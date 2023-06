Νεκροί τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες από ανταλλαγή πυρών στα σύνορα Ισραήλ - Αιγύπτου

«Σήμερα το πρωί, επεισόδιο ασφαλείας σημειώθηκαν στην περιοχή της Περιφερειακής Ταξιαρχίας Παράν. Δύο στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ), ένας άνδρας και μία γυναίκα, σκοτώθηκαν από πυρά κοντά στα σύνορα (με την Αίγυπτο). Το επεισόδιο εξετάζεται. Οι IDF διεξάγουν έρευνες στην περιοχή», ανέφεραν σε αρχική τους δήλωσή τους οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.UPDATE: Exchange of fire across Israel-Egypt border continue, Israeli army saysClashes follow 'security incident' which left two Israelis wounded🔗: https://t.co/BC4P3ghRoj pic.twitter.com/8qrrivWTfl — Middle East Eye (@MiddleEastEye) June 3, 2023 Ο ισραηλινός ειδησεογραφικός ιστότοπος ynet έκανε λόγο για «σοβαρό επεισόδιο ασφαλείας στα σύνορα με την Αίγυπτο». Ο ισραηλινός στρατός είχε αρχικά αρνηθεί να επιβεβαιώσει αυτούς τους θανάτους, στους οποίους είχαν αναφερθεί ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, επειδή δεν είχαν ακόμη ενημερωθεί οι οικογένειεςTransferring the Zionist regime's wounded soldiers in the conflict on Egyptian border https://t.co/lydsHpzdeB pic.twitter.com/Af7curpo3L — Middle East News (@Draganov313) June 3, 2023 Λίγη ώρα αργότερα, οι Ισραηλινές Δυνάμεις ανέφεραν νέο περιστατικό με ανταλλαγή πυροβολισμών, που είχε σαν συνέπεια να σκοτωθεί κι ένας τρίτος στρατιώτης από πυρά ενός αστυνομικού, που πέρασε τα σύνορα του Ισραήλ από την Αίγυπτο. Ο αστυνομικός εξουδετερώθηκε στη συνέχεια από τους Ισραηλινούς στην έρημο Νεγκέβ, όπως ανακοίνωσε ο στρατός: «Στη διάρκεια σύγκρουσης με έναν επιτιθέμενο σε ισραηλινό έδαφος (...) οι στρατιώτες απάντησαν με πραγματικά πυρά και τον εξουδετέρωσαν».Η Αίγυπτος ήταν η πρώτη αραβικη χώρα που υπέγραψε συνθήκη ειρήνης με το Ισραήλ το 1979. Εντούτοις στα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών δραστηριοποιούνται λαθρέμποροι ναρκωτικών και τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί ανταλλαγές πυρών ανάμεσα σε λαθρεμπόρους και ισραηλινούς στρατιώτες που σταθμεύουν κατά μήκος των συνόρων.Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ