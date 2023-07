Αφοδεύουμε λάθος όλη μας τη ζωή, λέει γιατρός και μας δείχνει το «κόλπο»

Η συμβουλή του συνάδει με αυτή πολλών ειδικών στα περιττώματα, οι οποίοι προτείνουν ότι η θέση πριν πάμε στην τουαλέτα είναι σημαντική.Σε μια συνέντευξη του 2015 στον Guardian, η Giulia Enders, συγγραφέας του «Gut: The Inside Story of Our Body’s Most Underrated Organ», εξήγησε ότι υπάρχει ακόμη και μια σημαντική μελέτη περίπτωσης που υποστηρίζει αυτή τη θέση: όλες οι ανατολικές χώρες δεν έχουν τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη δυτική στάση. «1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που κάνουν οκλαδόν δεν έχουν σχεδόν καμία συχνότητα εκκολπώματος – μια κατάσταση που εμφανίζεται όταν οι θύλακες στο έντερο φλεγμονώνονται, οδηγώντας σε κοιλιακό άλγος, δυσκοιλιότητα και αιμορραγία από το ορθό- και λιγότερα προβλήματα με σωρούς [αιμορροΐδες]» . Αντίθετα, οι άνθρωποι στη Δύση «συμπιέζουν τον ιστό του εντέρου»… Ωστόσο, σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους, οι εκκενώσεις ακόμα και πολλές φορές την ημέρα ανά 2 ή 3 μέρες θεωρείται φυσιολογικό.Τέλος, ένας ουρολόγος από το Ηνωμένο Βασίλειο δημιούργησε θύελλα αντιδράσεων υποστηρίζοντας ότι είναι πιο υγιές για τους άνδρες να κάθονται για να ουρήσουν, επειδή διευκολύνει καλύτερα τη ροή.