Το «άχρηστο» όργανο που συχνά αφαιρούν οι γιατροί μπορεί στην πραγματικότητα να καταπολεμήσει τον καρκίνο

Αμερικανοί ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι αφαιρούν τον θύμο αδένα αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία αργότερα στη ζωή τους. Επιπλέον, αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.Η μελέτη είναι καθαρά παρατηρησιακή, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να δείξει ότι η αφαίρεση του θύμου προκαλεί άμεσα καρκίνο ή άλλες θανατηφόρες ασθένειες. Όμως, οι ερευνητές ανησυχούν για τα ευρήματά τους. Μέχρι να ερευνηθεί περισσότερο, υποστηρίζουν ότι η διατήρηση του θύμου «θα πρέπει να αποτελεί κλινική προτεραιότητα», όπου αυτό είναι δυνατόν. «Το μέγεθος του κινδύνου ήταν κάτι που δεν θα περιμέναμε ποτέ», δήλωσε ο ογκολόγος David Scadden.Στην παιδική ηλικία, ο θύμος είναι γνωστό ότι παίζει κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Όταν ο αδένας αφαιρείται σε νεαρή ηλικία, οι ασθενείς παρουσιάζουν μακροπρόθεσμη μείωση των Τ – κυττάρων, τα οποία είναι ένας τύπος λευκών αιμοσφαιρίων που καταπολεμούν τα μικρόβια και τις ασθένειες. Επίσης, τα παιδιά χωρίς θύμο αδένα τείνουν να έχουν μειωμένη ανοσολογική απόκριση στα εμβόλια.

Ο λόγος ύπαρξης αυτών των συσχετίσεων είναι άγνωστος, αλλά οι ερευνητές υποψιάζονται ότι η έλλειψη του θύμου αδένα επηρεάζει με κάποιο τρόπο την υγιή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος των ενηλίκων.Μια υποομάδα ασθενών της μελέτης που είχαν υποβληθεί σε θυμεκτομή εμφάνισε λιγότερο ποικίλους υποδοχείς Τ – κυττάρων στις εξετάσεις αίματος, γεγονός που θα μπορούσε ενδεχομένως να συμβάλει στην ανάπτυξη καρκίνου ή αυτοάνοσων νοσημάτων μετά την επέμβαση. «Συνολικά, τα ευρήματα αυτά υποστηρίζουν έναν ρόλο του θύμου που συμβάλλει στην παραγωγή νέων Τ-κυττάρων στην ενήλικη ζωή και στη διατήρηση της υγείας του ενήλικου ανθρώπου», καταλήγουν οι συγγραφείς της μελέτης.Τα αποτελέσματά τους, λένε, υποδηλώνουν έντονα ότι ο θύμος παίζει λειτουργικά σημαντικό ρόλο στην υγεία μας, μέχρι το τέλος. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο The New England Journal of Medicine.