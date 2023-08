Η Εθνική μπάσκετ κάνει… πρεμιέρα στο Μουντομπάσκετ 2023... Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ιορδανία

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ιορδανία για τον C όμιλο της διοργάνωση, στη Μανίλα. Η ώρα και το κανάλι που θα μεταδώσει το ματς. Η πρεμιέρε...

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ιορδανία για τον C όμιλο της διοργάνωση, στη Μανίλα. Η ώρα και το κανάλι που θα μεταδώσει το ματς.Η πρεμιέρες πάντα κρύβουν “παγίδες” και η Εθνική μπάσκετ θέλει να τις αποφύγει. Η Ελλάδα “μπαίνει” στο Μουντομπάσκετ 2023 και η Ιορδανία είναι η πρώτη της αντίπαλος (26.08, 11.45) στον C όμιλο της διοργάνωση, στη Μανίλα και τη “Mall of Asia Arena».Η Γαλανόλευκη βρίσκεται στον τρίτο όμιλο μαζί με τις Ιορδανία, ΗΠΑ και Νέα Ζηλανδία και γνωρίζει πως πρέπει να μπει με το… δεξί στη διοργάνωση, εάν θέλει να ελπίζει σε πρόκριση, στην επόμενη φάση.Ο αγώνας της Ελλάδας με την Ιορδανία θα κάνει “τζάμπολ” το πρωί του Σαββάτου (26.08) στις 11:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1.