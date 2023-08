Αλβανία: Ένας ακόμα «Αλβανός» εθνικιστής με ελληνικό όνομα (γενίτσαρος) διασπείρει ανθελληνισμό και θεωρίες συνωμοσίας

Οι ιστοσελίδες shqiptarja.com και javanews.al δημοσίευσαν άρθρο του Thanas Mustaqi [Θανάσης Μουστάκης, ένας ακόμα «Αλβανός»] με τίτλο: «...

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι το ελληνικό ΥΠΕΞ, απειλεί την αλβανική κυβέρνηση, διότι δεν κατάφερε να επηρεάσει τη Δικαιοσύνη, η οποία είναι ανεξάρτητη εξουσία.Στη συνέχεια αναφέρεται στην επιστολή του Έλληνα αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά, προς τον επίτροπο Διεύρυνσης της ΕΕ, με την οποία εξέφρασε «σοβαρές» ανησυχίες για την προφυλάκιση Μπελέρη.Υποστηρίζει ότι «Η Ελλάδα γνωρίζει καλά ότι για τον Μπελέρη το ΟΚ για ίση μεταχείριση του υποψηφίου δημάρχου Χειμάρρας με τους Αλβανούς πολίτες ήρθε από τις ΗΠΑ.»Κι αυτό επειδή ο Μπελέρης είναι Αλβανός πολίτης, υποψήφιος δήμαρχος σε αλβανική εδαφική ενότητα, τη Χειμάρρα («Υπάρχει και μια επαρχία, η Χειμάρρα, όπου ο λαός είναι ελεύθερος, και λέγεται Μικρή Αλβανία (μιλάει και ελληνικά)» αναφέρεται στο βιβλίο με τίτλο «Η ιστορία της Ρωσίας από τους αρχαίους χρόνους» Βιβλίο XIV. Έτη 1766-1772, σελίδα 476].»Μου φαίνεται περίεργο το γεγονός ότι η Ελλάδα ζητά από το αλβανικό κράτος να ακυρώσει η κυβέρνηση την απόφαση του Δικαστηρίου.»Επιπλέον, από το 1971, οι Συνταγματάρχες δεν είχαν εδαφικές διεκδικήσεις έναντι της Αλβανίας όταν υπέγραψαν την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων.»11 χρόνια νωρίτερα (1960) το ιταλικό Επιτελείο Άμυνας είχε εκδώσει μία ανακοίνωση, στην οποία αναφερόταν ότι η Αλβανία εκτείνεται μέχρι την Άρτα, γεγονός που νευρίασε την Αθήνα.»Τι κι αν η Αλβανία ζητήσει τώρα την ανάδειξη του τσαμικού ζητήματος!»Οι Έλληνες όταν δεν μπορούν να δείρουν το γάιδαρο, δέρνουν το σαμάρι, όπως λέει μια αλβανική παροιμία!»Το δημοσίευμα συνεχίζει υπενθυμίζοντας ένα ιστορικό γεγονός «για να το έχουν υπόψη η διπλωματία και τα ΜΜΕ της Αθήνας».Το 1965, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Johnson, δήλωσε τα ακόλουθα στον Έλληνα πρέσβη Μάτσα, ο οποίος αντιτάχθηκε στα σχέδια των ΗΠΑ για την Κύπρο:«Στο διάολο η Βουλή και Σύνταγμά σας. Οι ΗΠΑ είναι ελέφαντας, η Κύπρος είναι ψύλλος, η Ελλάδα είναι ψύλλος».Το δημοσίευμα επικαλείται ακολούθως τον Βρετανό συγγραφέα Owen Pearson και το βιβλίο του «Albania as dictatorship and democracy: from isolation to the Kosovo War, 1946-1998» και αναφέρει ότι τον Μάιο του 1960 η Ελλάδα διαμαρτυρήθηκε έντονα στην ιταλική κυβέρνηση για μια «εξαιρετικά προκλητική» επίσημη έκθεση για την Αλβανία, η οποία εστάλη από το ιταλικό Γενικό Επιτελείο Άμυνας και η οποία προωθούσε την άποψη ότι η ελληνική επαρχία της Ηπείρου, από τα σημερινά ελληνοαλβανικά σύνορα μέχρι το σημείο του κόλπου της Άρτας, ήταν στην πραγματικότητα αλβανικό έδαφος.Αυτό συγκλόνισε και εξέπληξε βαθύτατα την ελληνική κυβέρνηση, η οποία ποτέ δεν είχε παραιτηθεί από τις εδαφικές διεκδικήσεις της στη λεγόμενη «Βόρειο Ήπειρο», δηλαδή στη Νότια Αλβανία.Η έκθεση, μιλώντας για την εθνολογική σύνθεση του αλβανικού έθνους, σημειώνει ότι οι Ηπειρωτικές πόλεις Ιωάννινα, Πρέβεζα, Καστοριά, Πάργα, Κόνιτσα κ.α. βρίσκονται στη Νότια Αλβανία, και ότι τα δύο τρίτα του πληθυσμού της Ηπείρου αποτελούνται από Αλβανούς «που αποτελούν τα καλύτερα στοιχεία της περιοχής».Μετά το δημοσίευμα, μάλιστα, στα Γιάννενα ακολούθησαν συνθήματα όπως: «Σικελία…νομίζουμε ότι είναι ελληνική!».Η ιταλική έκθεση θεωρήθηκε ανακριβής, απαράδεκτη και ανθελληνική, γεγονός που εξόργισε την ελληνική κοινή γνώμη.Η ιταλική κυβέρνηση κατηγορήθηκε ότι η πρεσβεία διένειμε ανακοίνωση στην αλβανική γλώσσα, συνοδευόμενη από χάρτη της Μεγάλης Αλβανίας.Ο Έλληνας ΥΠΕΞ Ευάγγελος Αβέρωφ, με καταγωγή από το Μέτσοβο, πόλη της Ηπείρου που η ιταλική έκθεση αναφέρει ως αλβανική, ζήτησε από την ιταλική κυβέρνηση να ακυρώσει την Έκθεση, να δώσει εξηγήσεις και να ζητήσει συγγνώμη.Σε ανακοίνωση της ιταλικής πρεσβείας στην Αθήνα σημειωνόταν ότι η Έκθεση δεν εξέφραζε τις απόψεις της ιταλικής κυβέρνησης.Το δημοσίευμα συνεχίζει με αναφορά στην αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών ότι Μάιο του 1971, σημειώνοντας ότι η χούντα των συνταγματαρχών αποκατέστησε τις διπλωματικές σχέσεις με την Αλβανία και δεν αναγνώρισε τη Βόρειο Ήπειρο και προσθέτει:«Οι ακραίες θέσεις έχουν τελειώσει: η εξομάλυνση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Αθήνας και Τιράνων επιτεύχθηκε τον Μάιο του 1971 από τη δεξιά ελληνική δικτατορία και την αλβανική κομμουνιστική δικτατορία.»Και οι δύο πλευρές είδαν αυτό το πρόβλημα υπό ρεαλιστικό πρίσμα, αφού οι Συνταγματάρχες είχαν την υποστήριξη των ΗΠΑ.»Είναι ενδιαφέρον ότι ο αρχηγός του αλβανικού καθεστώτος χρησιμοποίησε και τον Αλβανό λομπίστα, Βασίλη Ζάπα, εγγονό του διάσημου ευεργέτη Βαγγέλη Ζάπα, ο οποίος ήταν παντρεμένος με την κόρη του αρχηγού της ελληνικής δικτατορίας, Παπαδόπουλου.»Και υπάρχει μια ενδιαφέρουσα σύνδεση: ο γαμπρός του αρχηγού της Χούντας ήταν μαθητής του Enver Hoxha στο Λύκειο της Κορυτσάς».