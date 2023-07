«Υπερκυτταρική καταιγίδα» σάρωσε Κροατία και Σλοβενία

Εικόνες αποκάλυψης σε Κροατία και Σλοβενία από την «υπερκυτταρική καταιγίδα» που χτύπησε νωρίτερα σήμερα.

Από της απίστευτης έντασης καταιγίδα τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι καταστροφές είναι ανυπολόγιστες.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Σερβίας εξέδωσε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, προειδοποιώντας για «υπερκυτταρική καταιγίδα» (supercell storm) η οποία συνοδεύτηκε από θυελλώδεις ανέμους, χαλάζι και βροχή, η οποία έπληξε τη χώρα.

Footage from Zagreb, a major thunderstorm in Slovenia and Croatia, with four people killed by tree falls pic.twitter.com/PLXFKKNG4q