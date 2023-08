Η δορυφορική εικόνα της εβδομάδας: Μια πληγή μήκους 70 χλμ. στη Θράκη… Ποτέ άλλοτε δεν υπήρξε τόσο εκτεταμένη πυρκαγιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Υπότιτλος: «Ποτέ άλλοτε δεν υπήρξε τόσο εκτεταμένη πυρκαγιά στην ΕΕ όσο αυτή τη στιγμή στη βορειοανατολική Ελλάδα. Μια φωτογραφία από το διάστημα αποτυπώνει την καταστροφή που άφησαν οι μεγαλύτερες μέχρι σήμερα πυρκαγιές.»ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ: Στις πυρκαγιές που μαίνονται στην Ελλάδα αναφέρεται το τηλεγράφημα του πρακτορείου Associated Press με υπογραφή της Elena Becatoros και τίτλο “Greek authorities arrest 2 for arson while firefighters battle wildfires across the country”.Επισημαίνεται ότι οι αξιωματούχοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην Ελλάδα συνέλαβαν το Σάββατο δύο άνδρες για σκόπιμη πρόκληση πυρκαγιών, ενώ εκατοντάδες πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις πυρκαγιές στις οποίες έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 21 άνθρωποι την τελευταία εβδομάδα.Την τελευταία εβδομάδα οι αξιωματούχοι απέδωσαν σε εμπρησμούς αρκετές πυρκαγιές στην Ελλάδα. Παραμένει ασαφές τι προκάλεσε τις μεγαλύτερες πυρκαγιές της χώρας, μεταξύ των οποίων μία στη βορειοανατολική περιοχή του Έβρου, όπου σημειώθηκαν σχεδόν όλοι οι θάνατοι που αποδίδονται σε πυρκαγιές, και μία άλλη στις παρυφές της Αθήνας.Αναλυτικότερα, την τελευταία εβδομάδα, η Ελλάδα μαστίζεται από καθημερινά ξεσπάσματα δεκάδων πυρκαγιών. Οι πυροσβέστες αντιμετώπιζαν 122 πυρκαγιές το Σάββατο, μεταξύ των οποίων 75 που ξέσπασαν μέσα σε 24 ώρες από το βράδυ της Παρασκευής έως το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.“Κάποιοι … εμπρηστές βάζουν φωτιές, θέτοντας σε κίνδυνο δάση, περιουσίες και πάνω απ’ όλα ανθρώπινες ζωές. Αυτό που συμβαίνει δεν είναι απλώς απαράδεκτο, αλλά κατάπτυστο και εγκληματικό“, δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας.Εννέα πυρκαγιές τέθηκαν σε διάστημα τεσσάρων ωρών το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή Αυλώνα στους βόρειους πρόποδες του όρους Πάρνηθα, που είναι μία από τις τελευταίες πράσινες περιοχές της πρωτεύουσας, ανέφερε και πρόσθεσε: “Διαπράττετε έγκλημα κατά της χώρας. Θα σας βρούμε. Θα λογοδοτήσετε στη δικαιοσύνη“.Αργότερα την Πέμπτη, η αστυνομία συνέλαβε έναν 45χρονο άνδρα ως ύποπτο για εμπρησμό, ο οποίος φέρεται να έβαλε τουλάχιστον τρεις φωτιές στην περιοχή του Αυλώνα.Οι κεραυνοί από καταιγίδες σε ορισμένες περιοχές της χώρας το Σάββατο πιστεύεται ότι ήταν η αιτία αρκετών πυρκαγιών, μεταξύ άλλων κοντά στην ελληνική πρωτεύουσα. Η πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε ότι 100 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων ομάδων από τη Γαλλία και την Κύπρο, με την υποστήριξη τεσσάρων ελικοπτέρων, έθεσαν υπό μερικό έλεγχο τις πυρκαγιές σε τέσσερις απομακρυσμένες περιοχές κοντά στην ελληνική πρωτεύουσα μέσα σε λίγες ώρες.Η πυρκαγιά στον Έβρο, η μεγαλύτερη πυρκαγιά στην Ελλάδα, συνέχιζε για όγδοη ημέρα το Σάββατο κοντά στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, αφού προκάλεσε τουλάχιστον 20 θανάτους.Οι αρχές εξέδωσαν εντολή εκκένωσης το απόγευμα του Σαββάτου για τρία χωριά της περιοχής. Την Τρίτη οι πυροσβέστες βρήκαν 18 πτώματα σε ένα δάσος, ένα τη Δευτέρα και άλλο ένα την Πέμπτη. Χωρίς να έχει αναφερθεί κανένας αγνοούμενος στην περιοχή, οι αρχές πιστεύουν ότι τα θύματα μπορεί να ήταν μετανάστες που πέρασαν πρόσφατα τα σύνορα από την Τουρκία.Άλλη μια πυρκαγιά ξέσπασε το Σάββατο στο κυκλαδίτικο νησί της Άνδρου, όπου εκδόθηκε επίσης εντολή εκκένωσης ενός χωριού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ως αιτία φέρεται να θεωρείται κεραυνός.Με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να έχουν φτάσει στα όριά τους, η Ελλάδα ζήτησε βοήθεια από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Γερμανία, η Σουηδία, η Κροατία και η Κύπρος έστειλαν αεροσκάφη, ενώ δεκάδες Ρουμάνοι, Γάλλοι, Τσέχοι, Βούλγαροι, Αλβανοί, Σλοβάκοι και Σέρβοι πυροσβέστες βοηθούσαν στο έδαφος.Τέλος, επισημαίνεται ότι από την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου, οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής έχουν συλλάβει 163 άτομα με κατηγορίες που σχετίζονται με πυρκαγιές, δήλωσε την Παρασκευή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης,. Η αστυνομία προχώρησε σε άλλες 18 συλλήψεις, πρόσθεσε.ΠΗΓΗ: Associated Press – Greek authorities arrest 2 for arson while firefighters battle wildfires across the country