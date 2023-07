Πολεμικό Ναυτικό: Αναλυτική επισκόπηση των δυνατοτήτων των νέων περιπολικών κλάσης «Island»

Την Τρίτη 4 Ιουλίου 2023 έφτασαν στην Ελλάδα ακτοπλοϊκώς τα δύο πρώτα, από τα τέσσερα συνολικά, περιπολικά ανοιχτής θαλάσσης κλάσης Isla...

Την Τρίτη 4 Ιουλίου 2023 έφτασαν στην Ελλάδα ακτοπλοϊκώς τα δύο πρώτα, από τα τέσσερα συνολικά, περιπολικά ανοιχτής θαλάσσης κλάσης Island που αποκτήθηκαν ως EDA από την Αμερικάνικη Ακτοφυλακή. Τα πλοία αυτά αν και 30 ετών θα αντικαταστήσουν πολύ γηραιότερα πλοία που βρίσκονται ακόμη εν ενεργεία με το Π.Ν. Τα πλοία που θα ενταχθούν στο πολεμικό ναυτικό είναι τα πρώην WPB-1309 Aquidneck, WBP-1326 Monomoy, WPB-1332 Wrangell και WPB-1333 Adak. Τα WPB-1332 Wrangell και WPB-1333 Adak είναι τα δύο πρώτα που παρελήφθησαν στις 4 Ιουλίου. Σε ελληνική υπηρεσία θα λάβουν τους κωδικούς και ονόματα:P197 – ΥΠΟΚΕΛΕΥΣΤΗΣ Β΄ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣP198 – ΥΠΟΚΕΛΕΥΣΤΗΣ Α΄ ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣP288 – ΥΠΟΚΕΛΕΥΣΤΗΣ Β΄ ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣP289 – ΑΡΧΙΚΕΛΕΥΣΤΗΣ ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΕΚΤΟΡΑΣΌπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα τα πλοία ήρθαν απογυμνωμένα από τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τον οπλισμό τους. Το συνολικό κόστος απόκτησης, μεταφοράς και ενεργοποίησης τους θα ανέλθει στα 40 εκατομμύρια περίπου.Η κλάση Island ήταν η απαίτηση της Αμερικάνικης Ακτοφυλακής στις αρχές του 1980 για ένα περιπολικό σκάφος που θα αντικαθιστούσε τα υπάρχοντα περιπολικά μήκους 95ft και 82ft στους ρόλους της υπεράκτιας επιτήρησης, επιβολής του νόμου, επιχειρήσεις καταπολέμησης των ναρκωτικών και δευτερευόντως έρευνας και διάσωσης. Η κλάση σχεδιαστικά βασίζεται σε ένα περιπολικό σκάφος μήκους 33 μέτρων της βρετανικής Vosper Thornycroft. Οι σχεδιαστικές γραμμές της γάστρας ουσιαστικά βασίζονται στο βρετανικό σχέδιο ενώ η εσωτερική διαρρύθμιση των καταστρωμάτων επανασχεδιάστηκε για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Αμερικάνικης Ακτοφυλακής. Συνολικά κατασκευάστηκαν 49 σκάφη από το ναυπηγείο Bollinger Machine Shop & Shipyard Inc. με έδρα το Lockport της Louisiana.Το σκάφος έχει ολικό μήκος 33,53 μέτρα, πλάτος 6,43 μέτρα, μέγιστο βύθισμα 2,22 μέτρα και κοίλο 3,32 μέτρα. Το εκτόπισμα είναι 167,8 τόνοι σε πλήρες φόρτο και 119 τόνοι άφορτο. Το περιπολικό διαθέτει διπλά χειριστήρια ελέγχου του σκάφους, τα πρώτα βρίσκονται μέσα στο pilot house και τα δεύτερα στην ανοιχτή γέφυρα που βρίσκεται πάνω από το pilot house και μπροστά από τον ιστό του ραντάρ.Η γάστρα είναι τύπου semi-displacement round bilge με πτερύγια ενεργητικής ευστάθειας τοποθετημένα στο μέσο της γάστρας. Ο συνδυασμός αυτός προσφέρει υψηλή ευστάθεια και μεγάλες ταχύτητες. Η γάστρα είναι κατασκευασμένη από χάλυβα (mild steel) με την κύρια δομική αντοχή της να βασίζεται στους διαμήκεις ενισχυτικούς δοκούς (longitudinals). Είναι χωρισμένη σε οκτώ διαμερίσματα με το μηχανοστάσιο να βρίσκεται κεντρικά πίσω από τη μέση μεταξύ των νομέων 22 και 28. Το κυρίως κατάστρωμα και η υπερκατασκευή είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο. Με την επιχειρησιακή λειτουργία των πρώτων σκαφών, ανακαλύφθηκε ότι η κλάση ISLAND υπέφερε από προβλήματα στο κύτος, κυρίως από την ανάπτυξη ρωγμών κατά την πλεύση σε κακοκαιρία. Ως διορθωτικό μέτρο, στα περιπολικά σκάφη από το WPB 1317 έως το WPB 1349, χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή της πλώρης μεγαλύτερου πάχους ελάσματα και τοποθετήθηκαν επιπλέον εγκάρσια ενισχυτικά. Επιπλέον αλλαγές περιλάμβαναν ένα βελτιωμένο σύστημα καθαρισμού του νερού βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης και εξαρτήματα πρόσδεσης. Λόγω αυτών των τροποποιήσεων, τα περιπολικά σκάφη ομαδοποιούνται σε σειρά Α (WPB 1301-WPB 1316), σειρά Β (WPB 1317-WPB 1337) και σειρά C (WPB 1338-WPB 1349).Το σύνολο των ενδιαιτήσεων είναι για 18 άτομα, δύο για Αξιωματικούς, δύο για υπαξιωματικούς, δώδεκα για ναύτες καθώς και δύο επιπλέον ενώ το πλήρωμα του σκάφους αποτελείται από 16 άτομα. Οι πέντε δεξαμενές καυσίμου του σκάφους έχουν συνολική χωρητικότητα 39μ3. Επίσης φέρει δύο δεξαμενές πόσιμου νερού συνολικής χωρητικότητας 6,66 τόνους ενώ παράλληλα έχει τη δυνατότητα παραγωγής πόσιμου νερού 378 λίτρα την ημέρα. Το περιπολικό έχει τη δυνατότητα να επιχειρεί συνεχόμενα για πέντε μέρες χωρίς ανεφοδιασμό.Κίνηση στο σκάφος δίνουν δύο πετρελαιοκινητήρες με δύο άξονες που καταλήγουν σε ισάριθμες προπέλες σταθερού βήματος και διαμέτρου 1,26 μ στις 802 στροφές. Τα πρώτα 37 σκάφη της κλάσης, που ανήκουν στις σειρές Α και Β διαθέτουν πετρελαιοκινητήρες Paxman Valenta 16 RP200M με ισχύ 3350 ίππους στις 1500 στροφές/λεπτό. Τα τελευταία δώδεκα σκάφη, που ανήκουν στη σειρά C διαθέτουν πετρελαιοκινητήρες Caterpillar 3516 DITA με ισχύ 2740 ίππων στις 1910 στροφές/λεπτό. Όλες οι μηχανές διαθέτουν κιβώτιο μετάδοσης κίνησης BW-755 της ZF με λόγο μείωσης στροφών 2,33:1. Η ηλεκτρική ισχύς παρέχεται από δύο ηλεκτρομηχανές Caterpillar 3304T στα 99kW έκαστη που μπορούν να δουλέψουν παράλληλα. Το πλοίο πετυχαίνει μέγιστη ταχύτητα που υπερβαίνει τους 26 κόμβους ενώ με οικονομική ταχύτητα 13,1 κόμβων πετυχαίνει εμβέλεια 3350 ναυτικά μίλια.Στα τέλη στης δεκαετίας το 90’ ξεκίνησε μια μελέτη για την υιοθέτηση επί του σκάφους ενός πτερυγίου πρύμνης (Stern Flap). Ένα πτερύγιο πρύμνης είναι μια μικρή προέκταση της κάτω επιφάνειας του κύτους πίσω από τον καθρέφτη. Τα πτερύγια της πρύμνης μειώνουν την ισχύ που απαιτείται για την ώθηση του πλοίου μέσα στο νερό, μειώνοντας έτσι την ετήσια κατανάλωση καυσίμου, ενώ αυξάνοντας επιπλέον την τελική ταχύτητα του πλοίου. Οι προκαταρκτικοί στόχοι του προγράμματος Ε&Α του USCG ήταν η αύξηση της μέγιστης επιτεύξιμης ταχύτητας με πλήρη ισχύ και η μείωση των τάσεων σπηλαίωσης και της διάβρωσης στα πτερύγια της προπέλας. Δευτερεύων στόχος ήταν η βελτίωση της διαβίωσης του πληρώματος από τη μείωση των επιπέδων θορύβου και των κραδασμών που εκπέμπονται επί του σκάφους. Η τοποθέτηση του πτερυγίου μήκους 2,65 μέτρων και πλάτους χορδής 0,61 μέτρα στο σύνολο των πλοίων της κλάσης επέφερε αύξηση της τελικής ταχύτητας κατά 1,8 κόμβους. Αυτό μαζί με την υιοθέτηση προπελών νέας σχεδίασης ανέβασε την τελική ταχύτητα του σκάφους στους 29,5 κόμβους.Όσον αφορά τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό και οι δύο σταθμοί ελέγχου διαθέτουν εξελιγμένο εξοπλισμό ηλεκτρονικών και επικοινωνιών, όπως LORAN, OMEGA, GPS, γυροπυξίδα και ραντάρ με αυτόματο προσδιορισμό θέσης.Σε υπηρεσία με το USGC ο εξοπλισμός μάχης τους αποτελείται από ένα πυροβόλο Mk.38 των 25 χιλιοστών και δύο (2) πολυβόλα των M2 των 12,7 χιλιοστών.Τέλος πίσω από την υπερκατασκευή υπάρχει ένα φουσκωτό με εξωλέμβια μηχανή 90 ίππων, το οποίο αναπτύσσεται με τη βοήθεια ενός υδραυλικού γερανού της Appleton.