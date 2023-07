Καύσωνες στην Ελλάδα: Οι εκατοντάδες νεκροί το 1987 και η θερμοκρασία ρεκόρ των 48° C

Στις 10 Ιουλίου 1977, σημειώνεται η θερμοκρασία ρεκόρ για τη χώρα μας των 48° C στο μεγάλο καύσωνα εκείνου του καλοκαιριού. Στο παρελθό...



Η θερμοκρασία ρεκόρ των 48° C το 1977



Στις 10/7/1977 οι 48° C της Ελευσίνας και του Τατοΐου έχουν καταχωρηθεί στα αρχεία της ΕΜΥ και του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού ως ελληνικό και ευρωπαϊκό ρεκόρ.



Για τις θερμοκρασίες-ρεκόρ της 10/7/1977 (48° C σε Τατόι και Ελευσίνα), ο κορυφαίος μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος προβάλλει αντιρρήσεις. Σε άρθρο στις 30/6/2014 στο μπλογκ του (ziakopoulos.blogspot.gr) με τίτλο «Η αμφισβήτηση ενός ρεκόρ», γράφει ότι:

«Στις 10 Ιουλίου 1977, η μέγιστη θερμοκρασία στη Νέα Φιλαδέλφεια ήταν 44° C. Καθώς, σχεδόν πάντα, οι θερμοκρασίες του Τατοΐου είναι χαμηλότερες από εκείνες της Ν.Φιλαδέλφειας, ενώ εκείνες της Ελευσίνας λίγο μεγαλύτερες, θεωρεί αδιανόητη τη διαφορά των 4° C ανάμεσα στις θερμοκρασίες Τατοΐου – Ελευσίνας εκείνη τη μέρα. «Υπεύθυνη» για τους 48° C του Τατοΐου, συνεχίζει ο κύριος Ζιακόπουλος, φαίνεται ότι ήταν μια δασική πυρκαγιά (10-11/7/1977) στην Πάρνηθα, που έφτασε ως το Τατόι. Όσο για την Ελευσίνα, τα παιχνίδια του ανέμου (αν θερμάνθηκαν ή όχι οι αέριες μάζες πάνω από την Πάρνηθα) και το ανάγλυφο της περιοχής, είναι, πάντα κατά τον Δ. Ζιακόπουλο οι αιτίες για τους 48° C.

Οι υπόλοιποι μεγάλοι καύσωνες στην Ελλάδα10-16/8/1958, 44,8° C

20-26/8/1958, 47,2° C

17-20/7/1973, 46,5 ° C

24-28/6/1982, 44,6° C – 40 νεκρούς

3-9/7/1988, 45° C . Έχασαν τη ζωή τους 600 άτομα.

10-15/8/1994, 44° C ,

1-4/8/1998, 45° C

3-9/7/2000, 45,4° C.

19-22/8/2006, 44° C

23-28/6/2007, 46,4° C

19-25/7/2007, 46° C

24-26/8/2007, 42,4° C Από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν το ίδιο χρονικό διάστημα, έχασαν τη ζωή τους δεκάδες συνάνθρωποί μας σε Πελοπόννησο και Εύβοια.

8-20/8/2010, 41°C

8-17/7/2012, 43°C

Ιούνιος 2014, 42,7°C

3-12/8/2017, 41°C

22/6-2/7/2021, 44°C

27/7-5/8/2021, 47,1°C

Στο παρελθόν η χώρα μας έχει έρθει αντιμέτωπη με κύματα καύσωνα, με το φονικότερο το 1987, ενώ το ρεκόρ θερμοκρασίας που σημειώθηκε ήταν 48° C το 1977.Ο φονικότερος καύσωνας του 1987Στις 19-27/7/1987 είχαμε το φονικότερο καύσωνα όλων των εποχών στην Ελλάδα.Ο αριθμός των νεκρών παραμένει ακόμα αδιευκρίνιστος. Σύμφωνα με δημοσίευση στη διεθνή επιστημονική επιθεώρηση «Αρχεία Περιβαλλοντικής Υγείας», η εκτίμηση είναι ότι οι νεκροί έφτασαν τους 2.083 (εφ. «ΤΑ ΝΕΑ»). Σε πρωτοσέλιδό της όμως την Πέμπτη 30/7/1987, η ίδια εφημερίδα γράφει : «1.300 οι νεκροί του καύσωνα».Ανεξάρτητα από τον ακριβή αριθμό των νεκρών, οι εικόνες ανθρώπων να αφήνουν την τελευταία τους πνοή στο δρόμο, στα παγκάκια, σε πάρκα, σε εισόδους πολυκατοικιών κλπ. θα μείνουν χαραγμένες για πάντα στο μυαλό όλων όσων τις αντίκρυσαν.Ο τύπος της εποχής έγραφε ότι επειδή είχαν γεμίσει οι θάλαμοι των νοσοκομείων, έβαζαν τους νεκρούς ακόμα και σε βαγόνια – ψυγεία του ΟΣΕ, ενώ από τις υψηλές θερμοκρασίες στράβωσαν οι γραμμές του τρένου και διακόπηκε η κυκλοφορία του.