόχων, καθώς και την αντιληπτή απροθυμία της Μόσχας να διακινδυνεύσει χτυπήματα στη δυτική Ουκρανία που θα μπορούσαν να παρασυρθούν στην Πολωνία και να πυροδοτήσουν την απάντηση του ΝΑΤΟ.Ο αγώνας της Ρωσίας να σταματήσει τη ροή όπλων είναι επίσης μέρος των επιπτώσεων από το ελαττωματικό πολεμικό της σχέδιο.Πεπεισμένη ότι το Κίεβο θα έπεφτε εντός ημερών, η Ρωσία δεν έκανε καμία συντονισμένη προσπάθεια να καταστρέψει την εκτεταμένη αεράμυνα της Ουκρανίας.Ως αποτέλεσμα, η Ρωσία έκτοτε δεν είναι σε θέση να στείλει μαχητικά αεροσκάφη ή άλλα αεροσκάφη σε τεράστιες περιοχές της χώρας που διασχίζουν οι αποστολές όπλων.«Από την αρχή της σύγκρουσης, πολλές ρωσικές προσπάθειες απέτυχαν να διακόψουν τις παραδόσεις δυτικής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία», έγραφε μια άκρως απόρρητη έκθεση που κυκλοφόρησε μεταξύ των στρατιωτικών διοικητών των ΗΠΑ τον Φεβρουάριο. Ως αποτέλεσμα, ανέφερε το έγγραφο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους κατάφεραν να εκμεταλλευτούν «ένα ως επί το πλείστον ανεκτικό περιβάλλον για συνεχείς παραδόσεις θανατηφόρου βοήθειας».Δεδομένων αυτών των περιορισμών, οι υπηρεσίες κατασκοπείας των ΗΠΑ προειδοποίησαν τον Φεβρουάριο ότι η Ρωσία είναι πιθανό να αναζητήσει τρόπους «να υπονομεύσει τις υλικοτεχνικές εγκαταστάσεις στο έδαφος του ΝΑΤΟ με εύλογη αμφισβήτητη», δηλαδή με τρόπους που θα ήταν δύσκολο να αποδοθούν στη Ρωσία, σύμφωνα με το έγγραφο.Η ανάθεση αποστολών σε Ουκρανούς και Λευκορώσους υπηκόους ήταν ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό.Οι αναρτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για να προσελκύσουν πιθανούς νεοσύλλεκτους ήταν διάσπαρτες ανάμεσα σε αγγελίες εύρεσης εργασίας, στέγασης και διαδικτυακές απάτες που γεμίζουν τα κανάλια του Telegram στα οποία συχνάζουν ομάδες προσφύγων στην Πολωνία, δήλωσαν αξιωματούχοι.Υπόσχονταν αμοιβές που κυμαίνονταν από λίγα δολάρια για τη ζωγραφική ενός μηνύματος που μοιάζει με γκράφιτι έως 12 δολάρια για την ανάρτηση μιας αφίσας, είπε ο ερευνητής της ABW. Υπήρχαν φέιγ βολάν και πανό που έγραφαν, «ΠΟΛΩΝΙΑ ≠ ΟΥΚΡΑΝΙΑ», «ΝΑΤΟ GO HOME» και «DO NOT BE BIDEN».Η διανομή τέτοιου υλικού εξυπηρετούσε δύο σκοπούς, είπαν οι αξιωματούχοι: την ενίσχυση του αντιουκρανικού αισθήματος στην Πολωνία, αλλά και το να δοκιμαστεί η προθυμίας των νεοσύλλεκτων να εκτελέσουν αποστολές εναντίον της κυβέρνησης που τους φιλοξενεί.Οι νεοσύλλεκτοι πληρώνονταν σε κρυπτονομίσματα και τραπεζικά εμβάσματα από μη ανιχνεύσιμους τραπεζικούς λογαριασμούς, δήλωσαν αξιωματούχοι. Σε ένα μέτρο οργανωτικού ζήλου, οι κρυφοί χορηγοί αυτής της εργασίας δημοσίευσαν τις αποσπασματικές αμοιβές τους σε υπολογιστικά φύλλα. Στην κορυφή της κλίμακας ήταν οι αναθέσεις εκτροχιασμού, εμπρησμού και δολοφονίας, αν και ακόμη και αυτές ήταν μόνο μερικές εκατοντάδες δολάρια, σύμφωνα με αξιωματούχους της ABW.Η Ρωσία φαινόταν να στοχεύει νεοσύλλεκτους των οποίων η ηλικία και το υπόβαθρο ήταν λιγότερο πιθανό να τραβήξουν την προσοχή των υπηρεσιών ασφαλείας, δήλωσαν αξιωματούχοι.Οι περισσότεροι ήταν στα 20 τους και ο ένας ήταν μόλις 16. Μέχρι τον Φεβρουάριο, άρχισε να αναδύεται μια οργανωτική μορφή.«Η επιχείρηση βασίστηκε σε μια κλασική δομή πυρήνων», που θα επικεντρώνονταν σε λειτουργίες όπως η επιτήρηση, οι εξαγορές, η επιμελητεία και οι επιχειρήσεις.«Κάθε πυρήνας είχε έναν ηγέτη, ένα έμπιστο πρόσωπο των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών», Όσοι ήταν σε χαμηλότερα επίπεδα κρατήθηκαν στο σκοτάδι και «δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους εκτός αν ήταν απαραίτητο».Καθώς οι αναθέσεις κλιμακώθηκαν, ακόμη και τα κατώτερα μέλη του δικτύου άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι μάλλον εκτελούσαν εντολές της Μόσχας, είπαν αξιωματούχοι. Ορισμένοι δικαιολόγησαν τη συμμετοχή τους ως σχετικά ακίνδυνη ή οικονομικά αναγκαία, σύμφωνα με αξιωματούχους. Μόλις μπήκαν στο μισθολόγιο της Ρωσίας, μπορεί επίσης να φοβήθηκαν ότι ήταν πολύ αργά για να υποχωρήσουν.Μέρες μετά την εισβολή, ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ προειδοποίησε ότι «η διοχέτευση όπλων στην Ουκρανία» δεν ήταν «απλώς μια επικίνδυνη κίνηση, αλλά μια ενέργεια που μετατρέπει αυτές τις αποστολές σε νόμιμους στόχους».Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν λάβει σημαντικά μέτρα για να αποτρέψουν επιθέσεις, αναπτύσσοντας εκατοντάδες στρατεύματα από τη 10η Ορεινή Μεραρχία και αντιπυραυλικές συστοιχίες Patriot στο αεροδρόμιο Rzeszow-Jasionka, περίπου 65 μίλια από τα σύνορα με την Ουκρανία.Ο κάποτε ήσυχος αεροδιάδρομος χρησίμευσε όχι μόνο ως ο κύριος κόμβος για τις παραδόσεις όπλων, αλλά ως ενδιάμεσος σταθμός για τους παγκόσμιους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος χρησιμοποίησε το αεροδρόμιο για σχεδόν κάθε ταξίδι στο εξωτερικό από την έναρξη του πολέμου, και του Προέδρου Μπάιντεν, ο οποίος προσγειώθηκε εκεί στο Air Force One τον Φεβρουάριο κατευθυνόμενος προς το Κίεβο.Η περιοχή είναι οχυρωμένη με μυστική ασφάλεια. Η Πολωνία έχει αναπτύξει εκατοντάδες πράκτορες για την προστασία των διαμετακομιστικών συνδέσεων και των συνοριακών διελεύσεων που παρακολουθούνται επίσης από δυτικά drones, κατασκοπευτικά αεροπλάνα και δορυφόρους, δήλωσαν αξιωματούχοι.Και όμως, το ρωσικό κύκλωμα δολιοφθοράς παρέμεινε απαρατήρητο μέχρι που ένας περαστικός παρατήρησε έναν φωτογραφικό φακό να κρυφοκοιτάει από τα δέντρα και τους θάμνους κατά μήκος μιας σημαντικής διαδρομής και ανέφερε την ανακάλυψη στις αρχές.Η συσκευή, μια βιντεοκάμερα που χρησιμοποιεί ηλιακή ενέργεια, μετέδιδε πλάνα από το πέρασμα του φορτίου σε μια διαδικτυακή βάση που μπορούσε να προσπελαστεί εξ αποστάσεως με τον σωστό κωδικό πρόσβασης.Χρησιμοποιώντας δεδομένα από την κάμερα, τα αρχεία κινητών τηλεφώνων και τους κοντινούς πύργους κινητής τηλεφωνίας, οι ερευνητές μπόρεσαν να προσδιορίσουν όχι μόνο πότε εγκαταστάθηκε η συσκευή αλλά και ποιος βρισκόταν στη γύρω περιοχή εκείνη τη στιγμή – ένα από τα πολλά προφανή ολισθήματα από ανεπαρκώς εκπαιδευμένους νεοσύλλεκτους της Ρωσίας.Αναζητώντας άλλα τμήματα της γραμμής βρέθηκαν πρόσθετες κάμερες σε τοποθεσίες : μια στον κορμό μιας λεύκας κοντά σε μια γέφυρα όπου τα τρένα πρέπει να μειώσουν την ταχύτητα, μια άλλη σε κλαδιά με θέα στις πλευρές των σιδηροδρομικών γραμμών .Μέσα σε λίγες μέρες, οι αρχές είχαν υπό κράτηση έναν ύποπτο που «μας έδωσε πληροφορίες για άλλα μέλη της ομάδας», συμπεριλαμβανομένου του χειριστή του, είπε ο ανακριτής. Η επιτήρηση, οι αναχαιτίσεις και άλλα βήματα οδήγησαν σε πρόσθετους εντοπισμούς δολιοφθορέων και πυρήνων.Πολωνοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το αρχικό τους σχέδιο ήταν να παρακολουθήσουν το δίκτυο για να μάθουν περισσότερα για τις προθέσεις και την αλυσίδα διοίκησης του. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν αυτή την ιδέα μετά την υποκλοπή μηνυμάτων που έδειχναν ότι ένα σχέδιο εκτροχιασμού αποστολών όπλων ήταν ήδη σε εξέλιξη.Οι ερευνητές βρήκαν λεπτομερείς οδηγίες που είχαν σταλεί σε έναν από τους πυρήνες του δικτύου για την τοποθέτηση συσκευών εκτροχιασμού σε τοποθεσίες της γραμμής όπου τα τρένα που κινούνταν ακόμη και με μέτριες ταχύτητες θα μπορούσαν να βγουν από τις ράγες, δήλωσαν αξιωματούχοι.Ο ερευνητής της ABW είπε ότι τουλάχιστον δύο νεοσύλλεκτοι είχαν υπογράψει για να πραγματοποιήσουν την επίθεση και ότι είχε οριστεί τοποθεσία και ώρα. Αναγνώρισε ότι οι αρχές δεν βρήκαν τις συσκευές σε έρευνες σε πολλές τοποθεσίες και είπε ότι παραμένει ασαφές εάν οι δράστες τις είχαν κρύψει αλλού.Οι πολωνικές αρχές δήλωσαν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά στην κατανόησή τους για το δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των ταυτοτήτων των Ρώσων λειτουργών που το κατευθύνουν και της πλήρους έκτασης της κρυπτογραφημένης επικοινωνίας τους με τους ηγέτες των πυρήνων στην Πολωνία.Τα λίγα έγγραφα που έχουν εμφανιστεί δημόσια παραπέμπουν σε ορισμένα από αυτά τα τυφλά σημεία έρευνας. Ένα διπλωματικό τηλεγράφημα που έστειλε η Πολωνία στη Λευκορωσική Πρεσβεία και αναφέρει τις συλλήψεις Λευκορώσων πολιτών, ισχυρίζεται ότι ήταν μέρος ενός πυρήνα που διοικούσε ένα άτομο γνωστό ως «Andry», του οποίου η ταυτότητα δεν ήταν γνωστή εκείνη τη στιγμή.Τα δικαστικά αρχεία για την υπόθεση είναι απόρρητα, ενώ τα ονόματα των συλληφθέντων δεν έχουν γίνει γνωστά.Πολωνοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν να πουν πού κρατούνται ή ποιος τους εκπροσωπεί σε δικαστικές διαδικασίες κεκλεισμένων των θυρών.Ουκρανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του πρεσβευτή της χώρας στη Βαρσοβία, αρνήθηκαν επίσης να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με την υπόθεση.Κάποιες πληροφορίες ήρθαν στην επιφάνεια για τρεις Λευκορώσους υπόπτους των οποίων τα ονόματα δημοσιεύτηκαν σε αναφορές κρατικών μέσων ενημέρωσης που διακήρυξαν την αθωότητά τους και κατηγόρησαν την Πολωνία για τις συλλήψεις τους.Το ζευγάρι από τη Λευκορωσία που τέθηκε υπό κράτηση ταιριάζει με αυτό που οι πολωνικές αρχές περιέγραψαν ως το προτιμώμενο προφίλ για τους νεοσύλλεκτους της GRU: νέος, ικανός να ταξιδέψει στην Πολωνία υπεράνω υποψίας και πρόθυμος να κερδίσει χρήματα.Η Μεντβέντεβα, ένας από τους υπόπτους, μετακόμισε στην Πολωνία πέρυσι για να σπουδάσει δημοσιογραφία στη Βαρσοβία, είπε ο πατέρας της. Το ιστορικό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – γεμάτο με selfies στο γυμναστήριο, Starbucks και εκδρομές για ψώνια – δεν προδίδει καμία συμπάθεια προς τη Μόσχα ή την κυβέρνηση πελατών της στο Μινσκ.Εμφανίζεται σε βίντεο που συμμετέχει σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Λευκορωσία το 2020. Μια ανάρτηση από τον Μάρτιο του 2022 δείχνει ένα βάζο με τουλίπες στα ουκρανικά χρώματα του μπλε και του κίτρινου με ένα emoji με σπασμένη καρδιά.Ο Μεντβέντεφ είπε ότι υποστήριξε τη μετακίνηση της κόρης του στη Βαρσοβία, αλλά την προέτρεψε να τερματίσει τη σχέση της με τον Ποσμιτιούχα, έναν Λευκορώσο που ο Μεντβέντεφ είπε ότι είναι 10 χρόνια μεγαλύτερος. Η σχέση τους φαίνεται να ξεκίνησε πριν από τουλάχιστον τρία χρόνια στο Μινσκ, σύμφωνα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Η πρώτη ένδειξη προβλημάτων ήρθε στις 5 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, είπε ο Μεντβέντεφ, όταν η κόρη του δεν τηλεφώνησε στο σπίτι όπως αναμενόταν για να ευχηθεί χρόνια πολλά στη γιαγιά της. Μια εβδομάδα αργότερα, είπε, η οικογένεια έλαβε μια κλήση από το Πολωνικό Υπουργείο Εξωτερικών που τους ενημέρωσε ότι η Μεντβέντεβα είχε τεθεί υπό κράτηση με την κατηγορία της κατασκοπείας.Οι δυο τους συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού που είχε το πρόσχημα μιας ρομαντικής παραθαλάσσιας επίσκεψης, σύμφωνα με Πολωνούς αξιωματούχους, αλλά φέρεται να είχε ως στόχο να παρατηρήσει το λιμάνι της Gdynia μόλις έφτασε ένα μεγάλο φορτίο όπλων.Κατηγορούνται ότι «διεξήγαγαν παρατηρήσεις για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με κρίσιμες εγκαταστάσεις υποδομής», συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου και του σιδηροδρομικού σταθμού στο Rzeszow και των θαλάσσιων λιμένων του Γκντανσκ και της Γκντίνια, σύμφωνα με διπλωματικά τηλεγραφήματα που έστειλε η Πολωνία στη Λευκορωσία και προβλήθηκαν στη λευκορωσική τηλεόραση. Στις αποσκευές τους βρέθηκαν φιλορωσικά φυλλάδια, είπε ο πατέρας της Μεντβέντεβα.Ο Μεντβέντεφ είπε ότι η κόρη του κρατείται σε χώρο κράτησης στο Λούμπλιν και ότι κρατείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα στην απομόνωση. Την επισκέφτηκαν ο δικηγόρος της και η μητέρα της, είπε ο Μεντβέντεφ. Είπε ότι δεν γνώριζε το όνομα του δικηγόρου.«Η κατάσταση είναι πολύ, κατά τη γνώμη μου, πολύ τρελή», είπε ο Μεντβέντεφ, προσθέτοντας ότι η κόρη του είχε συναισθηματικές κρίσεις στο χώρο κράτησης. Η πολωνική νομοθεσία επιτρέπει στους υπόπτους σε υποθέσεις εθνικής ασφάλειας να κρατούνται για μήνες χωρίς δίκη. Δικηγόροι που προσλήφθηκαν από την οικογένεια παρακολούθησαν τις ακροάσεις και ανέφεραν ότι η Μεντβέντεβα «απλά έτυχε να βρίσκεται στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή», είπε ο Μεντβέντεφ.«Δεν έκανε τίποτα», είπε. «Είναι απλώς μάρτυρας, οπότε την κρατούν».Οι Πολωνοί αξιωματούχοι το αμφισβήτησαν. Η Μεντβέντεβα «είχε επίγνωση της αληθινής φύσης» των αναθέσεων που έκανε με τον Ποσμιτιούχα, σύμφωνα με την ABW.Η Ουκρανία έχει επίσης αντιμετωπίσει τον δικό της αγώνα για να ξεριζώσει τα ρωσικά δίκτυα πληροφοριοδοτών, κάνοντας εκατοντάδες συλλήψεις.Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν ένας εργαζόμενος σιδηροδρόμων στην ανατολική περιοχή του Ντνιπροπετρόβσκ, ο οποίος συνελήφθη τον Φεβρουάριο και κατηγορήθηκε ότι έστειλε τις συντεταγμένες των σταθμών όπου εκφορτώνονταν αποστολές όπλων.Πολωνοί αξιωματούχοι που συμμετείχαν στην έρευνα περιέγραψαν την υπόθεση ως διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη έχουν συναντήσει, αντανακλώντας επίπεδα αυτοσχεδιασμού και απελπισίας από την πλευρά των ρωσικών κατασκοπευτικών υπηρεσιών που αντιμετωπίζουν άνευ προηγουμένου πιέσεις.Μετά την εισβολή, η Πολωνία απέλασε κάθε γνωστό αξιωματικό των ρωσικών κατασκοπευτικών υπηρεσιών SVR, FSB ή GRU — 45 συνολικά, ανέφεραν αξιωματούχοι. Η πρεσβεία της Ρωσίας στη Βαρσοβία μοιάζει πλέον με πόλη-φάντασμα.Ανώτερος αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών της Πολωνίας είπε ότι η Ρωσία προσπάθησε να διασώσει θραύσματα του κατασκοπευτικού της δικτύου βασιζόμενη σε πράκτορες βαθιάς κάλυψης που δεν εδρεύουν στην πρεσβεία.«Χρησιμοποιούν τους παράνομους, τους εν υπνώσει», είπε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι απασχολούνται προσεκτικά από το Κρεμλίνο επειδή είναι λίγοι σε αριθμό και δεν διαθέτουν τη νομική προστασία που παρέχεται στους διπλωμάτες.Η Μόσχα συνεχίζει να στρατολογεί ερασιτέχνες που θεωρεί πιο αναλώσιμους, δήλωσαν αξιωματούχοι, και η έρευνα για το κύκλωμα δολιοφθορών οδήγησε την ABW σε άλλους υπόπτους.Ανάμεσά τους είναι και ένας 20χρονος Ρώσος παίκτης χόκεϋ μιας ομάδας στην Πολωνία, ο οποίος συνελήφθη τον Ιούνιο αφού συνελήφθη να παρακολουθεί τις συνοριακές διαβάσεις με την Ουκρανία.Με πληροφορίες από Washington Post