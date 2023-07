Παγκόσμια καμπάνια κατά του Disney+: Αγιοποιούν τον Κεμάλ Ατατούρκ, σφαγέα Ελλήνων, Αρμενίων, Σύριων, Ασσύριων, Χαλδαίων, με «ντοκιμαντέρ» 6 επεισοδίων

Παγκόσμια καμπάνια ξεκίνησε κατά του Disney+ και της πρόθεσής του να αγιοποιήσει των σφαγέα Αρμενίων, Ελλήνων, Ασσύριων, Χαλδαίων, Σύριω...

Παγκόσμια καμπάνια ξεκίνησε κατά του Disney+ και της πρόθεσής του να αγιοποιήσει των σφαγέα Αρμενίων, Ελλήνων, Ασσύριων, Χαλδαίων, Σύριων διαπράτοντας απανωτές γενοκτονίες και εθνοκαθέρσεις προκειμένου να συγκροτήσει ένα «καθαρό» κοσμικό τουρκικό κράτος, ως μετεξέλιξη της οθωμανικής αυτοκρατορίας.Ήδη, το μήνυμα του εξαπλώνεται στο διαδίκτυο λέει:Καλέστε την @DisneyPlus να ακυρώσει τη σειρά της που δοξάζει τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ – έναν Τούρκο δικτάτορα και δολοφόνο της γενοκτονίας με το αίμα εκατομμυρίων Ελλήνων #Αρμενίων #Ασσυρίων #Χαλδαίων #Σύριων #Αραμαίων #Μαρωνιτών και άλλων #Χριστιανών μαρτύρων στα χέρια του.

Είναι προφανές ότι ένα τέτοιο «ντοκιμαντέρ» εντάσσεται στην προπαγάνδα της σύγχρονης Τουρκίας που επιχειρεί με κάθε τρόπο να ανατρέψει την εικόνα της όχι μόνο σε σχέση με το παρελθόν της αλλά και το παρόν της.Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήδη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έχει αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων από την Τουρκία του Κεμάλ ενώ διεξάγονται προσπάθειες να συμβεί το ίδιο και με τους Πόντιους.Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται στον εξειδικευμένο ιστόποτο imdb.com η πρεμιέρα προγραμματίζετια για τις 29 Οκτωβρίου 2023 και τον ρόλο του Κεμάλ ως νέου θα ερμηνεύσει ο Τούρκος ηθοποιός Aras Bulut Iynemli. Ενώ φήμες αναφέρουν ότι στα ύστερα χρόνια του θα εμφανιστεί ο Αντόνιο Μπαντέρας.Ο Iynemli έχει κερδίσει πολλές διακρίσεις για την υποκριτική του από την αρχή της καριέρας του. Είναι περισσότερο γνωστός για τις ερμηνείες του στις τηλεοπτικές σειρές Oyle Bir Gecer Zaman ki (Αγγλικά: As Time Goes by), Muhtesem Yuzyil (Αγγλικά: Magnificent Century), Maral, Icerde (Αγγλικά: Inside) και Cukur (Αγγλικά: The Pit) .Έχει έναν μεγαλύτερο αδερφό, τον ηθοποιό Orcun Iynemli και μια μεγαλύτερη αδερφή, τηλεοπτικό παρουσιαστή και τραγουδιστή Yesim Iynemli. Άλλοι συγγενείς που είναι ηθοποιοί είναι ο Miray Daner (ξάδερφος), ο Cengiz Daner (θείος) και ο Ilhan Daner (μεγάλος θείος).Αφού έπαιξε έναν ρόλο σε 2-3 διαφημίσεις, πήρε ένα ρόλο στη δραματική σειρά Oyle Bir Gecer Zaman ki το 2010. Αυτό το δράμα κέρδισε διεθνή επιτυχία και ο Iynemli έλαβε επίσης βραβείο. Πριν από αυτό είχε επίσης δουλέψει στο δράμα Back Street, αλλά έκανε ένα διάλειμμα μετά το πρώτο μέρος καθώς έπρεπε να ολοκληρώσει τις σπουδές του στη μηχανική αεροσκαφών. Κέρδισε την εξέταση OSS (SAT στην Τουρκία) ως ένας από τους πρώτους 100 μαθητές. Συνέχισε τις σπουδές του στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης. Το 2011, ενώ ήταν 20 ετών, έλαβε το τηλεοπτικό βραβείο Antalya για τον καλύτερο δεύτερο ρόλο.Την σκηνοθεσία θα αναλάβει ο Mehmet Ada Öztekin.Ήδη, τα σχόλια και οι αντιδράσεις είναι χιλιάδες ενώ η καμπάνια κατά της αποόφασης της Disney μόλις ξεκίνησε και αναμένεται να αποκτήσει ιδιαίτερη ένταση το αμέσως επόμενο διάστημα.