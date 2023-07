Σημαντική εξέλιξη για το νησί: Ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου υπέγραψε τη δήλωση ένταξης της Εθνικής Φρουράς στο State Partnership Program των ΗΠΑ

Ο Υπουργός Άμυνας κ. Μιχάλης Γιωργάλλας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγο Δημόκριτο Ζερβάκη, πραγματοποίησε ...



Από την πλευρά της Πολιτείας του New Jersey, τη Δήλωση υπέγραψε η Υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων κα Tahesha Way, στην παρουσία του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς των Ηνωμένων Πολιτειών Στρατηγού Daniel R. Hokanson, υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Πολιτείας και της Διοικήτριας της Εθνοφρουράς του New Jersey Ταξίαρχου Lisa J. Hou.



Στo πλαίσιo της επίσκεψης της αντιπροσωπείας της Κύπρου στο New Jersey, παράλληλα, ομάδα αξιωματικών της ΕΦ συμμετείχε σε συνέδριο και Ομάδες Εργασίας που διεξήχθησαν, με σκοπό την παρουσίαση των θεματικών ενοτήτων της συνεργασίας, την αλληλοενημέρωση, την ανταλλαγή απόψεων, καθώς και τα επόμενα βήματα. Το συνέδριο χαιρέτισαν ο Υπουργός Άμυνας, ο Αρχηγός της ΕΦ και η Διοικητής της Εθνοφρουράς του New Jersey.



Οι αντιπροσωπείες της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις αρχές της Πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ. Photo via Twitter Ministry of Defence @DefenceCyprus



Ο Υπουργός Άμυνας συμμετείχε, επίσης, στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 30 χρόνων του State Partnership Program, που πραγματοποιήθηκαν στην Ουάσιγκτον με τη συμμετοχή όλων των Πολιτειών των ΗΠΑ που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, καθώς και των εκατό συνεργαζόμενων χωρών ανά το παγκόσμιο.



Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Γιωργάλλας είχε χωριστές συναντήσεις, μεταξύ άλλων, με την Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων του New Jersey κα Tahesha Way, με τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς των Ηνωμένων Πολιτειών Στρατηγό Daniel R. Hokanson, τη Διοικήτρια της Εθνοφρουράς της Πολιτείας του New Jersey Ταξίαρχο Lisa J. Hou, τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής κ. Κυριάκο Παπαστυλιανού, την ηγεσία της American Hellenic Educational Progressive Association (AHEPA), τους κύριους Jimmy Kokota, Σάββα Τσίβικο, Βασίλη Μωσαΐδη, καθώς και την ηγεσία του Εβραϊκού Ινστιτούτου Εθνικής Ασφάλειας της Αμερικής (JINSA), με τους οποίους συζήτησε θέματα διμερούς ενδιαφέροντος ΚΔ – ΗΠΑ στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας.



Ο κ. Γιωργάλλας επισκέφθηκε, επίσης, την κυπριακή παροικία της Νέας Υόρκης, όπου εκφώνησε επιμνημόσυνο λόγο για την 49η μαύρη επέτειο του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής του 1974 στην Κύπρο.

Ο Υπουργός Άμυνας κ. Μιχάλης Γιωργάλλας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγο Δημόκριτο Ζερβάκη, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ από τις 15 μέχρι τις 21 Ιουλίου 2023, κατά την οποία υπέγραψε τη δήλωση ένταξης της Εθνικής Φρουράς στο State Partnership Program του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με συνεργάτη την Εθνοφρουρά της Πολιτείας New Jersey.O υπουργός Αμυνας της Κύπρου, Μιχάλης Γιωργάλλας με τον αρχηγό της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγο Δημόκριτο Ζερβάκη και τη Διοικήτρια της Εθνοφρουράς του New Jersey Ταξίαρχο Lisa J. Hou και την υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων της Πολιτείας του Νew Jersey κα Tahesha Way κατά την υπογραφή της συμφωνίας. Photo via Τwitter, Ministry of Defence, @DefenceCyprusPhoto via Twitter U.S. Embassy Cyprus, @USEmbassyCyprus