«Βόμβες» από αξιωματικό των ΗΠΑ για τα UFO - «Έχουν δολοφονηθεί άνθρωποι για να μην μιλήσουν», είπε στην κατάθεσή του

Μήπως τελικά δεν είμαστε μόνοι; Αυτό ισχυρίζεται ο David Grusch, αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και πρώην αξιωματούχος των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, το «βαθύ λαρύγγι» της υπόθεσης με τα UFO που έχει ανοίξει τον τελευταίο καιρό στη χώρα από μυστικά προγράμματα μέχρι και θεάσεις εξωγήινων!Η κατάθεση του αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ έχει προκαλέσει παγκόσμιο σάλο. Ο David Grusch είναι ο ένας από τους τρεις που ορκίστηκαν να πουν την αλήθεια ενώπιον μιας επιτροπής του Λευκού Οίκου σχετικά με τα αμερικανικά προγράμματα έρευνας στον… κόσμο των «μη αναγνωρισμένων εναέριων φαινομένων», όπως είναι ο επίσημος όρος που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση των ΗΠΑ για τα UFO.Η αλήθεια είναι ότι εδώ και πολλές δεκαετίες, έχουν γίνει πολλές συζητήσεις και έχουν εκφραστεί αναρίθμητες θεωρίες συνωμοσίας για τη μελέτη μυστηριωδών αεροσκαφών ή αντικειμένων και την ύπαρξη εξωγήινων και «μικρόσωμων πρασινωπών ανθρωποειδών».Τόσο οι Δημοκρατικοί όσο και οι Ρεπουμπλικάνοι καλούν τις υπηρεσίες των ΗΠΑ να εντείνουν τις έρευνές τους και να τις αναδείξουν σε θέμα εθνικής ασφάλειας, λόγω ανησυχιών ότι οι θεάσεις UFO που παρατηρούνται από πιλότους μπορεί να συνδέονται με αντιπάλους της χώρας.Γι’ αυτό και κλήθηκε ο David Grusch, ένας εκ των τριών που θα καταθέσουν στην επιτροπή του Λευκού Οίκου για το θέμα, ο οποίος έχει προκαλέσει σάλο με τις δηλώσεις του, αφού εμμέσως πλην σαφώς επιβεβαιώνει ότι έχει υπάρξει επαφή με εξωγήινους και ότι οι ΗΠΑ «γνωρίζουν για την ύπαρξή τους και έχουν στοιχεία στα χέρια τους από τη δεκαετία του 1930».

Μάλιστα, ο ίδιος έφτασε στο σημείο να πει ότι είναι πιθανό να έχουν δολοφονηθεί άνθρωποι που γνώριζαν περισσότερες πληροφορίες, ως μέρος μιας τεράστιας συνωμοσίας που θέλει να κρατάει μυστικά όσα γνωρίζουν οι ΗΠΑ για τα UFO.

Μεταξύ άλλων, ο Grusch ισχυρίστηκε, επικαλούμενος πληροφορίες από αξιόπιστους αξιωματούχους των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε στην κατοχή της άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα, τα οποία χειρίζονταν ζωντανοί οργανισμοί. Δεν αναφέρθηκε ποτέ σε αυτούς ως «ανθρώπους».

