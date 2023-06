Οταν η Τζένιφερ Ανιστον είχε «δείξει» την ελληνική καταγωγή της στα «Φιλαράκια» - ΒΙΝΤΕΟ

Διαχρονική σειρά που δεν σταματάει να προβάλεται από κανάλια και πλατφόρμες σε όλο τον πλανήτη και στην Ελλάδα φυσικά! Βλέποντας και πά...







Διαχρονική σειρά που δεν σταματάει να προβάλεται από κανάλια και πλατφόρμες σε όλο τον πλανήτη και στην Ελλάδα φυσικά!

Βλέποντας και πάλι «Τα Φιλαράκια», κάποιοι από τους Έλληνες φαν μπορεί να παρατήρησαν μια ειδική αναφορά στην ελληνική καταγωγή της Τζένιφερ Άνιστον σε ένα επεισόδιο, που ίσως προηγουμένως να μην είχαν προσέξει

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου επεισοδίου της 7ης σεζόν, με τίτλο «The One with Chandler and Monica's Wedding», ο χαρακτήρας της Τζένιφερ Άνιστον, η Ρέιτσελ, βιάζεται να βρει έναν τελετάρχη για τον γάμο της Μόνικα και του Τσάντλερ. Καθώς τρέχει γύρω από τον χώρο, αναζητώντας κάποιον για να παντρέψει το ζευγάρι, συναντά μια οικεία φιγούρα για τους περισσότερους θεατές ελληνικής καταγωγής: έναν Έλληνα ορθόδοξο ιερέα.

Ο ιερέας ήταν εκεί για να πραγματοποιήσει έναν ελληνικό γάμο μεταξύ ενός ζευγαριού που ονομάζονταν Αναστασάκης και Παπασηφάκη, όπως φαίνεται από μια πινακίδα πίσω από τη Ρέιτσελ και τον ιερέα. Αν και μπορεί αυτό να φαίνεται σαν μία αναφορά στους Έλληνες γενικά, η πινακίδα στην ουσία αναφέρεται στην ελληνική κληρονομιά της Τζένιφερ Άνιστον