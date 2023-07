Neptune Strike: Ολοκλήρωση άσκησης, ελληνικά F-16 μαζί με F-35 (pics)

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023 η Διακλαδική Συμμαχική Δράση με την επωνυμία «NEPTUNE STRIKE 23-2», που πραγματοποιήθηκε στην ευ...

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023 η Διακλαδική Συμμαχική Δράση με την επωνυμία «NEPTUNE STRIKE 23-2», που πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας, του Ιονίου Πελάγους και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, καθώς και σε περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, με την συμμετοχή Χερσαίων, Ναυτικών και Αεροπορικών Δυνάμεων, καθώς και Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων (Special Operations Forces – SOF) του ΝΑΤΟ, υπό την Διοίκηση και τον Έλεγχο του Στρατηγείου της Ναυτικής Δύναμης Κρούσης και Υποστήριξης του ΝΑΤΟ (Naval Striking and Support Forces NATO – STRIKFORNATO).Η συμμετοχή στην «NEPTUNE STRIKE 23-2» εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του ΓΕΕΘΑ σε ό,τι αφορά στις διεθνείς συνεργασίες των Ενόπλων Δυνάμεων οι οποίες παγίως υποστηρίζουν και αναδεικνύουν τον σταθεροποιητικό ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή, και αποτελεί συνέχεια της «NEPTUNE STRIKE 23-1» (πατήστε εδώ) συμβάλοντας στην ενδυνάμωση της συνέργειας και της διαλειτουργικότητας, καθώς και στην επαύξηση της μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων σε Συμμαχικό επίπεδο.Η Δράση υλοποιήθηκε από την Δευτέρα 10 έως την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023 και αποσκοπούσε στην διεξαγωγή και τον έλεγχο των διαδικασιών ομαλής μεταβίβασης αρμοδιοτήτων (Transfer of Authority – ToA) από τον Διοικητή της US European Command (USEUCOM) στον Supreme Allied Commander Europe (SACEUR), και εν συνεχεία στον Διοικητή της STRIKFORNATO του Carrier Strike Group 12 (CSG-12), στο οποίο υπάγεται το Αεροπλανοφόρο USS GERALD R. FORD (GRF) των ΗΠΑ με τα οργανικά του Αεροσκάφη (Α/Φ) και τα πλοία συνοδείας του.Οι Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν στην «NEPTUNE STRIKE 23-2» με το 2ο ΑΚΕ (Αεροπορικός Έλεγχος Μέσων Αεράμυνας – Κέντρο Σύνθεσης και Παραγωγής Αεροπορικής Εικόνας) στην Πάρνηθα, για τον συντονισμό των επιχειρήσεων αεράμυνας και την καθοδήγηση των Α/Φ στις περιοχές των ασκήσεων, με 10 εξόδους Μαχητικών Α/Φ F-16, με την Φρεγάτα (Φ/Γ) ΛΗΜΝΟΣ, καθώς και με 1 Αξιωματικό επιτελή στο επιτελείο διεξαγωγής της Δράσης.Συνολικά και κατά την διάρκειά της, οι Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν στα ακόλουθα σύνθετα επιχειρησιακά σενάρια:-Αντικείμενα αεροπορικής προσβολής (Air Defence Exercise – ADEX).-Εγγύς Αεροπορική Υποστήριξη (Close Air Support – CAS).-Επιθετικές Αεροπορικές Επιχειρήσεις (Offensive Counter Air – OCA).-Αμυντικές Αεροπορικές Επιχειρήσεις (Defensive Counter Air – DCA).-Τερματική καθοδήγηση πυρών από Ελεγκτές Τερματικής Καθοδήγησης (Joint Terminal Attack Controller – JTAC) -για προσβολή στόχων.